Darwin Aboriginal Art Fair zeigt Werke von über 1.500 Künstlern der Ureinwohner, die von einer Rekordzahl von 76 Kunstzentren aus ganz Australien vertreten werden

DARWIN, Australien, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die kreativen Köpfe der Aborigines und Torres Strait Islander werden vom 2. bis zum 7. August in Darwin, Australien, mit einer sehenswerten Ausstellung von Kunst, Design und Kultur der Darwin Aboriginal Art Fair (DAAF) Stiftung gefeiert.



Die Darwin Aboriginal Art Fair (DAAF) ist Australiens größte und berühmteste Veranstaltung für bildende Kunst der First Nations, die vom 5. bis 7. August zum 16. Mal sowohl online als auch persönlich besucht werden kann.

Die international gefeierte Kunstmesse findet parallel zu den beiden Veranstaltungen der Stiftung für indigene Modeprojekte, Country to Couture am 2. August und National Indigenous Fashion Awards am 3. August, statt und bringt Australiens renommierteste und dynamischste Künstler und Designer der First Nations auf die nationale und internationale Bühne.

Als einzige australische Veranstaltung dieser Art hat sich die DAAF einen Ruf als eines der bedeutendsten und international anerkannten Kunstevents des Landes erworben. Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit Kunstzentren in Kontakt zu treten, Kunst auf ethische Weise direkt zu erwerben sowie die Künstler zu treffen und aus erster Hand etwas über ihr kulturelles Erbe, ihre Erlebnisse, ihre Geschichte und ihre traditionellen künstlerischen Praktiken zu erfahren, und zwar im Rahmen von Meisterkursen, Vorträgen und Vorführungen.

Die DAAF 2022 ist auf dem besten Weg, die bisher erfolgreichste und reichweitenstärkste Messe zu werden, denn an der ersten Hybridveranstaltung der Stiftung nehmen 76 Kunstzentren teil. Im Jahr 2021 erzielte die Messe einen Rekordumsatz von 3,12 Millionen AUD, wobei 100 Prozent der Gewinne an die Kunstzentren und ihre Gemeinden zurückfließen. Die Messe selbst nimmt für die verkauften Kunstwerke keine Provision.

Die DAAF-Stiftung ist stolz darauf, Teil einer Gruppe von Organisationen zu sein, die sich für Musik, Kunst und Ideen der ältesten lebenden Kulturen der Welt einsetzen. Neben den bekannten Messe- und Modeveranstaltungen der DAAF-Stiftung finden im Juli und August im nördlichen Teil des australischen Northern Territory weitere Veranstaltungen statt:

Garma Festival | Yothu Yindi Foundation | 29. Juli – 1. August

Salon des Refusés | Salon Art Projects | 3.–13. August

Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Awards | Museum and Art Gallery of the Northern Territory | 5. August 2022 – Januar 2023

National Indigenous Music Awards | Music NT | 6. August

In der ersten Augustwoche wird voraussichtlich eine der größten Talentpräsentationen der First Nations weltweit stattfinden. Musik, Kunst und Kultur treffen aufeinander, wenn sich The Collective formiert, um dem Publikum ein einzigartiges Erlebnis in der Kreativbranche des Northern Territory zu bieten

Für weitere Informationen über die 16. Darwin Aboriginal Art Fair und für einen vorrangigen Zugang zur digitalen Kunstmesse besuchen Sie daaf.com.au/register.

Georgina Dawson

georginad@bastionagency.com

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen: