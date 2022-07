English Finnish

CONSTI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2022, KLO 8.30

Consti Oyj puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

VAKAA SUORIUTUMINEN JATKUI, TILAUSKANTA HYVÄLLÄ TASOLLA

4 – 6 /20 2 2 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 4 – 6 /20 2 1 ):

Liikevaihto 73,1 (70,9) milj. euroa; kasvua 3,1 %

Käyttökate 3,7 (0,3) milj. euroa ja käyttökateprosentti 5,1 % (0,4 %)

Oikaistu liiketulos 2,9 (2,9) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 4,0 % (4,1 %)

Liiketulos 2,9 (-0,5) milj. euroa ja liiketulosprosentti 4,0 % (-0,7 %)

Tilauskanta 240,8 (236,2) milj. euroa, kasvua 1,9 %

Uudet tilaukset 98,7 (98,5) milj. euroa; kasvua 0,3 %

Vapaa kassavirta 2,6 (-1,4) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,28 (-0,09) euroa

1 – 6 /20 2 2 keskeiset tapahtumat (suluissa vertailuluvut 1 – 6 /20 2 1 ):

Liikevaihto 132,9 (130,2) milj. euroa; kasvua 2,1 %

Käyttökate 5,1 (1,2) milj. euroa ja käyttökateprosentti 3,8 % (0,9 %)

Oikaistu liiketulos 3,3 (3,4) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 2,5 % (2,6 %)

Liiketulos 3,3 (-0,4) milj. euroa ja liiketulosprosentti 2,5 % (-0,3 %)

Uudet tilaukset 136,3 (168,3) milj. euroa; muutos -19,0 %

Vapaa kassavirta 1,7 (-4,3) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,29 (-0,11) euroa





Ohjeistus konsernin näkymistä vuodelle 2022:

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2022 liiketulos on 9–13 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT (1 000€) 4-6/

2022 4-6/

2021 Muutos % 1-6/

2022 1-6/

2021 Muutos % 1-12/

2021 Liikevaihto 73 118 70 902 3,1 % 132 947 130 185 2,1 % 288 773 Käyttökate 3 729 276 1251,4 % 5 086 1 154 340,7 % 9 202 Käyttökateprosentti, % 5,1 % 0,4 % 3,8 % 0,9 % 3,2 % Oikaistu liiketulos 2 912 2 918 -0,2 % 3 271 3 400 -3,8 % 9 535 Oikaistu liiketulosprosentti, % 4,0 % 4,1 % 2,5 % 2,6 % 3,3 % Liiketulos 2 912 -531 3 271 -429 5 705 Liiketulosprosentti, % 4,0 % -0,7 % 2,5 % -0,3 % 2,0 % Katsauskauden tulos 2 154 -721 2 265 -806 3 717 Tilauskanta 240 756 236 191 1,9 % 218 578 Vapaa kassavirta 2 577 -1 356 1 747 -4 285 5 458 Kassavirtasuhde, % 69,1 % n/a 34,4 % n/a 59,3 % Korollinen nettovelka 17 880 20 404 -12,4 % 14 262 Velkaantumisaste, % 60,0 % 76,3 % 44,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % 15,6 % 8,5 % 9,2 % Henkilöstö kauden lopussa 997 1 003 -0,6 % 961 Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) 0,28 -0,09 0,29 -0,11 0,47

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan kommentti

”Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 73,1 (70,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia vertailukauteen nähden.

Huhti-kesäkuun oikaistu liiketuloksemme oli 2,9 (2,9) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,1) prosenttia liikevaihdosta. Toinen vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti ja hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Katsauskauden lopun tase- ja likviditeettiasemamme pysyivät hyvällä tasolla.

Saimme huhti-kesäkuun aikana uusia tilauksia 98,7 (98,5) miljoonalla eurolla. Uusia tilauksia kertyi erityisen hyvin Taloyhtiöt-toimialalla, jossa kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Hyvän tilauskertymän ansiosta katsauskauden lopun tilauskantamme oli 240,8 (236,2) miljoonaa euroa, eli 1,9 prosenttia vertailukauden tilauskantaa suurempi. Arvioimme, että katsauskauden lopun tilauskannastamme tuloutuu loppuvuoden liikevaihtoon sekä suhteellisesti että euromääräisesti vertailukautta suurempi osuus.

