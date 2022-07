Accélération de l'adoption du réseau de consignes colis intelligentes Quadient au Royaume-Uni

English French

Paris, le 22 juillet 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce la signature des premiers contrats avec des transporteurs internationaux pour l'utilisation de son nouveau réseau de consignes colis intelligentes au Royaume-Uni.

Depuis le lancement fin juin du déploiement d'un vaste réseau de consignes intelligentes Parcel Pending de Quadient, accessibles à tous les transporteurs et distributeurs du Royaume-Uni, l'expert mondial de la livraison de colis DPD UK a confirmé qu'il était le premier partenaire majeur à se lancer dans l'utilisation du réseau de Quadient, pour proposer à ses clients plus de choix et de praticité grâce à la livraison en consignes à colis. Quadient a pour ambition de mettre en œuvre la solution sur 500 sites d'ici fin 2022 et sur 5 000 sites dans les années à venir. L'intégration technique avec DPD UK étant terminée, les clients de DPD ont d’ores et déjà commencé à utiliser les consignes Parcel Pending de Quadient au Royaume-Uni depuis le début du mois de juillet.

Dans le prolongement de ce premier partenariat, un deuxième grand transporteur international s'est également engagé à utiliser le réseau Parcel Pending de Quadient. La conclusion de ce partenariat avec un nouveau transporteur souligne l'importance stratégique et les avantages d'un réseau ouvert de consignes intelligentes pour faciliter la livraison du dernier kilomètre sur le troisième marché e-commerce mondial. Quadient prévoit d'annoncer d'autres partenariats avec des transporteurs, ainsi que des enseignes, dans les mois à venir.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « L'adoption par deux grands acteurs internationaux du transport, quelques semaines seulement après le début du déploiement de notre réseau au Royaume-Uni, prouve la pertinence de notre approche ouverte et agnostique et valide notre stratégie comme la meilleure réponse aux défis des marchés e-commerce en expansion. Avec une mise en œuvre déjà bien avancée et de nouvelles consignes colis installées chaque jour, nous sommes convaincus que l'adoption par de nouveaux acteurs ainsi que par les consommateurs ne fera qu’accélérer dans les prochains mois ».

