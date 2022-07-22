達爾文原住民藝術博覽會將展示來自澳洲各地創紀錄的 76 個社區藝術中心超過 1,500 名原住民藝術家的作品

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

澳洲達爾文, July 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原住民和托雷斯海峽島民創意者將於 8 月 2 日至 7 日在澳洲達爾文舉行慶祝活動，在達爾文原住民藝術博覽會 (DAAF) 基金會的一系列標誌性活動中展示不容錯過的藝術、設計與文化。



該達爾文原住民藝術博覽會 (DAAF) 是澳洲規模最大、最著名的原住民視覺藝術盛會，將於 8 月 5 日至 7 日連續第 16 屆 回歸網上 及面對面實體的運作。

國際著名的藝術博覽會與基金會的兩個名為 Indigenous Fashion Projects (原住民時裝項目) 活動與Country to Couture (國家到時裝) 將於 8 月 2 日一同舉行，以及於 8 月 3 日舉行的 National Indigenous Fashion Awards (全國原住民時尚大獎)，將澳洲備受讚譽並且最具活力的原住民藝術家和設計師帶進國家及全球舞台。

作為澳洲亞唯一的同類活動，DAAF 已成為該國最重要和國際公認的藝術活動之一，創造了一個獨特的機會，可以直接從藝術中心聯絡及以合乎道德的方式購買藝術品，並透過一系列大師班、講座與示範跟藝術家會面，且親身了解他們的文化遺產、故事、歷史和傳統藝術實踐。

DAAF 2022 有望成為至今最成功和最廣泛的活動，創紀錄的有 76 個藝術中心參與了基金會的首次混合傳遞活動。在 2021 年，該博覽會獲得了 312 萬澳元的銷售記錄， 100 ％的利潤將回饋給藝術中心及其社區。博覽會本身不向所售藝術品收取佣金。

DAAF Foundation 很自豪能成為支持來自世界上最古老的現存文化的音樂、藝術和思想的組織團體的一員。於每年 7 月至 8 月在澳洲的 Top End 舉辦，與 DAAF Foundation 著名的博覽會和時尚活動一起，將包括：

伽馬節（Garma Festival）| Yothu Yindi Foundation | 7 月 29 日至 8 月 1 日

落選者沙龍 | 沙龍藝術項目 | 8 月 3 日至 13 日

Telra 國家原住民和托雷斯海峽島民藝術獎 | 北領地博物館暨美術館 | 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 1 月

全國原住民音樂獎 | Music NT | 8 月 6 日

預計 8 月的第一週將是展示世界上最大的原住民人才展示會之一。隨著 The Collective 聯合起來，音樂、藝術和文化將相互碰撞，為公眾帶來北領地創意產業的獨特體驗。

有關第 16 屆達爾文原住民藝術博覽會和優先進入數碼藝術博覽會的更多資訊，請瀏覽 daaf.com.au/register。

聯絡人: Georgina Dawson

電郵：georginad@bastionagency.com

點擊以下圖片或連結獲取此公告隨附的媒體摘錄：