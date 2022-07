Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (IFRS)

Finnish English

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 21.7.2022 klo 9.00

Innofactorin toinen vuosineljännes oli haasteellinen, mutta arvioimme kuitenkin saavuttavamme vuodelle 2022 antamamme markkinaohjauksen

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 16,9 miljoonaa euroa (2021: 17,3), jossa laskua 2,0 % Käyttökate oli noin 1,4 miljoonaa euroa (2021: 2,1), jossa laskua 34,3 % Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (2021: 1,3), jossa laskua 47,5 % Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 77,2 miljoonaa euroa (2021: 72,7), jossa kasvua 6,1 % Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia toisella vuosineljänneksellä, muun muassa Senaatti-kiinteistön asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt, noin 2,2 miljoonaa euroa Tanskalaisen lääkealan yrityksen dataintegraatioalustaa tukevien jatkuvien pilvipalveluiden toimittaminen, noin 2,1 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa Valtiokonttorin IT-asiantuntijapalvelut Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi, noin 5,0 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpito ja jatkokehitys, noin 1,8 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa Suur-Tukholman palolaitoksen (Storstockholms brandförsvar) asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut, noin 0,35 miljoonaa euroa, ei vielä tilauskannassa katsauskauden lopussa Innofactor hankki omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n, jossa on noin 50 työntekijää ja jonka liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa







Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 33,9 miljoonaa euroa (2021: 35,1), jossa laskua 3,4 % Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,8 prosenttia laskua



Käyttökate oli noin 3,4 miljoonaa euroa (2020: 6,8), jossa laskua 49,4 % Käyttökatteeseen 2021 sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman käyttökate olisi ollut noin 4,2 miljoonaa euroa, käyttökatteen vertailukelpoinen muutos on 18,5 % laskua

Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (2021: 5,1), jossa laskua 60,9 % 2021 Liikevoittoon sisältyy vastaava myyntivoitto kuin käyttökatteeseen, jota ilman liikevoitto olisi ollut noin 2,5 miljoonaa euroa, liikevoiton vertailukelpoinen muutos on 21,3 % laskua



Konsernin tunnusluvut, IFRS

. 1.4.– 30.6.2022 1.4.– 30.6.2021 Muutos 1.1.– 30.6.2022 1.1.– 30.6.2021 Muutos Liikevaihto tuhatta euroa 16 946 17 296 -2,0 % 33 911 35 103 -3,4 % Liikevaihdon kasvu -2,0 % 3,2 % -3,4 % 3,5 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa 1 377 2 096 -34,3 % 3 419 6 753 -49,4 % prosenttia liikevaihdosta 8,1 % 12,1 % 10,1 % 19,2 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa 668 1 272 -47,5 % 1 987 5 081 -60,9 % prosenttia liikevaihdosta 3,9 % 7,4 % 5,9 % 14,5 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa 639 1 287 -50,4 % 1 741 4 644 -62,5 % prosenttia liikevaihdosta 3,8 % 7,4 % 5,1 % 13,2 % Tulos tuhatta euroa 547 989 -44,7 % 1 393 3 626 -61,6 % prosenttia liikevaihdosta 3,2 % 5,7 % 4,1 % 10,3 % Tilauskanta 77 193 72 723 6,1 % 75 193 72 723 3,4 % Nettovelkaantumisaste (Gearing) 53,3 % 30,5 % 53,3 % 30,5 % Nettovelkaantumisate ilman IFRS16 35,6 % 16,8 % 35,6 % 16,8 % Omavaraisuusaste 41,1 % 49,9 % 41,1 % 49,9 % -17,6 % Omavaraisuusaste ilman IFRS16 44,4 % 53,6 % 44,4 % 53,6 % Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* 527 524 0,6 % 513 529 -3,0 % Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* 557 526 5,9 % 557 526 5,9 % Tulos per osake (euroa) 0,0150 0,0265 -43,5 % 0,0381 0,0970 -60,7 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Innofactorin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa. Innofactorin vuoden 2022 käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan 7,5 miljoonasta eurosta, mikä olisi ollut vuoden 2021 käyttökate ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Onnistumisia myynnissä ja yritysostossa Q2:lla, loppuvuonna keskitymme operatiivisen toiminnan parantamiseen Suomessa ja Ruotsissa

Liikevaihto vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä oli 16,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tanskan ja Norjan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta Suomen ja Ruotsin laski, johon vaikutti heikentynyt laskutusaste ja yksittäisten projektitoimitusten haasteet. Käyttökate (EBITDA) laski 34,3 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 1,4 miljoonaan euroon (8,1 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa. Käyttökatteen laskuun vaikutti pääosin liikevaihdon lasku.

Liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 3,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2021 Prime-liiketoiminnan myynti huomioiden, vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,8 prosenttia. Tanskan sekä Norjan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta Suomen ja Ruotsin laski. Käyttökate (EBITDA) laski 49,4 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 3,4 miljoonaan euroon (10,1 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen kaikissa maissa paitsi Ruotsissa. Vuoden 2021 käyttökatteeseen sisältyi noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman vertailukelpoinen muutos olisi ollut 18,5 prosenttia laskua. Tilauskanta oli neljänneksen lopussa 77,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 6,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja on historiallisesti Innofactorin paras.

