Darwin Aboriginal Art Fair pronta para a mostra de mais de 1.500 artistas das Primeiras Nações, representados por um recorde de 76 centros comunitários de arte de toda a Austrália

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

DARWIN, Austrália, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os criativos aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres serão homenageados em Darwin, Austrália, de 2 a 7 de agosto, em uma imperdível mostra de arte , design e cultura na série de eventos icônicos da Fundação da Darwin Aboriginal Art Fair (Feira de Arte Aborígene de Darwin - DAAF).

A Darwin Aboriginal Art Fair (DAAF) é o maior e mais famoso evento de artes visuais das Primeiras Nações da Austrália, a ser realizado no seu 16º ano online e presencialmente entre 5 e 7 de agosto.

A mundialmente famosa feira de arte ocorre em paralelo a dois eventos da Fundação de Projetos de Moda Indígena (Indigenous Fashion Projects), o Do Campo à Alta Costura (Country to Couture), no dia 2 de agosto, e a Premiação Nacional de Moda Indígena (National Indigenous Fashion Awards), no dia 3 de agosto, trazendo para os palcos da região e do mundo os artistas e designers mais aclamados e vibrantes das Primeiras Nações da Austrália.

O único evento australiano desse tipo, a DAAF conquistou sua reputação de ser um dos eventos artísticos mais significativos do país reconhecido em todo o mundo. O evento viabiliza a conexão e compra ética diretamente dos Centros de Arte, além da participação em diversas masterclasses, palestras e demonstrações onde os artistas compartilham sua herança cultural, histórico, histórias e práticas artísticas tradicionais.

A DAAF 2022 está no caminho certo para ser o evento mais bem-sucedido e mais amplo de todos os tempos, com a participação recorde de 76 Centros de Arte no acontecimento híbrido inaugural da Fundação. Em 2021, a Feira alcançou um recorde de AUD $ 3,12 milhões em vendas, com 100% dos lucros sendo revertidos para os Centros de Arte e suas comunidades. A Feira em si não recebe comissão sobre as obras de arte vendidas.

A Fundação DAAF orgulha-se de fazer parte de um conjunto de organizações que defendem a música, as artes e as ideias das culturas vivas mais antigas do mundo. Realizada no Top End da Austrália a cada julho-agosto, juntamente com os renomados acontecimentos de Feira e moda da Fundação DAAF, o evento contará com:

Garma Festival | Yothu Yindi Foundation | 29 de julho - 1º de agosto

Salon des Refusés | Salon Art Projects | 3 -13 de agosto

Telstra National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Awards | Museum and Art Gallery of the Northern Territory | 5 de agosto de 2022 – janeiro de 2023

National Indigenous Music Awards | Music NT | 6 de agosto

A primeira semana de agosto deve ser uma das maiores apresentações de talentos das Primeiras Nações do mundo. A música, a arte e a cultura se juntarão no The Collective para levar para o público uma experiência única das indústrias criativas do Território do Norte da Austrália.

Para mais informação sobre a 16th Darwin Aboriginal Art Fair e para acesso prioritário à Feira de Arte digital, visite daaf.com.au/register.

Georgina Dawson

georginad@bastionagency.com

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique na imagem ou link abaixo: