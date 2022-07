Al Rajhi Bank Malaysia geht Partnerschaft mit Feedzai ein, um wegweisende Sicherheit für ihre digitale Bank bereitzustellen

Al Rajhi Bank Malaysia implementiert die RiskOps-Plattform von Feedzai, um die Herausforderungen von Identität, Echtzeitdaten und Zusammenarbeit über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu handhaben.



Diese Partnerschaft ist Teil der fortlaufenden Anstrengungen von Al Rajhi Bank Malaysia, eine digitale Bank aufzubauen und die islamische Innovationsbank Nr. 1 in Malaysia zu werden.

SAN MATEO, Kalifornien und LISSABON, Portugal, July 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Feedzai, die weltweit erste RiskOps-Plattform für das finanzielle Risikomanagement, und Al Rajhi Bank Malaysia (ARBM) haben eine Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die führende RiskOps-Lösung von Feedzai auf der Plattform implementiert werden soll.

„Wir freuen uns, dass Al Rajhi Bank Malaysia Feedzai als verlässlichen Partner ausgewählt hat. Unsere vereinheitlichte RiskOps-Plattform bietet nicht nur das höchste Niveau an finanzieller Sicherheit für ARBM und ihre Kunden, sondern stellt auch sicher, dass die Teams des Unternehmens eine einzige Plattform haben, über die sie alle betrugs- und wirtschaftskriminalitätsbezogenen Angelegenheiten abwickeln können“, so Nuno Sebastião, CEO von Feedzai. „Durch die Auswahl einer einzigen, skalierbaren Lösung, auf die bereits viele der größten Banken der Welt vertrauen, kann Al Rajhi Bank Malaysia sicherstellen, dass ihre Kunden gut gegen Wirtschaftskriminalität, wie zum Beispiel Geldwäsche oder Betrug geschützt sind, die letztendlich das Vertrauen der Verbraucher in das Finanzsystem zerstören.“

Seit 2021 verfolgt ARBM ihre Vision, islamische Innovationsbank Nr. 1 in Malaysia zu werden, und stieß ihre digitale Transformation durch den Aufbau einer digitalen Bank an. Die Bank investiert gezielt in einen kundenorientierten Ansatz. Sie möchte zum führenden Institut der islamischen Bankenbranche werden und zugleich einen höheren Mehrwert für ihre Kunden bieten und den finanziellen Zugang und die finanzielle Zweckdienlichkeit verbessern.

Arsalaan (Oz) Ahmed, Chief Executive Officer von Al Rajhi Bank Malaysia, fügte hinzu: „Al Rajhi Bank Malaysia eröffnet eine hochmoderne digitale Bank, die sich durch ihr hohes Maß an Innovation, Kundenorientierung und Zuverlässigkeit von der Masse abheben wird. Unsere strategischen Schlüsselpartner haben es uns ermöglicht, das enorme Potenzial von Spitzentechnologie zu nutzen, um unserer Vision näher zu kommen, die islamische Finanzinnovationsbank Nr. 1 in Malaysia zu werden. Feedzai war der herausragende Anbieter, der all unsere Anforderungen an die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität erfüllte, indem er in einem Umfeld, in dem sich diese Kriminalität stetig weiterentwickelt, für die Sicherheit und den Schutz unserer Kunden sorgt. Die Partnerschaft mit Feedzai entspricht unserer Selbstverpflichtung zu Innovation und zur Neuerfindung der Banking-Erfahrung des 21. Jahrhunderts.“

RiskOps von Feedzai erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Branche, um eine nahtlose Lösung für Identität, Echtzeitdaten und Zusammenarbeit über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu finden und gleichzeitig die Produktivität zu steigern und es Finanzdienstleistern zu ermöglichen, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. RiskOps von Feedzai ist ein vollständig integriertes Cloud-Angebot, das Geräteauthentifizierung, Malware-Abwehr, Verhaltensbiometrie (zusammen mit einem Paket von Betrugserkennungsszenarios von Betrug bis hin zur Kontoübernahme) und eine umfassende Suite an integrierten Lösungen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung von Kunden-Due-Diligence bis hin zu Watchlist-Screening und Transaktionsüberwachung umfasst.

Feedzai verstärkt zudem laufend seine Präsenz und sein Team in der Region und gab jüngst Cormac Sheedy als neuen General Manager für den Nahen Osten und Afrika bekannt. Sheedy hat über 25 Jahre Erfahrung als Vertriebsdirektor am Kreuzungspunkt von Finanzdienstleistungen und Technologie. Er wechselt zu Feedzai von der irischen Regulierungstechnologiefirma Fenergo, wo er Head of MENA Sales war.

Über Feedzai:

Feedzai ist die weltweit erste RiskOps-Plattform und der Marktführer bei der Absicherung des globalen Handels mit der zurzeit fortgeschrittensten Cloud-basierten Risikomanagement-Plattform, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert. Feedzai sorgt für Sicherheit beim Übergang zu einer bargeldlosen Welt und ermöglicht gleichzeitig digitales Vertrauen bei jeder Transaktion und Zahlungsart. Die weltweit größten Banken, Datenverarbeiter und Einzelhändler vertrauen auf Feedzai, um Billionen von Dollar zu schützen, das Risiko im Griff zu behalten und zugleich das Kundenerlebnis der Verbraucher zu verbessern, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Feedzai ist ein Unternehmen der Serie D und hat bisher 282 Millionen USD aufgebracht. Die Technologie des Unternehmens mit einer Bewertung von über 1,5 Mrd. USD schützt 900 Millionen Menschen in 190 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter feedzai.com.

Über Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd (ARBM)

ARBM, eine 100%ige Tochtergesellschaft der weltgrößten islamischen Bank, Al Rajhi Bank Kingdom of Saudi Arabia (KSA), wurde im Oktober 2006 lokal gegründet. Nach ihrer offiziellen Eröffnung im Jahr 2007, war ARBM die erste arabische Bank, die ihren Betrieb in Südostasien aufnahm, als Teil einer Scharia-konformen Bankengruppe, die dazu beiträgt, die Kluft zwischen einer modernen finanziellen Nachfrage und inneren Werten zu überbrücken, und sich dabei an die Spitze zahlreicher Branchenstandards und der Entwicklung setzt.

Bei ARBM sind wir überzeugt, dass es allein die Werte sind, die eine Welt aus Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Ethnien und Kulturen zusammen halten. Werte definieren uns, vereinen uns und gewinnen das Vertrauen jener, denen wir dienen. Tief verwurzelt in den islamischen Bankengrundsätzen und auf derselben Betriebsplattform wie ihre Mutterbank angesiedelt, wurde ARBM auf den Grundwerten der Integrität und Transparenz, der Leidenschaft, unseren Kunden zu dienen, der Lösungsorientiertheit, Bescheidenheit und Innovativität, der Leistungsgesellschaft und der Sorge für die Gesellschaft gegründet.

ARBM ist ständig bestrebt, ihr Angebot an Produkten und Dienstleistungen zu erweitern, um die finanziellen Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen, und liefert innovative, Scharia-konforme Finanzlösungen für das Privatkunden-, Unternehmens-, Staats- und Investmentsegment. Heute ist ARBM über ein Vertriebsnetzwerk von 16 Niederlassungen im ganzen Land tätig.