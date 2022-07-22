达尔文原住民艺术博览会将展示1500多名原住民艺术家的作品，这些作品来自澳大利亚各地76个社区艺术中心，在社区艺术中心的数量上创下了纪录。

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澳大利亚达尔文, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 8月2日至7日，在达尔文原住民艺术博览会（DAAF）基金会的一系列标志性活动中，原住民和托雷斯海峡岛民将在澳大利亚达尔文举行一场不容错过的艺术、设计和文化展示会，庆祝原住民和托雷斯海峡岛民的创意。

达尔文原住民艺术博览会（DAAF）是澳大利亚规模最大和最著名的原住民视觉艺术活动，将于8月5日至7日以线上和线下方式举办，此次博览会是第16届 https://2022.daaf.com.au/ 。

这次国际著名的艺术博览会与基金会的两个本土时尚项目活动（8月2日的“Country to Couture”和8月3日的“全国原住民时尚奖”）同时举行，将澳大利亚最负盛名且最具活力的原住民艺术家和设计师带到国家及全球舞台上。

作为澳大利亚唯一的此类活动，DAAF已获得了声誉，成为该国最重要和国际公认的艺术活动之一，创造了一个独特的机会，即可直接与艺术中心联系并从道义上购买艺术品，并与艺术家会面，通过一系列大师班、讲座和示范，亲身了解他们的文化遗产、故事、历史和传统艺术实践。

2022年DAAF有望成为迄今为止最成功且覆盖范围最广的项目之一，有76个艺术中心参与基金会首届混合交付活动，创下了纪录。2021年，该展会的销售额创下312万澳元纪录，全部利润用于回馈给众多艺术中心及其社区。博览会本身不会从出售的艺术品中获得任何佣金。

DAAF基金会很自豪能够成为世界上最古老现存文化中倡导音乐、艺术和思想的共和组织的一部分。每年7月至8月，将有以下澳大利亚高端活动与DAAF基金会著名的博览会和时尚活动一起举办：

Garma Festival | Yothu Yindi Foundation | 7月29日至8月1日

Salon des Refusés | Salon Art Projects | 8月3日至13日

Telstra全国原住民和托雷斯海峡岛民艺术奖 | 北领地博物馆和艺术馆 | 2022年8月5日至2023年1月

全国原住民音乐奖 | Music NT | 8月6日

预计8月第一周将是世界上原住民人才最大展会聚集的一周。音乐、艺术和文化将交相互融为集体，共同为公众带来北领地各种创意产业的独特体验。

有关第16届达尔文原住民艺术博览会的更多信息，以及数字艺术博览会的优先访问信息，请访问daaf.com.au/register。

Georgina Dawson

georginad@bastionagency.com

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