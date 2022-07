Sword Group : Surperformance confirmée au 2ème trimestre 2022 - Croissance Organique (1) + 26,1 % (1) à périmètre et taux de change constants

English French

Surperformance confirmée au 2ème trimestre 2022

Croissance Organique (1) + 26,1 %

(1) à périmètre et taux de change constants



PRINCIPAUX CHIFFRES



Pour le 2ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé est de 68,4 M€ et la rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) est de 12,7 % soit 8,7 M€.



Pour le 1er semestre, le chiffre d’affaires consolidé est de 132,0 M€ avec une rentabilité consolidée (marge d’EBITDA) de 13,0 % soit 17,2 M€.



Ces principaux chiffres prennent en compte quatre mois de Ping Network Solutions, société acquise en mars 2022 et quatre mois de Sword GRC, société vendue en avril

2022.



COMPTES DU 1er SEMESTRE



H1 | Chiffres non audités M€ 2022 2021 Croissance

Consolidée Chiffre d’affaires 132,0 98,9 + 33,5 % EBITDA 17,2 13,1 + 31,3 % Marge d’EBITDA 13,0 % 13,3 % -

ANALYSES

Au premier semestre 2022, le Groupe a réalisé une croissance consolidée de + 33,5 % et une rentabilité de 13,0 %.

Il apparait que les rentabilités demeurent constantes et soutenues, et ce tout en conservant un taux de croissance exceptionnel.

PERSPECTIVES 2022

Pour l’année 2022, les perspectives de croissance conduisent le Groupe à réévaluer ses objectifs comme suit :

Chiffre d’affaires 2022 consolidé : 250 M€

AGENDA

Pour assister à la réunion de présentation des résultats semestriels qui aura lieu le 7 septembre à 10 heures à Paris



A propos de Sword Group



Sword, c’est 2 400+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.





Agenda



07/09/22



Réunion de Présentation des Résultats Semestriels 2022, 10 heures, Paris



25/10/22



Publication du Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2022



25/01/23



Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2022



Sword Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof





