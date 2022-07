GUERBET : Chiffre d’affaires au 30 juin 2022

English French

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

Légère croissance de l’activité

371,1 M€, en hausse de +2,2% vs1er semestre 2021(-1,3% à taux de change constant)

Des ventes dynamiques en Asie

Des ventes aux US impactées par les tensions sur le marché du travail affectant un site de production

Confirmation des objectifs 2022

Villepinte, le 21 juillet 2022 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022. Au 30 juin, les ventes du Groupe s’élèvent à 371,1 M€, en hausse de +2,2% à période comparable (363,1 M€). L’évolution de l’activité intègre un effet de change favorable de 12,8 M€. A taux de change constant (TCC), le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 est en recul de -1,3% avec notamment un 2nd trimestre en légère baisse.

L’activité du semestre intègre un effet de base défavorable après le très fort rebond des ventes qu’avait connu le Groupe au cours du 2nd trimestre 2021 (+25,1% à périmètre et taux de change comparable par rapport au 2nd trimestre 2020).

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 30 juin 2022 % variation



S1 2022

à taux de change courant



% variation



S1 2022

à taux de change constant1



S1 2021



Ventes EMEA -3,2% 165,6 -2,6% 166,7 171,1 Ventes Amériques +6,4% 114,5 -3,7% 103,6 107,6 Ventes Asie +7,7% 90,9 +4,2% 88,0 84,4 Total +2,2% 371,1 -1,3% 358,3 363,1

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Sur la zone EMEA, l’activité est en légère baisse caractérisée par des volumes globalement stables et un contexte d’érosion des prix qui se poursuit.

Sur la zone Amériques, les ventes du Groupe bénéficient d’un effet de change favorable de 10,9 M€. Sur un plan opérationnel, la performance du semestre a été marquée par :

Des tensions liées aux difficultés persistantes de recrutement de personnel qualifié sur le site industriel de Raleigh en Caroline du Nord limitant la production d’Optiray ® et de Dotarem ® et pesant sur les performances commerciales du Groupe au 2 nd trimestre (59,9 M€, en repli de 4,4% à TCC sur le second trimestre 2022 par rapport à l’an dernier en raison de l’effet volume). L’adaptation de l’organisation du site avec notamment la mise en place d’une nouvelle équipe de Direction et de nouveaux moyens déployés pour renforcer l’attractivité du Groupe, porte actuellement ses fruits en vue d’un redécollage des performances commerciales sur le 2 nd semestre.

et de Dotarem et pesant sur les performances commerciales du Groupe au 2 trimestre (59,9 M€, en repli de 4,4% à TCC sur le second trimestre 2022 par rapport à l’an dernier en raison de l’effet volume). L’adaptation de l’organisation du site avec notamment la mise en place d’une nouvelle équipe de Direction et de nouveaux moyens déployés pour renforcer l’attractivité du Groupe, porte actuellement ses fruits en vue d’un redécollage des performances commerciales sur le 2 semestre. Un effet défavorable sur les prix dans le prolongement de la commercialisation du générique de Dotarem ® conforme aux anticipations du Groupe.

conforme aux anticipations du Groupe. La mise en place d’un contrat mondial de vente de Lipiodol, comme déjà annoncé, entraînant un effet prix défavorable à court terme aux Etats-Unis (sur le 1er trimestre) pour des volumes significatifs et sécurisés à moyen terme.

Sur la zone Asie, la mise en place effective de la distribution directe en Chine au cours du 2nd trimestre a tiré la performance du semestre (+7,7% des ventes et 4,2% à TCC). La performance sur APAC est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de restrictions sanitaires toujours fortes au Japon et en Chine.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 30 juin 2022 % variation



S1 2022

à taux de change courant



% variation



S1 2022

à taux de change constant1



S1 2021



Imagerie Diagnostique +2,1% 328,1 -1,3% 317,1 321,2 IRM +2,5% 121,3 -0,5% 117,8 118,4 Rayons X +1,9% 206,8 -1,8% 199,3 202,9 Imagerie Interventionnelle +2,5% 43,0 -1,6% 41,2 41,9 Total +2,2% 371,1 -1,3% 358,3 363,1

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 2,1% à taux de change courant :

Sur le pôle IRM, les ventes sont en hausse de 2,5% à taux de change courant et affichent un léger recul de -0,5% à TCC. La progression des volumes est limitée par la pression tarifaire aux US et en Europe.

Le chiffre d’affaires du pôle Rayons X bénéficie d’un effet de change favorable faisant ressortir des ventes en hausse de 1,9% à taux de change courant avec des ventes de Xenetix® toujours bien orientées tant en termes de volumes que de prix.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes sont en retrait par rapport au 1er semestre 2021 à la suite de l’effet prix ponctuel sur le marché américain mentionné précédemment et des effets de base sur la zone APAC après un excellent 2nd trimestre 2021. La croissance sur le deuxième trimestre 2022 a été de +13% à taux de change courant et de +7,3% à TCC.

Confirmation des objectifs 2022

Dans un contexte économique global tendu caractérisé par de multiples tensions inflationnistes, le Groupe affiche sa confiance pour le 2nd semestre. De nombreuses actions ont d’ores et déjà été mises en place au cours du 1er semestre 2022 visant à préserver la rentabilité opérationnelle du Groupe. Sur un plan commercial, Guerbet cherche également à répercuter systématiquement dans ses prix de vente l’effet de la forte pression inflationniste qui impacte ses conditions d’achat.

A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros en 2021. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-22-0242 le 5 avril 2022, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).

Contacts

Guerbet

Jérôme Estampes, Chief Financial Officer + 33 (0)1 45 91 50 00 / jerome.estampes@guerbet.com

Claire Lauvernier, Communications Director +33 (0)6 79 52 11 88 / claire.lauvernier@guerbet.com

Actifin

Benjamin Lehari, Financial Communications + 33 (0)1 56 88 11 25 / blehari@actifin.fr

Jennifer Jullia, Press +33 (0)1 56 88 11 19 / jjullia@actifin.fr

