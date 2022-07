English French

Gartner® place Atos parmi les Visionnaires de son Magic Quadrant™ 2022 pour les services de transformation digitale

dans le cloud public

L'évaluation positionne Atos pour la première fois dans le quadrant "Visionnaire"

Paris, France – le 22 juillet 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné dans la catégorie des Visionnaires du Magic Quadrant 2022 de Gartner portant sur les services de transformation digitale dans le cloud public au niveau mondial. A travers ce positionnement, Gartner reconnaît l'exhaustivité de la vision d'Atos et sa capacité d’exécution1. C’est la première fois qu’Atos intègre cette catégorie.

Le marché des services de transformation digitale dans le cloud public (public cloud IT transformation services - PCITS) consiste en des prestations qui ont un impact sur l'évolution des activités des clients et qui s'appuient sur des services de gestion d'applications cloud-native. Ces services reposent exclusivement sur les plateformes et infrastructures des clouds publics d'hyperscalers.

Selon Gartner, ‘à mesure que les avantages des solutions cloud native s'imposaient, comme en témoigne leur rôle dans la rapide transformation des organisations pendant la pandémie, un nouveau marché a émergé, porté par le développement d'applicatifs et de services managés directement dans le cloud’.

« Pour nous, ce premier résultat dans la catégorie des Visionnaires valide notre évolution stratégique en faveur d’une approche axée sur la création de valeur et qui reflète les attentes du marché en matière de transformation cloud de bout en bout », déclare Michael Liebow, Responsable Groupe d’ Atos OneCloud . « L’acquisition de Cloudreach plus tôt dans l’année et l’investissement continu dans nos équipes et nos ressources nous ont permis de renforcer notre initiative Atos OneCloud, notre expertise cloud-native et de consolider nos partenariats avec Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure à travers le monde. Nous déployons tous nos efforts en misant sur notre expertise de pointe en matière de cloud afin non seulement de générer des avantages concurrentiels pour nos clients, mais aussi d’accélérer le développement et le déploiement de nos services d’exécution et de transformation du cloud public. »

Pour plus d’informations sur la suite complète des services cloud d’Atos : https://atos.net/en/onecloud-hub

Pour télécharger le rapport, rendez-vous sur : Visionary in the 2022 Gartner® Magic QuadrantTM - Atos

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, ni ne recommande aux utilisateurs informatiques de faire leur choix uniquement parmi les fournisseurs en tête des classements ou distingués de quelque autre forme que ce soit. Les publications de recherche de Gartner reposent sur les avis de ses équipes de recherche et ne doivent en aucun cas être considérées comme des déclarations de fait. Gartner exclut toute garantie, expresse ou tacite, concernant ces recherches, y compris toute garantie de commercialité et d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Son utilisation fait ici l’objet d’une autorisation. Tous droits réservés.

