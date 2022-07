Solutions 30 étend sa coopération avec Orange Pologne à la zone de Varsovie

English French

Solutions 30, un partenaire de longue date d'Orange, a été sélectionné par Orange Pologne dans le cadre de l’attribution d’un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de services d'installation et de maintenance du réseau cuivre et FTTH dans l'ensemble de la zone de Varsovie. Solutions 30 interviendra dans cette zone, la plus dense et la plus porteuse de Pologne, à compter du 1er novembre 2022.

Ce contrat pluriannuel constitue une étape clé dans le développement de Solutions 30 en Pologne et confirme la pertinence de sa stratégie internationale, ainsi que sa monté en puissance dans de nouveaux domaines et de nouvelles géographies à fort potentiel de croissance.

Wojciech Pomykała, Directeur Général de Solutions 30 Pologne, a déclaré : "Nous avons démarré nos activités en Pologne en 2019 et avons développé avec succès nos activités d’une part à travers des opérations de croissance externe et d’autre part en faisant de la satisfaction de nos clients notre priorité absolue. Nous tenons à vivement remercier Orange Pologne pour la confiance continue qu'ils témoignent à Solutions 30. Ce contrat, renforce notre partenariat avec Orange pour la maintenance des installations des clients existants et l’accompagnement du déploiement du réseau fibre optique et nous positionne sur des activités stratégiques. Il est une reconnaissance de l’engagement constant de nos équipes auprès d’Orange. Je suis convaincu que la qualité de notre collaboration avec Orange Pologne ouvrira de nouveaux champs de coopération à l'avenir."

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe