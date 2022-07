Alation classée parmi les Best Workplaces for Women au Royaume-Uni

French German

LONDRES, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc , leader des solutions de veille des données d'entreprise , a été désignée en 2022 comme l'un des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni par Great Place to Work® UK . La liste est basée sur les commentaires anonymes des salariées femmes qui ont rendu compte de leur expérience professionnelle et de leur représentation au sein du personnel et de la direction. Le prix, qui en est à sa cinquième édition, distingue les lieux de travail les plus propices pour les femmes sur la base d'un certain nombre de critères, dont la culture d'entreprise et la promotion professionnelle.



Le classement d'Alation parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes au Royaume-Uni rend hommage à son engagement pour soutenir les femmes et promouvoir leur évolution professionnelle. Le prix distingue les organisations ayant une culture basée sur la confiance, et où les salariées sont en mesure de réaliser leur plein potentiel, quel que soit leur rôle ou leur fonction. Le prix distingue en outre les organisations qui respectent les femmes dans leur diversité et qui veillent à leur offrir des expériences positives au quotidien.

La dernière étude de McKinsey montre que les femmes sont de plus en plus victimes de burn-out, un tiers des femmes envisageant de restreindre leurs ambitions professionnelles ou de démissionner. L'étude révèle également que, bien que les femmes occupant des postes de direction se montrent à la hauteur des défis de la période post-COVID, leur travail n'est généralement pas suffisamment reconnu.

Les organisations les plus prospères et les plus productives font le choix de la diversité au niveau du recrutement, comme le révèle le fonctionnement d'Alation : en janvier 2021, Alation a fondé un groupe « Women at Alation » afin d'offrir des opportunités d'ascension professionnelle et un mentorat à ses salariées. Alation est également fière de parrainer Women in Data et Women in Revenue .

« Nous sommes vraiment ravis d'être reconnus comme l'un des meilleurs lieux de travail pour les femmes au Royaume-Uni », a déclaré Joy Wolken, Directrice des ressources humaines chez Alation. « Au cours de l'année écoulée, les effectifs d'Alation en EMOA ont été multipliés par 5. Ce prix rend hommage à la culture fantastique créée par l'équipe du Royaume-Uni, en soulignant notre engagement à soutenir les salarié(e)s et à créer un environnement basé sur l'égalité et l'autonomisation, indépendamment du sexe. Alation est fière de sa culture du lieu de travail et continuera d'offrir une expérience gratifiante aux femmes à tous les niveaux de notre entreprise. »

Fondée en 2012, Alation permet aux organisations de développer leur intelligence des données. Alation compte plus de 650 salariés dans le monde et, grâce à l'expansion continue de la société, ses clients européens comprennent Allianz Global Investors, Finnair, Lonza, Munich Re, Raiffeisen Bank, The Very Group et Vattenfall. Alation a récemment été classée dans la liste des Best Workplaces de Inc. Magazine pour la troisième fois aux États-Unis.

« Maintenant dans sa cinquième année, notre liste 2022 présente la plus grande sélection de Best Workplaces™ pour les femmes qui ait été établie jusqu'ici au Royaume-Uni », a déclaré Benedict Gautrey, directeur général de Great Place to Work UK. « S'assurer que les personnes ne soient pas victimes de discrimination, accorder une valeur positive à nos différences, permettre un accès et une progression équitables pour tous, et favoriser un sentiment de confiance en soi et d'autonomisation chez les salarié(e)s, voilà ce qui résume Great Place to Work®. Ce n'est qu'en identifiant d'abord les failles dans les expériences des salariés que les entreprises peuvent prendre des mesures pour y remédier. D'où l'importance d'analyser ces expériences. Nous sommes fiers que les données et les informations que nous fournissons aux organisations participent de cette évolution – et c'est merveilleux de célébrer autant de Best Workplaces™ for Women cette année, dans tous les secteurs et les entreprises de toutes tailles. »

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site alation.com .

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Elle aide les organisations à créer des lieux de travail exceptionnels et performants où les salariés se sentent en confiance et valorisés. Les prix Best Workplaces™ for Women du Royaume-Uni permettent à ces organisations exceptionnelles de célébrer leurs réalisations, de développer leur marque employeur et d'inciter d'autres personnes à agir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.greatplacetowork.co.uk .