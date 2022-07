English French

UBISOFT ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES



DU PREMIER TRIMESTRE 2022-23

T1 légèrement supérieur à l’objectif

Nouveau partenariat de licensing sur mobile de grande valeur

Mise à jour du calendrier de lancement

Confirmation de l'objectif de résultat opérationnel non-IFRS 2022-23

Net bookings de 293,3 M€, légèrement supérieur à l’objectif d’environ 280,0 M€

En M€

T1 2022-23



Variation

vs. T1 2021-22



En % du net bookings total T1

2022-23 T1

2021-22 Chiffre d’affaires IFRS15 318,2 -9,8% NA NA Net bookings 293,3 -10,0% NA NA Net bookings digital 262,3 -6,1% 89,4% 85,7% Net bookings PRI 153,5 -11,6% 52,3% 53,2% Net bookings back catalogue 256,3 -16,5% 87,4% 94,1%

P erformances supérieures aux attentes pour la marque Assassin's Creed ® et Tom Clancy's Rainbow Six ® Siege au T1





Présentation des g ameplay s de Mario + Rabbids ® : Sparks of Hope et de Skull and Bones ™ , qui sortiront respectivement les 20 octobre et 8 novembre 2022





, qui sortiront respectivement les 20 octobre et 8 novembre 2022 Annonce de Tom Clancy's The Division ® Resurgence sur mobile, conformément à la stratégie d'étendre l'univers de la marque à une audience beaucoup plus large





conformément à la stratégie d'étendre l'univers de la marque à une audience beaucoup plus large Signature d’un nouveau partenariat de licensing sur mobile de grande valeur pour l’une de nos marques AAA





Avatar : Frontiers of Pandora ™ sortira dorénavant en 2023-24





Ubisoft dévoilera en septembre le futur d e la marque Assassin's Creed





Confirmation de l’objectif de résultat opérationnel non-IFRS 2022-23 d’environ 400 M€





Fort soutien des actionnaires d'Ubisoft lors de l'Assemblée Générale Annuelle : toutes les résolutions ont été approuvées avec un minimum de 95%. Le Conseil d'administration est désormais composé d'une majorité absolue d'administrateurs indépendants, de 45% de femmes et de trois représentants des salariés





toutes les résolutions ont été approuvées avec un minimum de 95%. Le Conseil d'administration est désormais composé d'une majorité absolue d'administrateurs indépendants, de 45% de femmes et de trois représentants des salariés Play Green : en ligne avec ses engagements environnementaux, Ubisoft est la première société dont l’activité est centrée sur le jeu vidéo à obtenir la validation officielle de son objectif par l'initiative Science Based Target (SBTi)





Paris, le 21 juillet 2022 – Ubisoft publie son chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal 2022-23, clos le 30 juin 2022.

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente : "Nous avons réalisé une performance légèrement supérieure aux attentes ce trimestre, avec notamment une surperformance de Rainbow Six Siege et de la marque Asssassin's Creed. Les derniers mois ont été très actifs, avec notamment les présentations des gameplays de Mario Rabbids : Sparks of Hope et Skull and Bones. Les réactions des joueurs à l’annonce de The Division Resurgence ainsi qu’aux phases de tests de Rainbow Six Mobile, The Division Heartland et XDefiant à travers le monde ont été encourageantes."

Yves Guillemot, Président Directeur Général, déclare : "Nous continuons à travailler sur le pipeline le plus riche de l'histoire du Groupe et toute l’attention de nos équipes est portée sur la création d’expériences mémorables pour les joueurs sur toutes les plateformes, modèles économiques et zones géographiques. Notre capacité à exploiter le potentiel et la force de nos franchises auprès d'une audience beaucoup plus large est en effet sans précédent. Notre nouveau partenariat mobile de grande valeur reflète l'attrait puissant de nos marques pour le segment mobile AAA en croissance rapide. Il permet également à nos équipes de bénéficier de plus de temps pour réaliser pleinement leur vision créative et délivrer des expériences de grande qualité pour nos fans tout en augmentant notre visibilité pour l'exercice en cours et le suivant."

