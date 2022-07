Futurpreneur annonce la délégation canadienne du sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 2022 à Hambourg

English French

TORONTO, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur, un des membres fondateurs officiels de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 YEA), est fier d’annoncer la délégation canadienne de la G20 YEA pour 2022. Sur plus de 200 candidatures examinées, 47 jeunes entrepreneur.e.s ont été choisi.e.s pour représenter le Canada en personne au sommet G20 YEA à Hambourg, en Allemagne, les 27 et 28 octobre 2022.



Le sommet G20 YEA a lieu chaque année en amont du célèbre sommet des dirigeants du G20. Représentant plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s dans le monde, la G20 YEA est un réseau mondial d’organisations portées à influencer l’orientation des politiques relatives aux jeunes entreprises et à l’entrepreneuriat. Les délégué.e.s du Canada se joindront à des centaines de jeunes entrepreneur.e.s et chef.fe.s d’entreprise du monde entier lors du sommet annuel de la G20 YEA pour nouer des liens, échanger des idées pour, finalement, soumettre un communiqué sur les politiques entrepreneuriales aux dirigeants du G20.

Chaque délégué.e et son entreprise apportent un point de vue unique sur le thème du sommet de 2022 : Faire régner la paix et la durabilité grâce à l’entrepreneuriat. Ces chef.fe.s d’entreprise se concentreront sur ce que ce thème signifie pour le Canada et son groupe diversifié de jeunes entrepreneur.e.s : faire des affaires tout en abordant les obstacles systémiques au développement économique, ainsi que par l’établissant de relations et d’une meilleure compréhension de l’équité, de l’inclusion et de la réconciliation. Ils.elles discuteront également de la manière de lutter contre les conséquences des changements climatiques par des pratiques commerciales, des services et des produits durables.

À la fin du sommet, les délégué.e.s de la G20 YEA produiront et soumettront un communiqué sur la politique mondiale en matière d’entrepreneuriat, qui sera présenté aux dirigeants du G20 lors de leur sommet. Le communiqué est un moyen important de faire en sorte que les décideur.se.s du monde entier entendent le point de vue des jeunes entrepreneur.e.s, et permet à ces dernier.ère.s de participer aux conversations sur les affaires, l’entrepreneuriat et le développement économique à une échelle mondiale.

La délégation de Futurpreneur est solide, avec des participant.e.s de neuf provinces différentes. Représentant un large éventail d’industries, la délégation est composée de 51 % d’entreprises dirigées par des femmes et de 57 % d’entreprises dirigées par des personnes BIPOC (personnes autochtones, noires et de couleur), dont 8 % d’entreprises dirigées par des personnesautochtones.

Le sommet de cette année sera également le premier à utiliser la nouvelle application mobile G20 YEA (en anglais). L’application permet de faciliter les connexions significatives et les occasions d’échanges interentreprises. Élaborée et maintenant alimentée par les équipes de deux entreprises canadiennes déléguées, The First Prototype et UpBio, l’application est soutenue par l’équipe canadienne de la G20 YEA de Futurpreneur et en partie par le programme CanExport Associations d’Affaires mondiales Canada.

La participation de la délégation canadienne 2022 au sommet G20 YEA et les activités commerciales connexes sont financées en partie par le gouvernement du Canada.

Répartition de la délégation

Alberta

Chad Midnight, Aqueduct Water Systems

Chelsey Reschke, Voran Group Ventures Ltd.

Jordan Hanna, Linked Digital Services

Lorne Blesse, Kiwetin Clothing

Colombie-Britannique

Bryce Watts, Forager Education

Steph Limage, Give + Share Humanitarian Software | Limage Media Group

Will Fan, Nexpress

Manitoba

Amanda Buhse, Coal and Canary | Piper & Perro

Amy Jackson, Nativelovenotes

Charmaine Jennings, Strategic Charm Boutique

Chris Gaulin, Fastoche Canada

Nouveau-Brunswick

Seun Richards, Agunbiade, Door2Door Pickup Couriers

Terre-Neuve-et-Labrador

Melissa Humphries, Home.InternationalNL

Michael Loder, Biolantic Services Inc.

Nouvelle-Écosse

Alfred Burgesson, Tribe Network

Conor O’Brien, dependbuild

Samantha Bambrick, Alternative Routes Inc.

Ontario

Adesola Ogunsakin, The Retro Bag Canada

Amar Charles Marouf, Aleteo Corporations

Angela Wallace, Angela Wallace Impact Agency

Aska Patel, Acuvise Consultancy Inc.

Candies Kotchapaw, Developing Young Leaders of Tomorrow, Today (DYLOTT)

Grace Swain, Anishinaababe Inc.

Hamza Khan, CleanAcres

Hannah Brennen et Mark Coombs, Sleepout

Kim Kirton, UnCo

Michael (Mike) Huang et Michael Fan, Rise Concepts Inc.

Nadia Ladak, Marlow

Omar Khan, Ruh

Saamer Mansoor, The First Prototype

Sean Ryan, Predicting Alpha Inc.

Tane Uribarren, Wolf & Fox Films Inc.

Yusuf Baykal Bozkurt, Beonbrand Inc.

Québec

Cassandra Pichette, Agro-Horizon

Geneviève Lapointe Larouche, Les entreprises et Ressources Évolution

Jasmine Swimmer, Soft and Butter

Jean-Sébastien Bouchard, Synecdo

Karim Atassi, Zatiq

Kathy Pellerin, VisaVie Canada

Mohammed Assafiri, UpBio

Mohamed Sabri, Rocket Science Development

Muriel Koucoi, SIMKHA Biocosmétiques Inc.

Naomie Caron, Selfish Swimwear

Nina Lantinga, Net for Net Zero



Saskatchewan

Kristy Ehman, Hyon Software Inc.

À propos de Futurpreneur

Depuis plus de 25 ans, Futurpreneur encourage les passions entrepreneuriales d’un groupe diversifié de jeunes entrepreneur.e.s fonceur.se.s à travers le Canada. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux nouveaux.elles propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Plus de 15 000 jeunes entrepreneur.e.s, réparti.e.s dans toutes les provinces et tous les territoires, ont lancé leur entreprise avec succès grâce au soutien de Futurpreneur. Leurs entreprises de proximité contribuent à la prospérité économique inclusive du Canada dans les collectivités d’un océan à l’autre. Futurpreneur est un membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, le représentant canadien du réseau Youth Business International et l’hôte canadien de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. www.futurpreneur.ca | Suivez-nous sur Instagram , LinkedIn , Twitter et Facebook : @futurpreneur.

