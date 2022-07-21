AIM ImmunoTech报告了评估安普利近（Ampligen）作为晚期胰腺癌维持疗法相关单中心指定患者研究项目的更多患者数据，与之前发布数据相比显示更多无疾病进展和整体存活情况

安普利近®（rintatolimod）显示出作为转移性和局部晚期胰腺癌（LACC）患者系统性化疗后潜在维持疗法的具有前景的活性

新的患者数据为推进开发安普利近以用于治疗晚期胰腺癌提供了更多依据

伊拉斯姆斯医学中心C.H.J. van Eijck教授（医学博士、哲学博士）最近在荷兰伊拉默洛第五届多学科胃肠肿瘤学大会上介绍了新数据

佛罗里达州奥卡拉, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（纽约证券交易所股票代码：American AIM）（以下简称“AIM”或“公司”）是一家专注于研究和开发治疗多类型癌症、免疫疾病以及包括SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎在内的病毒性疾病的免疫制药公司。该公司今天报告了其以前发表的单中心指定患者项目的后续数据。在这项研究中，局部晚期胰腺癌或转移性疾病患者接受了FOLFIRINOX治疗（见： Cancers 2022 ）。

荷兰医疗保健监查局批准了招募更多“提前获得治疗方案”（EAP）患者，伊拉斯姆斯医学中心对新患者进行了治疗。

伊拉斯姆斯医学中心C.H.J. van Eijck教授（医学博士、哲学博士）（主要研究者）最近在荷兰伊拉默洛第五届多学科胃肠肿瘤学大会上介绍了无进展和整体存活情况。

C.H.J. van Eijck教授表示：“我们从3月份发布的原始研究数据中学到了很多东西，新数据为治疗晚期患者带来了更大希望。LAPC和转移性胰腺癌患者的多年存活率处于历史低位，5年存活率通常低于3%。这些额外数据表明24个月及以上的生存率有重大改善，显示安普利近作为胰腺癌患者治疗方法的潜在价值。这些数据增强了我们对安普利近治疗晚期胰腺癌潜力的信心，也代表着安普利近治疗开发项目向前迈进了一大步。”



此外，AIM还评估了伊拉斯姆斯报告的针对转移性和LAPC患者人群的初步数据，分析了LAPC患者亚群。虽然伊拉斯姆斯中心收集的数据以转移性癌症为主，而且数据表现出高度统计意义，但一个包括5名LAPC患者的小型队列也在接受安普利近维持治疗后表现出明显的改善。自开始进行FOLFIRINOX治疗以来，其中两（2）名患者的总生存期为34个月和43个月，在2022年4月的上一次报告检查中，一名患者54个月仍然存活。

AIM首席执行官Thomas K.Equels补充道：“随着我们在安普利近免疫肿瘤学开发方面的进展，我们在选择LAPC作为主要适应症方面经过了深思熟虑。我们认为，与针对转移性胰腺癌患者的多层面初级标准护理相比，使用LACC标准治疗、FOLFIRINOX或吉西他滨+白蛋白结合型紫杉醇，随后进行简单观察并且在病情发生进展之前不进行额外治疗，可以对随机对照组进行更明确的比较。这为更准确地研究安普利近在美国胰腺癌患者中的影响提供了一个机会。我们现在比以往任何时候都更致力于推进这一项目，希望使全球范围内LAPC患者显著受益。”

基于目前已证实的数据，公司正在推进安普利近的一项2期研究（AMP-270），以评估其作为局部晚期胰腺癌治疗的潜力。AMP-270将是一项随机、开放、对照、平行臂研究，主要目的是对比局部晚期胰腺腺癌患者接受FOLFIRINOX治疗后使用安普利近治疗组与无治疗对照组的疗效。次要目标包括比较安全性和耐受性。AMP-270预计将在美国和欧洲多达30个中心招募约90名受试者（安普利近组60名受试者，对照组30名受试者）。内布拉斯加大学医学中心（UNMC）的巴菲特癌症中心和荷兰的伊拉斯谟医学中心预计将成为主要的研究地点。

为管理AIM申办的这项2期研究，公司于2022年4月7日Amarex Clinical Research LLC签约合作。这家合同研究组织（CRO）在为申办方提供产品开发过程建议和为临床研究提供定制化解决方案方面有着出色往绩。AMP-270临床试验将于2022年第三季度如期开始。



关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括COVID-19）的治疗药物。公司的主导产品安普利近® (rintatolimod) 是一种具有广谱活性的免疫调节剂，正开发用于治疗全球重要的癌症、病毒性疾病和免疫系统疾病。

安普利近目前在荷兰伊拉斯谟医疗中心医疗检查机构批准的早期获取计划（EAP）中用作治疗胰腺癌患者的单药疗法，AIM计划在2022年启动2期临床研究。公司还在主要癌症研究中心进行或计划进行多个临床试验，评估安普利近作为治疗多种实体肿瘤类型的一种联合疗法。此外，安普利近在阿根廷获得批准，用于治疗严重慢性疲劳综合征（ME/CFS）；用于SARS-CoV-2/COVID-19治疗及COVID-19长期耐药治疗等许多方面的评估也在进行中。

如需了解更多信息，请访问 aimimmuno.com ，并通过 Twitter 、 LinkedIn 和 Facebook 关注公司。

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