Korrektion til pressemeddelelse: Resultat på 1.899 mio. kroner i første halvår af 2022

Realkredit Danmark forventer, at resultatet for 2022 vil være marginalt lavere end for 2021”

Marginalt er ændret til noget i overenstemmelse med ordlyden i pressemeddelelse i den engelske version: “Realkredit Danmark expects net profit for 2022 to be somewhat lower than in 2021.”















