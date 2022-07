English French

Nanterre, le 21 juillet 2022

VINCI remporte le contrat de conception-construction-installation

de plateformes de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne en mer du Nord

Deux plateformes de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne offshore en Allemagne

Une capacité cumulée de 1,8 GW

Un contrat proche du milliard d’euros pour VINCI





Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS – et de Siemens Energy s’est vu attribuer par Amprion Offshore le contrat de conception, construction et installation de plateformes de conversion d’énergie éolienne.

Elles seront installées en mer du Nord pour connecter plusieurs parcs éoliens au réseau. Leur rôle sera de convertir le courant alternatif produit en courant continu haute tension (HVDC : High-Voltage Direct Current), puis de le transporter vers les stations terrestres, située jusqu’à 280 km.

La construction de ces plateformes se réalisera sur le yard de Dragados Offshore à Cadix (Espagne) et représentera plus de 1 000 emplois jusqu’en 2027.

Dotées d’une capacité de transport totale d’énergie électrique de 1,8 GW, ces plateformes pourront alimenter l’équivalent d’une ville comme Hambourg, soit 1,8 million d’habitants, à compter de 2028.

Ce projet s’intègre dans le plan de transition énergétique allemand et compte parmi les projets de transition énergétique les plus ambitieux du pays.

Dragados Offshore s’est déjà vu confier la réalisation de deux autres projets HVDC de ce type, lesquels sont en cours d’exécution.