Onnistuimme hyvin myynnissä vuoden toisella neljänneksellä. Voitimme muun muassa Senaatti-kiinteistön asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja jatkokehitystyöt noin 2,2 miljoonaa euroa, tanskalaisen lääkealan yrityksen dataintegraatioalustaa tukevien jatkuvien pilvipalveluiden toimittamisen noin 2,1 miljoonaa euroa, Valtiokonttorin IT-asiantuntijapalvelut Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi noin 5,0 miljoonaa euroa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpidon ja jatkokehityksen noin 1,8 miljoonaa euroa, sekä Suur-Tukholman palolaitoksen (Storstockholms brandförsvar) asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän sekä siihen liittyvät ylläpito- ja tukipalvelut noin 0,35 miljoonaa euroa.

Suur-Tukholman palolaitoksen asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on strategisesti erityisen tärkeä voitto, koska se on Dynasty-tuotteemme ensimmäinen toimitus Suomen ulkopuolelle. Näemme Ruotsissa ja jatkossa myös muissa Pohjoismaissa erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa markkinaa merkittävästi lähivuosien aikana Suomessa markkinajohtajan asemaan päässeen Dynasty-tuotteemme avulla.

Innofactor hankki kesäkuussa omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n. Invenco on pitkäaikainen Microsoft-kumppani. Invencon palveluksessa on noin 50 työntekijää, joista 35 on senioritason dataosaajia. Yhtiöllä on neljä toimipisteessä Suomessa: Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Invencon liikevaihto on ollut noin 6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 5 prosenttia. Innofactorin tavoitteena on jatkossa Invencon liikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen muun muassa synergiahyötyjen avulla. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) koostuu 3,0 miljoonan euron kiinteästä kauppahinnasta ja kolmen vuoden liikevaihdon kasvuun sidotusta lisäkauppahinnasta, joka on enintään 3,75 miljoonaa euroa. Näemme datan ja analytiikan alueella merkittävän kasvumahdollisuuden, jota lähdemme jatkossa tavoittelemaan yhdessä Invencolta siirtyvien asiantuntijoiden kanssa.

Emme voi kuitenkaan olla missään määrin tyytyväisiä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivisen toimintaan Suomessa ja Ruotsissa. Olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme parantamiseksi ja jatkamme niitä koko loppuvuoden. Näemme merkittävää potentiaalia erityisesti projektikannattavuuden ja laskutusasteen nostamisessa keskittymällä entistäkin vahvemmin asiakastyöhön. Lisäksi pyrimme loppuvuonna varmistamaan Invencon mahdollisimman saumattoman integraation osaksi Innofactorin toimintaa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

osaavimmat pohjoismaiset tiimit

tuotteistettu kohdennettu tarjonta

proaktiivinen ja joustava toimintatapa

innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

vastuullisuus

toimintavapaus

innovaatio

asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti

saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon

pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus





Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa (2021: 35,1), jossa oli laskua 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myytyä Prime-liiketoimintaa vertailukelpoinen muutos olisi ollut 1,8 prosenttia laskua. Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee suuri tilauskanta 77,2 miljoonaa euroa (2021: 72,7). Invencon yrityskauppa tuo epäorgaanista kasvua liiketoimintaan, mutta lisäksi olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, joita jatkamme koko loppuvuoden.

Käyttökate (EBITDA) oli 10,1 prosenttia liikevaihdosta (2021: 19,2 %). Käyttökate laski katsauskaudella 49,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mikä johtui erityisesti Prime-liiketoiminnan myynnistä saadusta käyttökatteesta vuonna 2021. Ilman Prime-liiketoiminnan kauppaa käyttökate (EBITDA) olisi laskenut 18,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suomessa ja Ruotsissa käynnistetyillä toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan myös käyttökatetta.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 3,6 miljoonaa euroa (2021: 6,9 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 41,1 prosenttia (2021: 49,9 prosenttia). Rahavirtaan vuonna 2021 vaikutti Prime-liiketoiminnan myynnistä saatu 2,2 miljoonaa euroa. Invencon hankintaan liittyen Innofactor otti 2,5 miljoonaa euroa pankkilainaa, mikä yhdessä Invencon 30.6.2022 Innofactorin lukuihin lisätyn taseen kanssa heikensi omavaraisuusastetta. Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

Espoossa 21.7.2022



INNOFACTOR OYJ



Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj

puh. +358 50 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2022

Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2022 osavuosikatsauksen torstaina 21.7.2022 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen videokonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00. Vastaava englanninkielinen videokonferenssi pidetään klo 12.00. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Markku Puolanne.

Pyydämme ilmoittautumaan konferensseihin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuksien jälkeen.

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

