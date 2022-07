English Dutch French

Persbericht

Embargo tot 22 juli 2022 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2022





Financiële prestaties houden goed stand ondanks macro-economische context en nationale concurrentieomgeving

Aantal mobiele postpaidklanten +3,5% j-o- j / Aantal kabelklanten +13,9% j-o-j

Omzet in H J 1 +3,3% j-o- j / Omzet uit retaildiensten in H J 1: +6,4% j-o-j

EBITDAaL in HJ1 +3,5% j-o-j





Operationele hoogtepunten in H1

De commerciële prestaties zijn positief gebleven , vooral in het postpaidsegment , ondanks de beperkte groei van de markt in vergelijking met vorig jaar in een competitieve nationale context.

ondanks de beperkte groei van de markt in vergelijking met vorig jaar in een competitieve nationale context. Dankzij het succes van de Go-portefeuille en de effectiviteit van de "Go Extreme Special Edition"-promotie, alsook van de hey! portefeuille kwamen er 33.000 nieuwe mobiele postpaidklanten bij, en steeg het totale aantal abonnees tot 2,8 miljoen (+3,5% j-o-j).

bij, en steeg het totale aantal abonnees tot 2,8 miljoen (+3,5% j-o-j). Het aantal kabelklanten steeg met 22 duizend tot 417 duizend klanten (+13,9% j-o-j), in een context van het einde van de corona boost.

tot 417 duizend klanten (+13,9% j-o-j), in een context van het einde van de corona boost. De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalde met 0,6% j-o-j tot 73,2 euro , wat voornamelijk wordt verklaard door de kortingen op mobiele tariefplannen en door het steeds grotere aantal Love Duo-klanten.

, wat voornamelijk wordt verklaard door de kortingen op mobiele tariefplannen en door het steeds grotere aantal Love Duo-klanten. De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten steeg met 1,5% j-o-j tot 19,9 euro, voornamelijk door de toegenomen roaming van klanten.





Operationele kerncijfers van Orange Belgium HJ1 2021 HJ1 2022 Variatie Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2 681 2 775 3,5% nettotoevoegingen (in '000) 41 33 -19,7% ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 19,6 19,9 1,5% Kabelklanten (in '000) 366 417 13,9% nettotoevoegingen (in '000) 41 22 -44,9% ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 73,6 73,2 -0,6%

Financiële hoogtepunten in H1

De omzet steeg met 3,3% tot 677,3 miljoen euro, ondanks het verlies van de omzet van Mobile Vikings vanaf Kw2 2022. De omzet uit retaildiensten bleef met 6,4% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+13,0% j-o-j)

ondanks het verlies van de omzet van Mobile Vikings vanaf Kw2 2022. De omzet uit retaildiensten bleef met 6,4% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+13,0% j-o-j) De EBITDAaL steeg met 3,5% j-o-j tot 166,8 miljoen euro , voornamelijk door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door een effectieve kostenbeheersing, ondanks de steeds grotere druk als gevolg van de macro-economische context. De EBITDAaL-marge bleef stabiel op 24,6%.

, voornamelijk door de hogere omzet uit retaildiensten, gesteund door een effectieve kostenbeheersing, ondanks de steeds grotere druk als gevolg van de macro-economische context. De EBITDAaL-marge bleef stabiel op 24,6%. De eCapex stegen met 5,8% j-o-j tot 86,0 miljoen euro, voornamelijk door de versnelde implementatie van het gedeelde netwerk met Proximus en de uitrol van 5G.

Orange Belgium Group: key financial figures in miljoen euro HJ1 2021 HJ1 2022 Variatie Omzet 655,9 677,3 3,3% Omzet uit retaildiensten 460,8 490,5 6,4% EBITDAaL 161,2 166,8 3,5% marge als % van de omzet 24,6% 24,6% 6 bp eCapex1 -81,3 -86,0 5,8% Operationele kasstroom2 79,9 80,8 1,2% Netto financiële schuld 124,4 65,3

De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. In HJ1 2021 betaalde Orange Belgium 10,9 miljoen euro aan licentievergoedingen. In HJ1 2022 betaalde Orange Belgium 10,9 miljoen euro aan licentievergoedingen. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL - eCapex, zonder licentievergoedingen

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

De gebeurtenissen in de wereld tijdens de eerste helft van het jaar hebben een grote impact gehad op de macro-economische situatie, met een ongeziene inflatie en stijgende energiekosten. Daarnaast stellen we vast dat de markt vertraagt in een klimaat van nationale concurrentie met minder marktbewegingen. Toch is Orange Belgium erin geslaagd om positieve commerciële resultaten te behalen. We hebben onze positie in het mobiele segment geconsolideerd en ons marktaandeel voor breedband uitgebreid. Daaruit blijkt dat de onderneming goed heeft standgehouden.

Sinds de spectrumveiling in juni beschikken we over het maximum aan belangrijk beschikbaar 5G-spectrum. Dankzij dat spectrum zullen we een 5G-netwerk met multigigabitsnelheden en een uitstekende dekking en capaciteit kunnen uitrollen. In combinatie met de uitschakeling van 3G en later 2G zal het spectrum zo optimaal kunnen worden gebruikt, en zullen er optimale diensten aan de klant kunnen worden aangeboden. Daarnaast hebben we het 5G-netwerk tijdens het halfjaar al opengesteld voor onze postpaidklanten, en hebben we aangekondigd dat er in het centrum van Luik een tweede 5G Lab wordt geopend. Door de opening van het Orange Digital Center in Brussel, dat gratis toegankelijk is voor iedereen die wil bijleren, blijven we trouw aan ons streven om een geëngageerde en verantwoorde operator te zijn.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

We zijn er alweer in geslaagd om solide financiële resultaten te behalen, zowel wat de omzet als wat de EBITDAaL betreft. Ondanks het verlies van Mobile Vikings vertoont onze omzet in de eerste helft van het jaar een stijging. De groei is voornamelijk te danken aan de positieve commerciële resultaten en de herziening van onze vaste en mobiele tariefplannen.

In een context van macro-economische onzekerheden, met een stijgende inflatie en hogere energiekosten, zijn we erin geslaagd onze kosten te beheersen. Indirecte kosten zijn minder snel gestegen dan de inflatie over dezelfde periode. Daardoor lag onze EBITDAaL 3,5% hoger dan in de eerste helft van vorig jaar.

We blijven voorzichtig optimistisch en bevestigen onze vooruitzichten voor 2022: een lage ééncijferige omzetgroei, een EBITDAaL tussen 350 miljoen euro en 370 miljoen euro, en eCapex tussen 210 miljoen euro en 230 miljoen euro.





Bijlage