BAINS DE MER MONACO : Information financière 1er trimestre 2022/2023

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 1er trimestre 2022/2023

(Période du 1er avril 2022 – 30 juin 2022)

Chiffre d'affaires de 207,8 millions d’euros au 1er trimestre 2022/2023

Groupe Consolidé – Normes IFRS



En milliers d’euros 2021/2022



2022/2023



Premier trimestre Secteur Jeux 45 088 68 932 Secteur Hôtelier 35 454 104 566 Secteur Locatif 28 551 31 215 Autres 4 265 6 206 Cessions internes (2 491) (3 122) Total 110 867 207 797

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaires en forte augmentation par rapport à celui de la même période de l’exercice passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit en effet à 207,8 millions d’euros contre 110,9 millions d’euros précédemment, soit une augmentation de 96,9 millions d’euros. Cette réalisation est également supérieure de 18 % au chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2019/2020. La tendance constatée sur le premier trimestre de l’exercice en cours confirme la tendance de reprise d’activité observée sur l’exercice 2021/2022.

Il est rappelé que le premier trimestre de l’exercice 2021/2022 avait été marqué par des restrictions de déplacement et des règles sanitaires encore en vigueur (Rolex Monte-Carlo Master à huis clos, Grand Prix de Formule 1 avec jauge), ainsi que la limitation de l’accès aux établissements sur une partie du trimestre de l’exercice (couvre-feu jusqu’au 25 juin 2021).

Le secteur jeux enregistre un chiffre d’affaire de 68,9 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 45,1 millions d’euros l’an passé. Par rapport à l’exercice 2019/2020, l’activité est en augmentation de 12 %.

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 104,6 millions d’euros contre 35,5 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, en augmentation de 15 % par rapport à la même période de l’exercice 2019/2020. Il est rappelé que compte tenu des restrictions de déplacement et des règles sanitaires encore en vigueur, ainsi que la limitation de l’accès aux établissements sur une partie du premier trimestre de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires du secteur était encore fortement impacté par la crise sanitaire sur le premier trimestre 2021/2022.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d’affaires de 31,2 millions d’euros contre 28,6 millions d’euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 2,7 millions d’euros. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo.

Description générale de la situation financière et des résultats

L’activité du Groupe S.B.M. sur les trois premiers mois du nouvel exercice 2022/2023 confirme la tendance observée sur l’exercice 2021/2022, elle s’inscrit dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire qui reste encore fragile aujourd’hui. L’activité du Groupe S.B.M. reste ainsi dépendante de l’évolution de l’épidémie tout comme de l’évolution du contexte géopolitique avec la situation de guerre affectant l’Ukraine et la crise avec la Russie.

Le Groupe S.B.M. a par ailleurs annoncé le 1er juillet que sa filiale, Monte-Carlo SBM International S.à.r.l. (« SBM International »), a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment N.V. (« FL Entertainment »).

FL Entertainment est, à compter du 1er juillet 2022, cotée sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam, et SBM International détient 4,95 % des droits de vote et 10,39 % des droits économiques effectifs de cette société.

Cette opération, qui se traduira par un impact favorable très significatif dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour l’exercice 2022/2023, donne les moyens financiers à SBM International de poursuivre sa stratégie de développement, tout en conservant une participation importante dans un leader mondial du divertissement opérant dans des segments de marché attractifs à fort potentiel de croissance.

Monaco, le 22 juillet 2022

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

Pièce jointe