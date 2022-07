La première Journée de sensibilisation aux fibromes vise à briser le silence et l’isolement qui entourent cette maladie mésestimée qui touchera 70 % des femmes avant l’âge de 50 ans

English French

MONTRÉAL, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Vivre 100 Fibromes a officiellement déclaré le 21 juillet comme étant la première Journée de sensibilisation aux fibromes au Canada - une date visant à mieux comprendre et à faire la lumière sur les fibromes utérins, qui touchent environ 70 % des femmes avant l’âge de 50 ans et dont beaucoup souffrent en silence.i



« Depuis que j’ai fondé Vivre 100 Fibromes en 2016, mon objectif est de bâtir une communauté de soutien pour les femmes vivant avec des fibromes utérins afin d’assurer qu’elles ont un accès adéquat aux ressources et aux options de traitement, déclare Aïssatou Sidibé, présidente de Vivre 100 Fibromes. Lorsque j’ai reçu mon diagnostic en 2013, j’ai attendu trop longtemps avant de consulter un spécialiste et j’ai souffert en solitaire de cette maladie - mais ma vie s’est considérablement améliorée lorsque j’ai modifié mon mode de vie pour gérer mon anémie et que j’ai subi avec succès une intervention chirurgicale en 2018. »

Les fibromes utérins sont des tumeurs non cancéreuses qui peuvent se développer à l’intérieur, à l’extérieur et sur la paroi de l’utérus.ii Les symptômes des fibromes utérins peuvent comprendre des menstruations plus intenses, prolongées ou douloureuses, des douleurs abdominales, de l’anémie, des douleurs pendant les rapports sexuels, des envies fréquentes et inhabituelles d’uriner, de l’infertilité ou une fausse couche.iii Les femmes de couleur sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de fibromes utérins, 25 % des femmes de race noire étant diagnostiquées avant l’âge de 25 ans.iv

« Mon parcours avec la maladie était assez intense et Vivre 100 Fibromes a été comme une famille pour moi à un moment où j’étais vraiment au pied du mur, explique Nydia Laplante, entrepreneuse et coach de fitness step, qui s’est fait retirer un fibrome de 16 cm de long par une intervention chirurgicale délicate mais routinière (myomectomie). Cela m’a donné de l’espoir et une structure d’entraide où j’avais accès à toutes ces femmes ayant vécue la même expérience. »

Trente à 50 % des femmes sont porteuses de fibromes, dont les symptômes varient d’une femme à l’autre. Au Canada seulement, les fibromes utérins représentent 30 % des hystérectomies, la deuxième intervention chirurgicale la plus fréquente chez les femmes après une césarienne.v Un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour soutenir les femmes dans la prise en charge des fibromes utérins.

« Les femmes doivent être plus proactives et avoir des conversations franches et honnêtes avec leur médecin ou leur gynécologue au sujet de leur santé reproductive, déclare la Dre Carole Kamga-Ngande, Cheffe de département, Obstétrique-Gynécologie, au CHUM. Au cours des dernières années, nous avons réalisé d’excellentes avancées technologiques pour pouvoir détecter les fibromes plus tôt et offrir différentes options de traitement en fonction du stade de vie de la patiente. »

En l’honneur de la Journée de sensibilisation aux fibromes, les Canadiens sont encouragés à partager leurs histoires en utilisant le mot-clic #Vivre100Fibromes et #FightingFibroids. La campagne de sensibilisation aux fibromes a été rendue possible grâce au soutien de AbbVie Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements et du soutien, visitez le site www.vivre100fibromes.ca

AVIS AUX MÉDIAS : Pour souligner la Journée de sensibilisation aux fibromes, Vivre 100 Fibromes organise un événement à la Terrasse Teranga à Montréal (185, rue Sherbrooke O.) de 17 h à 19 h, où nos trois porte-paroles seront disponibles pour des entrevues.

À propos de Vivre 100 Fibromes :

Fondée en 2016, Vivre 100 Fibromes est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’améliorer les soins aux femmes atteintes de fibromes utérins. Cela se fait en utilisant une approche à trois volets : informer les femmes, les professionnels de la santé et toute institution publique concernée afin de sortir la maladie de l’ombre; soutenir les femmes atteintes de fibromes utérins afin de rompre leur isolement social et leur offrir des activités qui favorisent leur bien-être; et contribuer à la recherche et à la mise en place de partenariats médico-sociaux entre les hôpitaux et les organismes de santé.

