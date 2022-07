La Darwin Aboriginal Art Fair s'apprête à présenter les œuvres de plus de 1 500 artistes des Premières Nations, représentés par un nombre record de 76 centres d'art communautaires de toute l'Australie

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

DARWIN, Australie, 22 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les créateurs aborigènes et insulaires du détroit de Torres seront célébrés à Darwin, en Australie, du 2 au 7 août dans une vitrine incontournable de l'art, du design et de la culture lors de la Darwin Aboriginal Art Fair (DAAF) - Séries d'événements emblématiques de la Fondation.



La Darwin Aboriginal Art Fair (DAAF) est le plus grand et le plus célèbre événement d'art visuel des Premières Nations d'Australie, qui reviendra pour la 16e année à diffuser en ligne et en physique du 5 au 7 août.

La foire d'art de renommée internationale se tient aux côtés des deux événements Indigenous Fashion Projects de la Fondation, Country to Couture le 2 août, et les National Indigenous Fashion Awards le 3 août, réunissant les artistes et créateurs des Premières Nations les plus acclamés et les plus dynamiques d'Australie sur la scène nationale et mondiale.

En tant que seul événement australien de son genre, la DAAF a acquis la réputation d'être l'un des événements artistiques les plus importants et internationalement reconnus du pays, créant une opportunité unique de se connecter à, et d'acheter de manière éthique de l'art directement dans des centres artistiques, ainsi que de rencontrer les artistes et d'apprendre directement sur leur patrimoine culturel, leurs témoignages, leur histoire et leurs pratiques artistiques traditionnelles par le biais d'une gamme de chefs-d'œuvre, de discussions et de démonstrations.

La DAAF 2022 est sur la bonne voie pour être la plus performante et la plus large portée à ce jour, avec un record de 76 centres d'art participant à la première livraison hybride de l'événement par la Fondation. En 2021, la foire a réalisé un chiffre d'affaires record de 3,12 millions de dollars australiens, 100 % des bénéfices étant reversés aux centres d'art et à leurs communautés. La foire elle-même ne tire aucune commission des œuvres d'art vendues.

La Fondation DAAF est fière de faire partie d'un collectif d'organisations qui défendent la musique, les arts et les idées des plus anciennes cultures vivantes du monde. Se dérouleront dans le Top End australien chaque juillet-août, aux côtés des célèbres foires et événements de mode de la Fondation DAAF :

Garma Festival | Yothu Yindi Foundation | du 29 juillet au 1er août

Salon des Refusés | Salon Art Projects | du 3 au 13 août

Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Awards | Museum and Art Gallery of the Northern Territory | du 5 août 2022 à janvier 2023

National Indigenous Music Awards | Music NT | le 6 août

La première semaine d'août devrait être l'une des plus grandes expositions de talents des Premières Nations au monde. La musique, l'art et la culture vont se rencontrer alors que le collectif s'unifie pour apporter au public une expérience unique dans les industries créatives du Territoire du Nord.

Pour plus d'informations sur la 16e Darwin Aboriginal Art Fair et pour un accès prioritaire à l'Art Fair numérique, rendez-vous sur daaf.com.au/register.

