LUNA 股權消息：領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 Terra Tokens 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – UST、LUNA、KRT、ANC、WHALE、ASTRO、APOLLO、XDEFI、MINE、aUST、vUST、MIR、mBTC、mETH、mVIXY、mTSLA、UST-mVIXY-LP、bLUNA-LUNA-LP、XDEFI-UST-LP、bun、bETH

紐約, July 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表於 2021 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 25 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間）購買了 Terra Tokens，包括 UST、LUNA、KRT、ANC、WHALE、ASTRO、APOLLO、XDEFI、MINE、aUST、vUST、MIR、Mirrored Assets（例如，mBTC、mETH、mVIXY、mTSLA 等）、Liquidity Pool 代幣（例如， UST-mVIXY-LP、bLUNA-LUNA-LP、XDEFI-UST-LP 等）及／或擔保資產（例如，bLUNA 及 bETH）（統稱「Terra Tokens」）的購買者向被告 TerraForm Labs Pte. Ltd（「TFL」）、Jump Crypto、Jump Trading LLC、Republic Capital、Republic Maximal LLC、Tribe Capital、DeFinance Capital、DeFinance Technologies、GSR/GSR Market Limited、Three Arrows Capital Pte. Ltd、TFL 的聯合創始人兼行政總裁 Do Kwon 及 TFL 研究主管 Nicholas Platias（Kwon 及 Platias 合稱「個人被告」）提出集體訴訟。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 8 月 19 日或之前向法院申請。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Terra，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Terra 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7750 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 8 月 19 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。要明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟，TFL 及個人被告透過銷售非豁免證券而未註冊，違反《證券法》的規定。該投訴聲稱，TFL 和個人被告亦因 TFL 未註冊 Terra Tokens 而違反了《證券法》的規定。

此外，根據訴訟，被告通過執行一項計劃、方案和一連串行為違反了《交易法》的規定，TFL 意圖並已欺騙了零售投資者，從而導致他們以人為虛增價格購入 Terra Tokens；認可他們知道或應該知道是重大誤導的虛假陳述，並對重大事實作出虛假陳述，且忽略提及使陳述不具誤導性所需的重大事實。

該訴訟進一步指控非證券索償，例如被告通過敲詐勒索活動的模式處理企業事務，違反了《反勒索及受賄組織法》（「RICO」）的規定、加州普通法對協助和教唆以及民事陰謀的索賠，並且被告違反了加州普通法的規定，以虛增價格擁有 Terra Tokens 的貨幣價值，該價值理所當然屬於推定的集體訴訟成員。

要參與 Terra 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7750 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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