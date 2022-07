English French

JCDecaux remporte le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour une durée de 16 ans, dans une démarche fortement axée sur le développement durable

Paris, le 21 juillet 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux France a remporté le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour une durée de 16 ans. L’exploitation démarrera au 1er janvier 2023 afin d’accompagner ce territoire dynamique, comptant 1,9 million d’habitants.

La concession de services porte sur la mise à disposition, l’entretien, la maintenance et l’exploitation commerciale de 1 331 abris-voyageurs, 579 Mobiliers Urbains d’Information en 2m2 et 8m2, ainsi que sur la fourniture de 100 abris et mobiliers Tramway pour l’extension du réseau. Le contrat inclut également le reconditionnement à neuf, l’entretien, la maintenance et l’exploitation des 226 abris et mobiliers Tramway dont est propriétaire la Métropole Aix-Marseille-Provence.

A travers ce nouveau contrat, JCDecaux a pour objectif d’assurer à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à ses habitants et ses nombreux visiteurs un parc de mobiliers urbains représentatif de l’image de l’institution, esthétique, fonctionnel et innovant, mais aussi respectueux de l’environnement, de son paysage et maintenu dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. Partenaire des territoires, JCDecaux participera activement au fonctionnement du service public de transports en commun et à la diffusion de l’information institutionnelle de la Métropole, contribuant ainsi à la valorisation du territoire.

Média d’utilité publique, JCDecaux a pris de nouveaux engagements en matière de développement durable avec la publication de sa nouvelle stratégie RSE à horizon 2030. L’entreprise est également l’un des premiers signataires d’un contrat climat en juillet 2022, dans le cadre de la Loi Climat & Résilience, afin d’être aux avant-postes des bonnes pratiques engagées par les médias en faveur de la transition écologique et de la publicité responsable. En accord avec ces engagements, l’entreprise a souhaité proposer à la Métropole des mobiliers écoconçus, reconditionnés à neuf pour une grande majorité d’entre eux et dotés de solutions d’efficacité énergétique : éclairage LED sur les mobiliers analogiques, variation de l’intensité lumineuse des caissons 2 m², modulation automatique de la luminosité des écrans numériques, extinction nocturne des mobiliers, détecteur de présence sur l’ensemble des abribus... Dans cette logique, JCDecaux a fait le choix d’une flotte de véhicules entièrement électrique pour assurer ses prestations d’entretien, de maintenance et d’affichage. Comme à l’accoutumée, les mobiliers seront lavés à l’eau de pluie et leurs consommations seront couvertes à 100% par de l’électricité d’origine renouvelable comme c’est déjà le cas au niveau national et avant la fin de l’année au niveau mondial. Contribuant à la neutralité carbone pour ses activités en France depuis fin 2021, JCDecaux fait ainsi de la préservation des ressources et de l’environnement une réalité.

Depuis près de 60 ans, JCDecaux conçoit et exploite des mobiliers urbains, fruits d’un dialogue permanent entre ses équipes opérationnelles, son studio de design interne et son bureau d’études intégré, et d’une collaboration avec plus de 200 designers du monde entier. Afin d’assurer une parfaite intégration urbaine et de refléter l’identité et le dynamisme de la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’ensemble des abris-voyageurs et des mobiliers 2m² et 8m² analogiques portera la signature de Norman Foster, architecte et designer de renommée internationale déjà bien connu des Marseillais grâce notamment à son ombrière du Vieux-Port. Par ailleurs, les abris-voyageurs seront dotés d’une toute nouvelle signalétique, émergente, visible de loin et dans tous les sens de circulation pour renforcer l’identification et la lisibilité des informations (nom de l’arrêt, lignes et destinations ainsi que le logo de la Métropole mobilité).

Afin de permettre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de franchir un pas supplémentaire dans l’univers de la Smart City responsable, JCDecaux déploiera sur le territoire des écrans numériques de dernière génération permettant la diffusion de contenus dynamiques et contextualisés. En accord avec son contrat climat, JCDecaux proposera ainsi à la Métropole un kit de communication dédié aux messages écoresponsables, en matière d’information environnementale ou encore de valorisation du commerce de proximité. Pour garantir l’intégration future de dispositifs techniques et répondre aux enjeux de confort et d’attractivité du réseau en augmentant le service rendu, les mobiliers intégreront dès le début de la concession plusieurs innovations au bénéfice des voyageurs et des habitants de la Métropole, comme par exemple des capteurs de mesure de la qualité de l’air et du bruit, dont les informations recueillies pourront être affichées en temps réels sur les écrans numériques.

Par ailleurs, le Fonds Innovations prévu dans le contrat permettra à la Métropole de déployer de nouvelles fonctionnalités : panneaux solaires, végétalisation, Wifi Urbain, solution d’orientation en réalité augmentée ou encore dispositifs intelligents de collecte, de traitement et de recyclage des mégots. Grâce à l’accompagnement de JCDecaux, la Métropole profitera des toutes dernières évolutions technologiques lui permettant d’être constamment à la pointe de l’innovation.

L’ancrage local de JCDecaux, à travers sa Direction régionale implantée en plein cœur de la Métropole, à Marseille, est l’assurance pour l’établissement public de disposer d’un engagement sans faille de ses équipes, notamment de ses agents d’exploitation, dans la réalisation des prestations, et d’une réactivité d’intervention hors pair, au bénéfice de toutes et tous.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Accompagner la Métropole Aix-Marseille-Provence dans sa transformation urbaine, sociétale et environnementale est un honneur pour JCDecaux. Nos équipes sont fières de s’engager auprès de la Métropole, comme elles ont pu le faire par le passé dans différentes communes qui la composent. JCDecaux apportera ainsi toute son expertise technique, esthétique, servicielle et environnementale afin de contribuer à bâtir un territoire exemplaire, pensé pour tous ses habitants. Nos mobiliers urbains ont vocation à s’intégrer pleinement dans le paysage urbain et péri-urbain et garantissent une empreinte carbone neutre à la Métropole, JCDecaux contribuant à la neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités en France depuis fin 2021. Notre modèle vertueux, mis en place par notre fondateur en 1964, nous permettra de créer, d’installer et d’entretenir des infrastructures dans l’espace public et les lieux de transport, combinées à des services utiles et innovants, sans coût pour les collectivités, grâce au financement par la communication extérieure. Dans le cadre de ce contrat, nous poursuivrons ainsi avec efficacité notre stratégie de renforcement des réseaux publicitaires premium et d’amélioration de la qualité de vie en ville pour les citoyens de la Métropole. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com





Pièce jointe