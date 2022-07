Nanterre (France), le 25 juillet 2022

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

·FORTE SURPERFORMANCE ORGANIQUE DES VENTES DE +960 POINTS DE BASE

·PERFORMANCE RESILIENTE AVEC UNE MARGE OPERATIONNELLE DE 3,7 % DES VENTES ET UN CASH-FLOW NET POSITIF DE 102 MILLIONS D'EUROS

·CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2022

·INTÉGRATION DE HELLA EN BONNE VOIE

·

En M€ S1 2021* S1 2022* Variation annuelle Production automobile mondiale** (en millions d'unités) 37 459 37 246 -0,6 % Ventes 7,783 11 623 +49,3 % Dont : Effet périmètre de HELLA (5 mois)

Croissance organique (à périmètre et taux de change constants) 2 789

697 +35,8 %

+9,0 % Résultat opérationnel 510 426 En % des ventes 6,6 % 3,7 % Cash-flow net 290 102

*Les chiffres du S1 2021 sont ceux de Faurecia tels que reportés en juillet 2021 ; ceux du S1 2022 sont ceux de FORVIA (Faurecia + 5 mois de consolidation de HELLA)

** S&P Global Mobility (ex-IHS Markit) du mois de juillet 2022 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine)

PERFORMANCE RÉSILIENTE DANS UN ENVIRONNEMENT VOLATILE

Au premier semestre, la production automobile a continué d’être impactée par une faible activité, résultant de la pénurie de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine qui ont généré de la volatilité dans les programmes des constructeurs automobiles et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que du confinement de deux mois en Chine en avril et mai en raison des restrictions liées au Covid.

Forte surperformance organique des ventes de +960 points de base (au périmètre de Faurecia à fin 2021) dont +790 points de base liés au volume, +520 points de base liés à la répercussion de l'inflation et -350 pb au mix régional.

Marge opérationnelle résiliente de 3,7 %, malgré l’ensemble des difficultés conjoncturelles, incluant la contribution relutive de HELLA.

Cash-flow net positif de 102 millions d'euros.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2022 TELS QU'ANNONCÉS LE 26 AVRIL

Tous les objectifs financiers, tels qu'annoncés le 26 avril, sont confirmés (avec une hypothèse de production automobile mondiale d'environ 74 millions de véhicules légers, soit environ 37 millions de VL au second semestre 2022) : Ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros, Marge opérationnelle comprise entre 4 et 5 % des ventes , Cash-flow net à l'équilibre (incluant la constitution d'un stock de sécurité d'environ 100 M€ en fin d'année pour sécuriser les approvisionnements compte tenu des risques de pénurie d'énergie en Europe)



INTÉGRATION DE HELLA EN BONNE VOIE

HELLA est consolidée depuis le 1 er février, et son intégration est en bonne voie.

février, et son intégration est en bonne voie. La mise en œuvre des synergies, y compris les synergies de d'optimisation de coûts > 250 millions d'euros en 2025, a commencé.

REFINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE HELLA EN GRANDE PARTIE RÉALISÉ, Y COMPRIS LE SUCCES DE LA RÉCENTE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'augmentation de capital de 705 millions d'euros réalisée avec succès en juin a constitué une étape importante du processus de refinancement de l'acquisition de HELLA.

Après cette opération, il reste 1,7 milliard d'euros à refinancer sur un investissement total de 5,4 milliards d'euros.

PRIORITÉ AU DÉSENDETTEMENT APRÈS L'ACQUISITION DE HELLA

Le programme de cessions d'actifs non stratégiques pour un montant d’un milliard d'euros d'ici fin 2023 est en cours et contribuera à la poursuite du désendettement.

Le Groupe vise un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 3x à la fin de l'année.

Patrick KOLLER, Directeur général de FAURECIA a déclaré :

« Au premier semestre, outre la pénurie persistante de semiconducteurs, qui a continué à engendrer une volatilité importante dans les commandes de nos clients, deux évènements majeurs sont venus peser sur l’environnement macro-économique : le début de la guerre en Ukraine en février et les confinements en Chine en avril et mai. Enfin, l'accélération de l'inflation a également fortement affecté l'économie mondiale.

Dans ce contexte particulièrement tendu, le nouvel ensemble FORVIA, qui inclut HELLA depuis le 1er février, a réussi à réaliser des ventes en nette surperformance organique de +960 points de base, protégeant sa marge opérationnelle et générant un cash-flow net positif.

Depuis le début de l'année, au-delà de mettre en œuvre les actions nécessaires pour atténuer les impacts négatifs de l'environnement macro-économique sur nos opérations, nous avons poursuivi nos grands axes stratégiques. Ainsi, au premier semestre, nous avons réalisé 15 milliards d'euros de prises de commandes, avec d’importantes premières commandes de technologies d’électrification et de conduite automatisées, telles que des convertisseurs DC/DC haute tension, des solutions X-by-wire et des systèmes de vision de face avant. Nous avons également continué à être un partenaire incontournable pour un cockpit plus personnalisé et éco-conçu, enregistrant d'importants contrats pour des solutions d'intérieurs, de sièges, d'affichage et d'éclairage comprenant des composants légers, économes en énergie, à faible émission de CO 2 et des matériaux durables.

