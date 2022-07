Givex e Pague Menos lançam o primeiro cartão presente Farma Omnichannel do Brasil

SÃO PAULO, Brasil, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Givex Information Technology Group Ltd. (Givex) (TSX: GIVX) (OTCQX: GIVXF), líder global de processamento omnichannel de gift cards, fidelidade, motor promocional e vale troca, anuncia nesta, o lançamento do primeiro programa de Gift Card ou cartão Pré Pago do setor farmacêutico em parceria com a Pague Menos, primeira rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal e com mais de 40 anos de atuação.

A Pague Menos, um hub integrado para saúde, é um dos principais varejistas de farmácias do Brasil, com 1.169 farmácias em todo o país. Oferecendo mais de 16 mil itens de 440 fornecedores diferentes, a companhia disponibiliza uma ampla gama de serviços de saúde e produtos que vão desde medicamentos prescritos e de venda livre, multivitamínicos, produtos de higiene e beleza e muito mais.

Além do processamento da tecnologia do Gift Card, a Givex também serve como plataforma central, o famoso Givex Hub, conectando todos os principais canais de vendas B2C e B2B e parceiros do Brasil com inteligência de negócios integrada que permite acompanhamento em tempo real do desempenho do Gift Card Pague Menos em cada canal.

“Estamos contentes que a Pague Menos tenha escolhido a Givex como seu processador de cartões-presente, trazendo não apenas tecnologia e segurança líderes do setor, mas também gerenciando a distribuição nacional de vendas de terceiros deste benefício por meio de nossos parceiros no Givex Hub. Isso permitirá que a Pague Menos atinja a máxima capacidade de presença da marca e distribuição de cartão-presente no Brasil”, afirma Maria Costa, Diretora da Givex América Latina. “Estamos ansiosos para trabalhar com a Pague Menos e construir mais esse produto com a nossa reputação e sucesso no mercado brasileiro.”

“A Pague Menos tem buscado cada vez mais colocar o consumidor no centro do seu negócio e com isso tem promovido um social listening ainda mais ativo. A aquisição deste benefício se deu após a escuta ativa para os desejos e as necessidades dos nossos clientes e é mais uma ação para reforçar a omnicanalidade da companhia”, explica Mathias Costa, Gerente Executivo de Parcerias Estratégicas da Pague Menos.

O Gift Card Pague Menos será vendido em carteiras móveis e poderá ser adquirido através dos parceiros no Givex Hub por meio de canais como PicPay, Meliuz, Kabum!, Clube Wiipo entre outros, atingindo mais de 70 milhões de usuários. Nesta primeira fase do lançamento, os clientes podem resgatar seus cartões no e-commerce da Pague Menos. Na fase dois, os clientes poderão comprar e resgatar os cartões nas mais de 1.100 lojas Pague Menos no Brasil.

“Na Pague Menos sempre testemunhei os esforços da liderança para manter o foco no cliente inovando continuamente e implementando serviços que oferecessem modernidade e praticidade, proporcionando excelentes experiencias de compras. Com esse propósito nos unimos a parceira Givex e lançaremos agora em 19 de julho o Gift Card Pague Menos. O Cartão Presente que poderá ser utilizado de diversas formas tanto para uso próprio como presenteando a quem amamos.” diz Sueli Mangeth, PMO do projeto do Gift Card na Pague Menos. “Poder contar com a expertise dessa parceria é para a Pague Menos sinônimo de segurança e tranquilidade”

A Givex foi pioneira ao entrar no mercado brasileiro há mais de 13 anos e é conhecida por sua robusta plataforma de tecnologia de segurança de sistemas para cartões-presente, fidelidade, motor promocional, vale troca e sistemas de PDV. Somente no Brasil, a plataforma Givex processou mais de R$ 7 bilhões em transações nos principais varejistas, prestadores de serviços, restaurantes e hotéis do país. Essa expansão para a indústria farmacêutica permite que a Givex ofereça suporte a os mais variados tipos de comerciantes e varejo por meio de suas ferramentas de tecnologia e inteligência de negócios.

“O tão esperado cartão presente da Pague Menos será uma ótima surpresa para os clientes e para o mercado. Além de tornar o chá de fralda e o chá de bebê mais prático para quem compra e para quem o ganha, também será uma excelente opção no mercado corporativo, pois as empresas poderão oferecer para seus colaboradores em suas campanhas, um cartão exclusivo para saúde e bem estar. É a Pague Menos indo mais longe, chegando de novas formas na vida dos clientes”, diz Mathias Pereira, Gerente Executivo de Parcerias Estratégicas da Pague Menos.

Ao lançar o Gift Card Pague Menos no Brasil, a Givex e a Pague Menos esperam levar facilidade, comodidade e flexibilidade para milhões de clientes.

Para obter mais informações sobre a tecnologia Givex, visite givex.com.

Sobre a Givex

A Givex (TSX: GIVX; OTCQX: GIVXF) é uma fintech global que oferece aos comerciantes soluções de engajamento do cliente, sistema de PDV e pagamento em uma única plataforma. Estamos integrados a mais de 1.000 parceiros de tecnologia, criando uma solução de ponta a ponta completa que oferece insights poderosos do cliente. Nossa plataforma é usada por algumas das maiores marcas do mundo, abrangendo aproximadamente 113.000 estabelecimentos em mais de 100 países. Saiba mais em givex.com.​

Sobre as Farmácias Pague Menos

A Pague Menos é a primeira rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Com aproximadamente 20 mil colaboradores, está presente em mais de 340 municípios e conta com 1.169 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Há um sortimento de mais de 10 mil SKUs, que podem ser encontrados nas lojas e no e-commerce da companhia. Líder nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos é hoje um Hub de Saúde, com 893 unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.