Rakennuskustannusten nousun vaikutus kannattavuuteemme oli vertailukautta suurempi niiden käynnissä olevien hankkeiden osalta, joissa kustannusnousun jyrkkyyteen ja kestoon ei ole varauduttu riittävästi. Inflaatio heikensi katsauskauden kannattavuuttamme jonkin verran myös kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta. Koronaviruspandemia puolestaan vaikutti liiketoimintaamme edelleen pääasiassa kasvaneiden sairauspoissaolojen kautta.

Katsauskauden aikana jatkoimme strategiamme toteutusta sekä toimenpiteitä varmistaaksemme liiketoimintamme suorituskyvyn epävarmassa toimintaympäristössä. Toimenpiteemme painottuvat edelleen erityisesti hankintatoimeen, tarjoustoimintaan, asiakastyöhön sekä kiinteiden kulujen hallintaan.

Venäjän hyökkäyssota seurannaisvaikutuksineen luo epävarmuutta korjausrakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Epävarmuus voi johtaa joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden siirtymiseen ja investointipäätösten lykkääntymiseen. Toisaalta kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Geopoliittisen tilanteen vuoksi EU pyrkii kiihdyttämään vihreää siirtymää, minkä odotetaan luovan kysyntää Constin palveluille ja ratkaisuille.

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta pidämme kuluvan vuoden ohjeistuksemme ennallaan. Vahva tilauskantamme, strategisten hankkeidemme edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskykymme antavat meille hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystämme vuonna 2022.”

Toimintaympäristö

Rakentamisen markkina 2022

Rakennusteollisuus RT kertoo toukokuun suhdannekatsauksessaan rakentamisen suhdannenäkymien heikentyneen selvästi Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. RT:n mukaan suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu sekä vuoden loppua kohti kasvava epävarmuus. Suhdannekatsauksessaan RT kuitenkin arvioi, että ennen Ukrainan sotaa aloitettujen asuntohankkeiden suuren määrän sekä toimitilarakentamisen piristymisen myötä koko rakentamisen markkina kasvaa noin 2,0 prosenttia vuonna 2022. RT:n ennusteen mukaan korjausrakentamisen markkinan arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2022.

Eurooppalainen rakennusalan markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun 2022 raportissaan, että koko talonrakentamisen markkina kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2022. Euroconstructin ennusteen mukaan korjausrakentamisen markkinan arvioidaan kasvavan 1,4 prosenttia ja uudisrakentamisen markkinan noin 6,0 prosenttia vuonna 2022.

Korjausrakentamisen markkina yleisesti

Ammattimainen korjausrakentaminen on lisääntynyt Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti. Kasvu on ollut suhteellisen tasaista, sillä korjausrakentaminen on enemmän tarvelähtöistä ja vähemmän suhdanneherkkää kuin uudisrakentaminen. Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät rakennuskannan iän lisäksi erityisesti ilmastonmuutos ja energiatehokkuusvaatimukset sekä kaupungistuminen ja työskentelytapojen muutokset.

Ammattimaisen korjausrakentamisen arvo vuonna 2021 oli noin 14 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus oli noin 8,1 miljardia. Valtaosa korjausrakentamisesta kohdistuu kerros- ja rivitaloihin. Korjausrakentamisen markkina on Suomessa hyvin fragmentointunut ja alalla toimii paljon pieniä yrityksiä.

Korjausrakentamisen osuus kaikesta talonrakentamisesta on ollut viime vuosina noin puolet. Vuonna 2021 osuus oli noin 45 prosenttia. Foreconin markkina-analyysin mukaan korjausrakentamisen määrä on kolminkertaistunut Suomessa aikavälillä 1980–2020. Vaikka korjausrakentamisen kasvuvauhdin odotetaan hieman hidastuvan, sillä arvioidaan olevan uudisrakentamista paremmat kasvunäkymät, kun tarkastellaan koko 2020-lukua. Uudisrakentamisen kasvua ovat vauhdittaneet asuntotuotannon rinnalla julkiset palvelurakennukset, erityisesti koulut ja sairaalat. Koulujen uudisrakentamisen kasvusta huolimatta julkisen rakentamisen odotetaan lähivuosina hidastuvan, ja sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus rakentamisen määrään.

Korjaustarvetta kasvattaa Suomessa ensisijaisesti rakennuskannan ikä. Asuinrakentaminen oli kiivaimmillaan 1970-luvulla, ja tuon ajan rakennusten talotekniikka, julkisivut ja rakenteet vaativat nyt perusteellisia korjauksia. Tähän asti eniten on korjattu 1960-luvulla rakennettuja taloyhtiöitä, ja korjauksissa on painottunut talotekniikka. Nopeimmin korjausrakentamisessa ovatkin lisääntyneet talotekniikkakorjaukset, joiden Forecon arvioi lisääntyneen 2000-luvulla noin 4–5 prosenttia vuodessa, kun korjausrakentaminen kokonaisuudessaan on kasvanut keskimäärin noin 1–2 prosenttia vuodessa. Talotekniikan osuus on ollut viime vuosina lähes puolet kaikista taloyhtiöiden korjauksista ja noin 40 prosenttia koko rakennuskannan korjauksista. Toiseksi suurin korjauskohde on ulkopinnat ja rakenteet, joiden osuus on lähes 40 prosenttia. Taloudellisista syistä julkisivukorjauksia on jouduttu monissa asunto-osakeyhtiöissä siirtämään putkiremontin tieltä, joten taloyhtiöiden lähivuosien korjaustarve painottuu yhä vahvemmin julkisivuihin. Lisäksi ilmastonmuutoksen tuomat voimakkaat säävaihtelut ja viistosateet asettavat julkisivut aiempaa suuremmalle koetukselle ja lisäävät huoltotarvetta. Korjausrakentamisesta noin viidennes on ylläpito- ja huoltokorjauksia.

Korjausrakentamisen kysyntää ylläpitää myös liike- ja toimistorakennusten korjaustarpeiden kasvu. Liike- ja toimistorakentaminen oli Suomessa erityisen vilkasta 1980-luvulla ja myös 1990- ja 2000-luvun alkuvuosina. Tuon ajan kiinteistöt eivät useinkaan vastaa tämän ajan tarpeita. Esimerkiksi etätyön lisääntyminen ja verkkokaupan kasvu asettavat uusia haasteita tilojen tehokkaalle käytölle.

Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät myös monet megatrendeiksi luokitellut ilmiöt kuten väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää rakennuksilta parempaa energiatehokkuutta, mikä lisää sekä asuintalojen että liike- ja toimistotilojen korjaustarpeita.

Parempaan energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät korjaustoimenpiteet ovat aiempaa tärkeämpiä. Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin. Euroopan Unioni valmistelee laajaa "Renovation Wave" -aloitetta, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa remontointiaste päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Yleisiä riskejä kasvulle ovat rakennuskustannusten nousu ja sekä henkilöstön että materiaalien saatavuus. Puute osaavasta henkilöstä koskee erityisesti kasvukeskuksia, joihin sekä uudis- että korjausrakentaminen yhä voimakkaammin keskittyy.

Näkymät vuodelle 2022

Constin toimintaympäristön epävarmuus lisääntyi merkittävästi Venäjän käynnistettyä hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Geopoliittisen epävakauden vuoksi yhtiölle tärkeiden rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Kustannusvaikutusten lisäksi sodalla on negatiivinen vaikutus rakennusmateriaalien ja -tuotteiden saatavuuteen, mikä voi vaikeuttaa Constin käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiä. Venäjän hyökkäyssota seurannaisvaikutuksineen luo epävarmuutta myös korjausrakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Epävarmuus voi johtaa joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden siirtymiseen ja investointipäätösten lykkääntymiseen. Toisaalta kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys.

Consti on jatkanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistettyjä lisätoimenpiteitä varmistaakseen liiketoiminnan suorituskykynsä epävarmassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet painottuvat edelleen erityisesti hankintatoimeen, tarjoustoimintaan, asiakastyöhön sekä kiinteiden kulujen hallintaan.

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta kuluvan vuoden ohjeistus pysyy ennallaan. Vahva tilauskanta, strategisten hankkeiden edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskyky antavat Constille hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystä vuonna 2022.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2022 liiketulos on 9-13 miljoonaa euroa.

Liite