ORAPI : Chiffre d'affaires du S1 2022 _ Premier semestre robuste _ Trajectoire de croissance confirmée _ +4,8% à périmètre comparable

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 21 juillet 2022 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1 2022

Premier semestre robuste

Trajectoire de croissance confirmée, à +4,8%

à périmètre comparable

En M€ T2 2021 T2 2022 Europe 52,7 53,4 Amérique du Nord 0,4 0,6 Asie et reste du Monde 2,0 3,2 Total à périmètre comparable 55,1 57,2 Total courant 56,9 57,2





En M€ S1 2021 S1 2022 Europe 109,0 112,1 Amérique du Nord 0,9 1,0 Asie et reste du Monde 3,8 6,0 Total à périmètre comparable 113,7 119,1 Total courant 117,6 119,1

Au S1 2022, ORAPI présente un chiffre d’affaires de 119,1 M€, soit une croissance de +4,8% vs S1 2021 à périmètre comparable.

La croissance du T2 2022 s’établit de son côté à +3,8% à périmètre comparable.

Cette croissance est la conjonction de 3 effets majeurs pour ORAPI : la décroissance de la demande de produits Covid vs 2021, les hausses de prix rendues nécessaires par l’inflation et la croissance organique par l’obtention ou le renouvellement de contrats significatifs.

La demande en produits d’hygiène et de désinfection Covid, bien qu’à un niveau encore supérieur à l’avant crise sanitaire, est en forte baisse, de -35% par rapport au premier semestre 2021 et de -50% par rapport au second trimestre 2021.

Par ailleurs, dans un contexte inflationniste post Covid et compte tenu des conséquences de la guerre en Ukraine, le Groupe ORAPI s’est doté d’une « cellule Pricing » pour piloter au plus près les effets de l’inflation. Les hausses de tarif ainsi passées permettent de limiter l’impact défavorable inévitable sur les marges du premier semestre et de maintenir les prévisions de résultat net positif en 2022 pour le Groupe.

Enfin, dans ce climat incertain et volatile, la croissance organique du Groupe s’est poursuivie, avec le renouvellement au premier semestre des contrats SNCF et Domitys et l’obtention de nouveaux référencements significatifs tels Galec (magasins Leclerc) et Grand Frais. Ces succès démontrent que l’attention croissante portée à la satisfaction des clients paie ; la récente enquête de satisfaction Clients du Groupe, menée en juin 2022, montre en effet une amélioration de +17% des clients « très satisfaits ».

La France, marché moteur du Groupe, est ainsi en progression de 2,6% à 100,2 M€ au premier semestre 2022 à périmètre comparable, malgré la forte baisse de la demande Covid évoquée plus haut. Il enregistre en effet les effets des hausses de prix, des nouveaux contrats, et de la reprise des secteurs impactés par la crise sanitaire (loisirs, hôtellerie – restauration, ...).

L’Europe (hors France) connaît une reprise satisfaisante avec un chiffre d’affaires de 11,9 M€, en hausse de 5,1% par rapport au premier semestre 2021, également portée par l’inflation et la reprise de l’ensemble des secteurs de l’hôtellerie - restauration, mais aussi du travail présentiel.

L’Asie et reste du monde confirme son accélération, avec une hausse de 57,7% par rapport au premier semestre 2021, soit un chiffre d’affaires de 6,0 M€ au premier semestre 2022. Le redémarrage des industries aéronautiques, et les accalmies de mesures sanitaires ont permis au Groupe de reprendre une activité « normale ».

Dans ce contexte, ORAPI accélère sur sa démarche RSE, en continuant à réduire son empreinte environnementale par l’innovation.

Ainsi, sur cette période, le Groupe vient notamment de lancer trois nouvelles formules écologiques performantes de solvants industriels à base de matières premières végétales de très haute qualité, toujours plus respectueux des utilisateurs et de l'environnement.



Fort de son agilité et de sa résilience sur des marchés chahutés mais durablement porteurs, ORAPI maintient le cap de son plan de transformation.

Prochains rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2022 le 15 septembre 2022

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