Yves Guillemot conclut : “Alors que nous nous concentrons sur la maximisation de la valeur de ces initiatives, nous adaptons simultanément notre organisation aux incertitudes économiques actuelles en optimisant nos coûts. Nous travaillons également à concevoir les conditions de travail les plus efficaces afin de garantir à la fois de la flexibilité pour nos équipes ainsi qu’une forte productivité et du contenu de grande qualité. Nous sommes convaincus que nous entrons dans un cycle pluriannuel de croissance significative du net bookings et du résultat opérationnel. »

ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE

La performance de Tom Clancy's Rainbow Six Siege a été supérieure aux attentes. L'équipe a travaillé dur pour fournir un contenu très ambitieux pour l’Année 7, ce qui s'est traduit par une stabilisation du PRI grâce à des niveaux élevés de DARPU et de conversion du Battle Pass.

La marque Assassin's Creed a également enregistré des résultats supérieurs aux attentes, grâce à un trimestre solide pour Odyssey, Origins et Valhalla. Les fans étant enthousiasmés par le début de la campagne du 15e anniversaire de la marque, l'engagement global est en progression significative, avec une croissance à deux chiffres des joueurs actifs par rapport à l'année dernière. Cette campagne sera marquée par une série de célébrations tout au long de l'été qui mènera à l’annonce en septembre de l'avenir d'Assassin's Creed.

Roller Champions™ a été bien accueilli pour son gameplay fun et dynamique. Les KPI de rétention et de revenus de Roller Champions sont en avance sur Hyper Scape™.

PIPELINE DE JEUX

Ubisoft a présenté Mario + Rabbids : Sparks of Hope, dont la sortie est prévue le 20 octobre, avec un premier aperçu de son gameplay. L'aspect tactique a été applaudi, et Gamespot a décrit le jeu à venir comme "prêt à surprendre les joueurs une fois de plus, avec un plus grand degré de flexibilité et des mécaniques de gameplay plus proches des jeux Mario". La communauté est enthousiaste et sa sortie est l’une des plus attendues cette année sur Nintendo Switch.

Skull and Bones a également fait son retour avec une présentation étendue de gameplay. La force principale du jeu tourne autour de sa combinaison unique de fantaisie de piraterie, de combats navals dynamiques et pleins d'action, ainsi que de profondes fonctionnalités multijoueurs, basées à la fois sur la coopération et le PvP, qui permettront de vivre des moments mémorables entre amis. Le jeu sortira le 8 novembre.

En ce qui concerne le Free-to-Play, nous avons dévoilé Tom Clancy's The Division : Resurgence, le prochain titre mobile de la marque. Conçu intégralement pour le mobile, le jeu sera basé sur un scénario indépendant et restera fidèle à l'ADN de la marque avec un vaste monde ouvert dans un environnement urbain très détaillé aux graphismes époustouflants pour la plateforme. Avec ce titre nous permettrons à un public beaucoup plus large d’accéder à la franchise The Division. L'accueil initial des joueurs a été très positif.

Le trimestre a également été très actif sur les autres initiatives Free-to-Play. Les différentes phases de test de XDefiant, Tom Clancy's Rainbow Six Mobile et The Division Heartland ont eu lieu à travers le monde et ont reçu des retours positifs de la part des joueurs. Les tests vont se poursuivre dans les mois à venir.

Avatar : Frontier of Pandora sortira désormais en 2023-24. Notre objectif est de créer une expérience immersive de pointe qui tire pleinement profit de la technologie next-gen. Cette formidable marque mondiale de divertissement représente une opportunité pluriannuelle majeure pour Ubisoft.

Nous avons également décidé de décaler à 2023-24 un jeu non annoncé de moindre envergure, initialement prévu pour 2022-23.

Alors que ces temps de développement additionnels sont le reflet des contraintes actuelles imposées aux productions de l'ensemble du secteur, nous continuons de concevoir les conditions de travail les plus efficaces afin de garantir à la fois de la flexibilité pour nos équipes ainsi qu’une forte productivité et du contenu de grande qualité

Ubisoft Forward sera de retour le 10 septembre, avec des informations sur de nombreux jeux et projets provenant de nos équipes du monde entier.

PLAY GREEN : DES PROGRES SUR LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX D’UBISOFT

Ubisoft a reçu la validation officielle de l'initiative Science Based Target (SBTi), confirmant que l'objectif de réduction des émissions de carbone d'Ubisoft pour 2030 est conforme à l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ubisoft est la première société dont l’activité est centrée sur le jeu vidéo à obtenir la validation officielle de son objectif par le SBTi.

APPROBATION DE TOUTES LES RESOLUTIONS LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE D'UBISOFT

Les actionnaires d'Ubisoft ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle début juillet avec des taux d'approbation supérieurs à 95%. Ce vote a notamment conduit à la nomination de Claude France en tant qu'administratrice indépendante, apportant son expertise en matière de technologie, tant dans le domaine du cloud que des services Live, ainsi que son expérience des environnements internationaux multiculturels. Avec cette nomination, le Conseil d'Administration retrouve une majorité absolue d'administrateurs indépendants, atteint 45% de femmes et comprend trois représentants des employés.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Chiffre d’affaires et net bookings

En millions d’Euros 3 mois

2022-23 3 mois

2021-22 Chiffre d’affaires IFRS15 318,2 352,8 Revenus différés liés à la norme IFRS15 (24,9) (26,8) Net bookings 293,3 326,0

Le chiffre d’affaires IFRS15 du premier trimestre 2022-23 s'élève à 318,2 M€, en baisse de 9,8% (13,9 % à taux de change constants1) par rapport aux 352,8 M€ réalisés au premier trimestre 2021-22.

Le net bookings du premier trimestre 2022-23 s’élève à 293,3 M€, supérieur à l’objectif d’environ 280,0 M€ et en baisse de 10,0% (14,2% à taux de change constants) par rapport aux 326,0 M€ réalisés au premier trimestre 2021-22.

Perspectives

Deuxième trimestre 202 2 -2 3

Le net bookings du deuxième trimestre 2022-23 est attendu aux alentours de 270,0 M€.

Exercice 202 2 -2 3

La Société continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 M€ pour l'année 2022-23.

Conférence téléphonique

Le groupe tiendra ce jour, mercredi 21 juillet 2022, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris / 12h15 heure de New York.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/i7nx7k77

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires retraité de la composante services et intégrant les montants inconditionnels liés aux contrats de licence et de distribution reconnus indépendamment de la réalisation des obligations de performance.

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings , correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.





Répartition géographique du net bookings

T1 2022-23 T1 2021-22 Europe 29% 33% Amérique du Nord 51% 50% Reste du monde



20% 17% TOTAL 100% 100%

Répartition du net bookings par plateforme

T1 2022-23 T1 2021-22 CONSOLES 47% 57% PC 27% 24% MOBILE 12% 13% AUTRES*



14% 6% TOTAL 100% 100%

* Produits dérivés…



Calendrier des sorties

2 ème trimestre ( juillet – septembre 20 22 )

DIGITAL ONLY





ANNO® 1800: Empire of the Skies



PC



FOR HONOR®: Year 6 – Season 3







PC, PLAYSTATION®4,

XBOX ONE



RIDERS REPUBLIC™: Season 3 - Summer break



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



RIDERS REPUBLIC™: Season 4 – Freestylin'



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



ROCKSMITH®+





PC





ROLLER CHAMPIONS™: Season 2 – Dragon’s Way



NINTENDO SWITCH™, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: Year 7 – Season 3



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

STADIA, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2: Season 10



AMAZON LUNA, PC, PLAYSTATION®4,

STADIA, XBOX ONE









1 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

