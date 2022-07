Acquisition de Spine Innovations, entité spécialisée dans les prothèses de disque

English French

Communiqué de presse Ecully, le 21 juillet 2022 – 18h

Poursuite de la stratégie de croissance externe ciblée

Acquisition de la société Spine Innovations

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce l’acquisition de 100% du capital de la société française Spine Innovations, spécialisée dans les prothèses de disques cervicales et lombaires.

Spine Innovations, issue d’un spin-off de l’activité rachis du Groupe FH Ortho et détenue majoritairement par le fonds d’investissement LBO France, bénéficie d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. La société a développé, en collaboration avec des chirurgiens français de renom, et après plus de 10 ans de Recherche & Développement, la première prothèse lombaire viscoélastique appelée « LP-ESP » qui a été implantée en 2004 à l’hôpital universitaire de la Pitié Salpêtrière à Paris.

Les prothèses discales ESP monobloc viscoélastiques brevetées (noyau qui absorbe les chocs) permettent aux chirurgiens d’implanter un dispositif qui reproduit le mouvement et le comportement d’un disque naturel. Elles sont désormais utilisées dans plus de 15 pays et Spine Innovations vise à devenir un acteur incontournable dans le domaine des prothèses discales au niveau mondial grâce à cette technologie innovante.

Basée à Lyon et Mulhouse, Spine Innovations s’appuie sur une équipe de 15 personnes et commercialise principalement ses produits en France, en Europe et en Australie. Sur l’exercice 2020/2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 M€ dont 76% à l’international. La société est détenue majoritairement par le fonds d’investissement LBO France qui accompagne ses développements depuis 2020.

Positionnée sur un segment et des territoires complémentaires à ceux de Spineway, Spine Innovations offre de nombreuses synergies à développer. Conformément à sa stratégie de croissance, cette nouvelle acquisition va permettre à Spineway d’ajouter un nouveau segment à son offre produits, de renforcer ses positions en France comme à l’international et d’étoffer ses équipes.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, commente : « Je suis ravi de cette opération qui permet à Spineway d’accélérer son développement et de se positionner sur un segment spécifique que nous n’adressions pas, celui de la prothèse discale. L’intégration du savoir-faire et des équipes de Spine Innovations s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance externe ciblée et nous permet d’accroître notre taille ainsi que la valeur ajoutée de notre offre. »

Sandrine Carle, Présidente de Spine Innovations, déclare : « Je suis très heureuse de rejoindre le groupe Spineway. La complémentarité de nos gammes de produits va faciliter notre pénétration commerciale française et internationale. Le renforcement de nos équipes respectives va aussi permettre d’accélérer nos différents projets pour devenir un acteur clé du secteur de la chirurgie du rachis. »

Arthur Bernardin et Jacques Franchi, Partners de LBO France, déclarent : « Cette cession clôt notre parcours dans FH Ortho, avec la vente en 2020 de la majeure partie du groupe à Olympus, et la cession aujourd’hui de l’entité rachis à Spineway. A chaque fois, nous avons pu trouver un partenaire industriel de qualité, le plus à même de pouvoir continuer le développement de l’activité, et nous sommes aujourd’hui très heureux de contribuer à l’émergence d’un acteur clé français du rachis. »

Cette acquisition a été intégralement financée en numéraire et contribuera au chiffre d’affaires du Groupe dès l’exercice 2022.

Fort de cette nouvelle opération de croissance externe, Spineway confirme son ambition de devenir un acteur européen de référence sur le secteur du rachis.

Dans cette opération, Spineway a été accompagné par HL5 Finance (Inspirit Partners), par Lamy-Lexel Avocats pour les aspects juridiques, par le cabinet Laurent & Charras pour la propriété intellectuelle et par BBM pour l’audit. De son côté, le fonds LBO France a été accompagné par Agile Capital Markets et le cabinet Winston & Strawn pour la partie juridique.

Prochain RDV : 25 juillet 2022, Assemblée Générale Extraordinaire

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

