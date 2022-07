Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Avis financier au 30/06/2022

Information financière semestrielle

Le Conseil d’Administration a arrêté lors de sa séance du 22 juillet 2022 les comptes du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine au 30 juin 2022.

Dans un contexte économique qui demeure incertain, la Caisse régionale d’Ille-et-Vilaine continue de se mobiliser pour soutenir les projets des bretilliens et d’investir pour accompagner le fort dynamisme du territoire.

Une activité commerciale dynamique au service des Bretilliens

Le 1er semestre 2022 reste marqué par une belle dynamique au niveau de l’activité illustrée par la conquête près de 14 000 nouveaux clients et un nombre de sociétaires en progression de 6,9 % sur un an.

L’épargne progresse de 6,5% portée par la croissance des livrets (+11,7%). La collecte sur les supports d’assurance-vie reste aussi soutenue avec une croissance des encours gérés de +3,1% sur un an.

L’encours de crédits progresse de 8,6% pour atteindre 14 264 M€ au 30/06/2022.

L’activité de protection reste bien orientée avec une évolution du nombre de contrats de +4,0 % sur un an.

Une structure financière renforcée

La solidité de la Caisse régionale se renforce avec un niveau de fonds propres prudentiels de 1 131 M€ au 31 mars 2022 (en hausse de 5,6 % sur 1 an) et un ratio de solvabilité de 20,18%, largement supérieur aux exigences réglementaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,2 Md€, et représentent 11,7 % du bilan consolidé dont le total s'élève au 30 juin 2022 à 18,4 Mds€.

La situation en liquidité reste très confortable avec une PRS (Position en Ressources Stables) de 2 068M€ au 30 juin 2021.

Les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 25,4 % du bilan consolidé, et 56,7% pour celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe.

Résultats financiers

En base sociale

Le Produit Net Bancaire progresse de 13,4% sur un an à 165,8 M€ soutenu par les revenus tirés de l’activité clientèle et les dividendes perçus sur les participations.

Le PNB d’activité augmente de 9,0% soutenu par la progression des commissions en lien avec la conquête de nouveaux clients et le développement du portefeuille assurances.

La marge d’intermédiation est bien orientée, favorisée par le dynamisme de l’activité et les ressources TLTRO qui optimisent le coût global de refinancement.

Les charges de fonctionnement sont en hausse de 9,0% à 93,1 M€ en lien avec un renforcement des équipes commerciales afin d’accompagner la croissance de l’activité et le développement du territoire.

Le coût du risque progresse de 18,3% par rapport au 1er semestre 2021. Le taux de CDL s’établit à 1,42% (1) et le taux de couverture de ces créances s’élève à 56,36% (1).

Le résultat net social ressort ainsi en hausse à 36,9M€ contre 22,9M€ au 30 juin 2021. Le coefficient d’exploitation, qui rapporte le total des charges de fonctionnement nettes au produit net bancaire, s’établit à 56,2%.

En base consolidée (IFRS)

Le Produit Net Bancaire s’établit à 180 M€ contre 146 M€ au 30 juin 2021. Les charges générales d’exploitation ressortent à 92 M€ et le résultat brut d’exploitation à 83 M€.

Après intégration du coût du risque et de la charge fiscale, le résultat net consolidé s’élève à 51 M€.

Chiffres clés

30/06/2021



(en M€) 30/06/2022



(en M€) PNB social 146,3 165,8 Charges de fonctionnement 85,5 93,2 Résultat Brut d'Exploitation 60,7 72,6 Coût du risque (hors FRBG) 20,0 23,7 Résultat Net Social 22,9 36,9 Total bilan (base sociale) 16 957,8 18 020,2 - dont titres à l'actif (1) 1 278,4 1 398,4 - dont capitaux propres (2) 1 629,5 1 656,2 Résultat en normes IFRS 28,2 51,0

(1) Les titres à l’actif contiennent les titres de placement, d’investissement (dont titrisation) et titres de transaction (sauf ICNE).

(2) Les capitaux propres contiennent les fonds propres (dont FRBG, comptes courants bloqués des Caisses Locales et titres non subordonnés) et le résultat net en formation.

Certificats Coopératifs d’Investissement

Au 30 juin 2022, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement de la Caisse régionale s’établit à 60,0 €.

Il enregistre ainsi une baisse de 13,0 % depuis le début de l’année 2022.

Perspectives

Acteur d’une politique RSE ambitieuse depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit ses initiatives au quotidien pour l’accompagnement des transitions et notamment la transition écologique, en s’appuyant sur l’innovation et la création de liens sur son territoire. Il a ainsi lancé une filière transition écologique avec une équipe d’experts dédiés. Une Direction chargée des transitions sera également mise en place au sein de la Caisse régionale.

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine poursuit par ailleurs ses actions en faveur de tous les Bretilliens. Il a par exemple lancé, à l’automne 2021, sa Filière Jeunes sur tout le territoire, pour être au plus près des étudiants et des jeunes actifs à tous les moments de leur vie. Des animateurs vont ainsi à la rencontre des jeunes d’Ille-et-Vilaine et, depuis quelques semaines, ils ont été rejoints par des ambassadeurs, des étudiants qui font le relai avec les universités ou les écoles.

Dans le prolongement de cette organisation, l’opération Jobs d’Eté by CA a également permis à des jeunes, en licence ou en master, d’être recrutés pour un mois entre juin et septembre. En tant qu’employeur majeur du département, la Caisse régionale propose ainsi à ses « jobbers » une découverte des métiers de la banque et la réalisation d’opérations simples ou d’animations en agence.

