Teade muudatustest aktsiatega esindatud häältega seotud künnistes

AS LHV Group (edaspidi LHV Group) teatab, et nõukogu liikme Andres Viisemanniga seotud isiku Viisemann Investments AG ja Ambient Sound Investments OÜ vahel 20.07.2022 sõlmitud aktsiate võõrandamise kokkuleppest tulenevalt saavutab ja ületab Andres Viisemannile omistatav häälte arv LHV Groupis 10% künnise ning Ambient Sound Investments OÜ-le omistatav häälte arv LHV Groupis väheneb alla 5% künnise.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 800 inimese. LHV pangateenuseid kasutab juuni seisuga 350 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

