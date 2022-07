Communiqué : ORANGE et MASMOVIL signent un accord pour le regroupement de leurs activités en Espagne

English French

Communiqué de presse

Paris, 23 juillet 2022

ORANGE et MASMOVIL signent un accord pour le regroupement de leurs activités en Espagne

Suite aux négociations exclusives entamées le 8 mars 2022, ORANGE et MASMOVIL (LORCA JVCO) ont signé un accord ferme portant sur le regroupement de leurs activités en Espagne 1 .

. La transaction est basée sur une valeur d’entreprise de 18,6 milliards d’euros, dont 7,8 milliards d’euros pour ORANGE Espagne et 10,9 milliards d’euros pour MASMOVIL.

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de concurrence et des autorités administratives compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2023 au plus tard.





Conformément à l’annonce du 8 mars 2022, le regroupement des activités d’ORANGE Espagne et de MASMOVIL prendra la forme d’une co-entreprise à 50-50 co-contrôlée par ORANGE et MASMOVIL (LORCA JVCO), qui auront des droits de gouvernance égaux dans cette nouvelle co-entreprise. L’accord entre les deux sociétés comprend le droit, pour chacune des deux parties, de déclencher une introduction en bourse (IPO) après une période prédéfinie et sous certaines conditions, et prévoit dans un tel scénario, une option d’achat pour ORANGE lui permettant de prendre le contrôle de l’entité combinée au prix de l’IPO.

Ce regroupement entre MASMOVIL et ORANGE permettra l’émergence d’un acteur durable doté de la capacité financière et de l’envergure nécessaire pour continuer d’investir et de contribuer au développement de la concurrence par les infrastructures en Espagne au profit des consommateurs et des entreprises.

Cette co-entreprise entre deux acteurs complémentaires conduira à des gains d’efficacité significatifs qui permettront au nouvel ensemble d’accélérer les investissements dans la fibre optique (FTTH) et la 5G, au bénéfice des clients espagnols.

Dans le cadre de cet accord, la valeur d’entreprise d’ORANGE Espagne est fixée à 7,8 milliards d’euros (soit 7,2x EBITDAaL 2022E et 37,1x EBITDAaL 2022E – eCapex)2 et celle de MASMOVIL (qui inclut l’acquisition d’EUSKALTEL) à 10,9 milliards d’euros (soit 8,7x EBITDAaL 2022E et 14,9x EBITDAaL 2022E – eCapex)2.

Le processus de due diligence mené depuis mars a confirmé des synergies potentielles supérieures à 450 millions d’euros par an atteignable à partir de la quatrième année suivant la finalisation de la transaction.

La transaction est accompagnée d’une levée de dette sans recours de 6,6 milliards d’euros qui financera, entre autres, un paiement de 5,85 milliards d’euros versé en amont au Groupe ORANGE et aux actionnaires de MASMOVIL. La distribution de ces fonds aux actionnaires sera asymétrique car elle intègre le principe d’une soulte en faveur d’ORANGE afin de prendre en compte les niveaux respectifs de dette des deux entreprises avant la transaction. Ce financement est principalement composé de dette bancaire, octroyé par un large groupe de banques. La dette existante de MASMOVIL restera en place. A l’issue de la finalisation de l’opération, la politique financière agréée entre ORANGE et LORCA JVCO aura comme objectif d’atteindre un ratio de dette nette / EBITDA cible de 3,5x afin de faciliter une introduction en bourse de la co-entreprise à moyen terme.

La transaction sera soumise à l’approbation des autorités de concurrence et des autorités administratives compétentes et devrait être finalisée au plus tard au cours du second semestre 2023. Jusqu’à ce que ces approbations et la finalisation de la transaction soient effectives, les deux sociétés continueront d’opérer de manière indépendante.

Christel Heydemann, Directrice générale d’ORANGE, a commenté : « Je suis très heureuse que ces négociations se concrétisent aujourd’hui. Cet accord ouvre la voie à la création d’une société commune qui combinera les forces d’ORANGE et de MASMOVIL en un seul et unique acteur. Ce nouvel opérateur sera plus fort et en capacité d’investir dans la 5G et la Fibre au profit des clients à travers l’Espagne. Je crois fermement que la création de cette nouvelle entreprise est d’une importance fondamentale pour le Groupe, le marché espagnol des télécommunications et les clients. »

Meinrad Spenger, Directeur général de MASMOVIL, a commenté : « C’est un grand jour pour les consommateurs espagnols ainsi que pour l’ensemble de nos parties prenantes. Avec ORANGE, nous prévoyons de former un opérateur solide avec un profil durable et la capacité d’investir dans des infrastructures, des technologies et des talents de classe mondiale. Nous prévoyons que cela stimulera la concurrence, la digitalisation et l’innovation sur le marché espagnol. »

Pour plus d’informations

Voir présentation sur orange.com (https://newsroom.orange.com/?lang=fr) pour obtenir davantage d’informations sur les principaux faits et chiffres sur cet accord.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué contient des informations prospectives, des hypothèses, des estimations et autres informations de nature prévisionnelle ou anticipations auxquelles sont associées des risques et des incertitudes, y compris concernant des gains d’efficience et de synergies attendus, ainsi que le positionnement dans le marché, la structure financière, la croissance et la rentabilité futures du projet, qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans ces informations de nature prévisionnelle. Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui ne peuvent être contrôles ou estimés de façon certaine, tels que les conditions de marché futures, les décisions des autorités compétentes ou le comportement d’investisseurs ou d’autres acteurs sur le marché et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Sous réserve de la réglementation applicable, il n’est pas pris d’engagement de mettre à jour les informations prospectives à la lumière de nouvelle information ou des développements futurs.

Contacts presse :

Groupe ORANGE - Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

Groupe MASMOVIL – Fernando Castro ; fernando.castro@masmovil.com ; +34 656 160 378

1 L’opération envisagée ne comprend pas TOTEM Espagne et MASMOVIL Portugal notamment.

2 Les multiples d’ORANGE sont proforma et après l’opération de détourage de TOTEM. Les multiples de MASMOVIL sont proforma avec l’acquisition d’EUSKALTEL (sur la base des synergies annualisées d’EUSKALTEL).

