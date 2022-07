English Dutch French

Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 22 juillet 2022 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au premier semestre 2022

Une performance financière soutenue malgré le contexte macro-économique et un environnement de marché très concurrentiel à l'échelle nationale

Base clients mobiles postpayés +3,5 % / Base clients câble +13,9 % en glissement annuel

Le chiffre d’affaires progresse de +3,3 %, et les services facturés au x client s de +6,4 % au S1 en glissement annuel

L’EBITDAaL progresse de +3,5 % en glissement annuel au S1





Éléments opérationnels marquants - S1

L a performance commerciale est restée positive , particulièrement auprès des clients postpayés , malgré la croissance limitée du marché par rapport à l'année dernière dans un environnement très concurrentiel à l’échelle nationale.

, malgré la croissance limitée du marché par rapport à l'année dernière dans un environnement très concurrentiel à l’échelle nationale. Grace au succès du portefeuille Go, l'efficacité de la promotion « Go Extreme Special Edition » ainsi que du portefeuille hey, Orange Belgium a enregistré 33 000 nouveaux abonnés mobiles postpayés , totalisant 2,8 millions d'abonnés (+3,5 % en glissement annuel).

totalisant 2,8 millions d'abonnés (+3,5 % en glissement annuel). La base de clients câble a augmenté de 22 000, terminant la période à 417 000 abonnés (+13,9 % en glissement annuel) dans un contexte de fin de l’accélération Covid.

terminant la période à 417 000 abonnés (+13,9 % en glissement annuel) dans un contexte de fin de l’accélération Covid. L’ARPO convergent B2C a diminué de 0,6 % en glissement annuel à 73,2 euros, ce qui résulte principalement des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents, ainsi que de l'accroissement de la clientèle de base Love Duo.

ce qui résulte principalement des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents, ainsi que de l'accroissement de la clientèle de base Love Duo. L'ARPO mobile postpayé a crû de 1,5 % en glissement annuel à 19,9 €, ce qui résulte principalement de l’augmentation du trafic d'itinérance de la clientèle.

Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium S1 2021 S1 2022 Variation Base clients abonnements mobiles (en milliers) 2 681 2 775 3,5% Ajouts nets (en milliers) 41 33 -19,7% ARPO des abonnements mobile uniquement (€ par mois) 19,6 19,9 1,5% Base clients câble (en milliers) 366 417 13,9% Ajouts nets (en milliers) 41 22 -44,9% ARPO convergence B2C (€ par mois) 73,6 73,2 -0,6%

Éléments financiers marquants - S1

Le chiffre d'affaires s’est élevé à 677,3 millions d'euros, en hausse de 3,3 %, malgré la perte du chiffre d’affaires de Mobile Vikings à partir du T2 2022. Les services facturés aux clients ont encore enregistré une progression de 6,4 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+13,0 % en glissement annuel).

malgré la perte du chiffre d’affaires de Mobile Vikings à partir du T2 2022. Les services facturés aux clients ont encore enregistré une progression de 6,4 %, soutenus principalement par la hausse du chiffre d'affaires des services convergents (+13,0 % en glissement annuel). L' EBITDAaL a progressé de 3,5 % en glissement annuel à 166,8 millions d'euros , porté principalement par l'accroissement des revenus des services facturés aux clients et par une maîtrise des coûts efficace malgré le contexte macro-économique. La marge d'EBITDAaL est restée stable à 24,6 %.

, porté principalement par l'accroissement des revenus des services facturés aux clients et par une maîtrise des coûts efficace malgré le contexte macro-économique. La marge d'EBITDAaL est restée stable à 24,6 %. Les eCapex ont augmenté de 5,8 % en glissement annuel à 86,0 millions d’euros, ce qui est dû principalement à l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de partage de réseau d’accès mobile avec Proximus et au déploiement de la 5G

Orange Belgium Group: key financial figures en millions d’euros S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d’affaires consolidé 655,9 677,3 3,3% Services facturés aux clients 460,8 490,5 6,4% EBITDAaL 161,2 166,8 3,5% marge (% du chiffre d’affaires) 24,6% 24,6% 6 bp eCAPEX1 -81,3 -86,0 5,8% Cash-flow opérationnel2 79,9 80,8 1,2% Endettement financier net 124,4 65,3

Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Au S1 2021, le montant des frais d'acquisition de fréquences s'était élevé à 10,9 millions euros. Au S1 2022, le montant des frais d'acquisition de fréquences s'était élevé à 10,9 millions euros. Cash-flow opérationnel défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.

Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Les événements survenus dans le monde au premier semestre de cette année ont eu un impact majeur sur la situation macro-économique, caractérisée par une inflation sans précédent et par la hausse des coûts énergétiques. Par ailleurs, nous avons observé un ralentissement du marché, ainsi qu’une diminution des mouvements sur le marché dans un environnement de marché très concurrentiel à l'échelle nationale. Malgré cette situation, Orange Belgium est parvenu à enregistrer une performance commerciale positive, en consolidant sa position dans le mobile et en améliorant ses parts de marché dans le haut débit. Une preuve de la forte capacité de résilience de la société.

Lors des enchères de juin pour l'attribution du spectre 5G, nous sommes parvenus à obtenir le maximum des principales fréquences 5G disponibles, ce qui nous permettra le déploiement d'un réseau 5G multi-gigabit doté d'une couverture et d'une capacité exceptionnelles. Ce déploiement, associé à l’arrêt de la 3G, et plus tard de la 2G, permettra de bénéficier d'une utilisation optimale du spectre en proposant des services optimaux à nos abonnés. Par ailleurs, au cours du semestre, nous avons déjà ouvert le réseau 5G à nos abonnés postpayés et nous avons annoncé l'ouverture d'un deuxième 5G Lab au cœur de Liège. Fidèles à notre engagement d'être un opérateur engagé et responsable, nous avons également ouvert l'Orange Digital Center à Bruxelles, lieu gratuit et ouvert à tous destiné à favoriser l’apprentissage.

Antoine Chouc, CFO, ajoute :

Comme l’année passée, nous sommes parvenus à publier un résultat financier solide, tant pour le chiffre d’affaires que pour l'EBITDAaL. Malgré la perte de Mobile Vikings, notre chiffre d'affaires s'est amélioré au premier semestre. Cette progression s'appuie principalement sur la performance commerciale positive ainsi que sur la révision de nos modèles tarifaires dans le fixe et le mobile.

Dans le contexte actuel d'incertitude macro-économique, caractérisé par une hausse de l'inflation et par l'augmentation des coûts énergétiques, nous sommes parvenus à maîtriser nos coûts. Les coûts indirects se sont accrus à un rythme plus faible que l'inflation sur la période. Ces efforts nous ont permis d’améliorer notre EBITDAaL de 3,5 % par rapport à le même période de l'année dernière.

Nous restons prudemment optimistes et maintenons nos objectifs pour l'exercice 2022 : une croissance faible à un chiffre du chiffre d'affaires, un EBITDAaL compris entre 350 millions d'euros et 370 millions d'euros, et des eCapex compris entre 210 millions d'euros et 230 millions d'euros.





Pièce jointe