Nous avons, depuis la finalisation de l'acquisition de HELLA fin janvier, accéléré la combinaison de FAURECIA et HELLA et nous déployons notre programme de synergies selon nos plans. Pour participer au refinancement de cette acquisition majeure, aujourd'hui en grande partie réalisé, nous avons également réalisé l'augmentation de capital prévue pour 705 millions d'euros.

Cette augmentation de capital nous a permis d'améliorer notre structure financière et contribue à notre objectif prioritaire de désendettement rapide du Groupe, auquel contribuera également le programme en cours de cessions d'actifs non stratégiques pour 1 milliard d'euros d’ici à fin 2023.

Nous sommes confiants que le second semestre nous permettra d'améliorer nos performances du premier semestre et confirmons pleinement nos objectifs pour l'année. Nous restons également fondamentalement attachés à nos valeurs et à nos convictions, notamment en ce qui concerne le développement durable. À ce titre, nous sommes très fiers d'être la première entreprise automobile mondiale à avoir récemment reçu la validation de notre feuille de route NET ZERO par le SBTi (Science Based Target initiative), ce qui confirme notre efficience et notre position de leadership pour mener l'indispensable transformation de notre secteur. »

Les états financiers consolidés du premier semestre 2022 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 22 juillet, sous la présidence de Michel de ROSEN.

Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes, qui ont émis leur rapport.

Le « résultat opérationnel » présenté comme principal indicateur de performance de Faurecia est le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels acquis via le regroupement d’entreprises.

« L'EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + la dépréciation et l'amortissement des actifs. Afin d'être en parfaite conformité avec la réglementation de l'AEMF (Autorité Européenne des Marchés Financiers), le Groupe utilisera ce terme d'« EBITDA ajusté » à partir du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (cela signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu'en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

La « clause relative aux engagements bancaires » (covenant) est le ratio « dette financière nette en fin de période » par rapport à l'« EBITDA ajusté des 12 derniers mois » ; ce ratio est testé deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre.

Toutes les autres définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se réfèrent aux prévisions S&P Global Mobility (anciennement IHS Markit) du mois de juillet 2022 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine, à l'exclusion des véhicules > 3,5 t).

Il n'y a pas de comparabilité entre les chiffres publiés pour le premier semestre 2021 et ceux publiés pour le premier semestre 2022, car :

Les chiffres publiés pour le premier semestre 2021 sont les chiffres relatifs à Faurecia à son périmètre de fin 2021 tels que publiés en juillet 2021,

Les chiffres publiés pour le premier semestre 2022 incluent un effet de périmètre majeur, à savoir la consolidation de HELLA depuis le 1er février (soit cinq mois au S1 2022, représentant 24 % des ventes totales du Groupe et 30 % du résultat opérationnel total du Groupe sur la période).

ÉLÉMENTS CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Solides prises de commandes >15 milliards d'euros au premier semestre 2022 permettant de renforcer la sélectivité au second semestre

Au premier semestre, FORVIA (Faurecia + HELLA) a enregistré une solide prise de commandes de plus de 15 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle conforme à l'ambition du Groupe.

Les nouvelles attributions au cours du semestre reflètent la stratégie de FORVIA, qui consiste à se concentrer sur des activités stratégiques et hautement rentables, dont :

5 milliards d'euros pour l'Électronique au S1 2022 (y compris Clarion Electronics), soit 1/3 des prises de commandes totales du Groupe, démontrant le fort potentiel de cette activité,

(y compris Clarion Electronics), soit 1/3 des prises de commandes totales du Groupe, démontrant le fort potentiel de cette activité, 4,7 milliards d'euros pour les Véhicules électriques au S1 2022 (VE + FCEV), soit 31 % des prises de commandes totales du Groupe, démontrant l'accélération de la stratégie des véhicules à zéro émission,

soit 31 % des prises de commandes totales du Groupe, démontrant l'accélération de la stratégie des véhicules à zéro émission, 4,1 milliards d'euros pour la Chine au S1 2022, soit 27 % des prises de commandes totales du Groupe, reflétant le fort potentiel de croissance continu du marché chinois, tant auprès des équipementiers chinois qu'internationaux,

soit 27 % des prises de commandes totales du Groupe, reflétant le fort potentiel de croissance continu du marché chinois, tant auprès des équipementiers chinois qu'internationaux, 8,7 milliards d'euros pour les Véhicules Premium et les SUV au S1 2021, soit plus de 55 % des prises de commandes totales du Groupe, reflétant le fort positionnement du Groupe sur les segments à fort contenu par véhicule.

Cette bonne performance commerciale reflète la forte dynamique de Faurecia et HELLA et permet de renforcer la sélectivité au second semestre.

Intégration de HELLA et exécution du plan de synergie des coûts en bonne voie

Le 31 janvier 2022, Faurecia a, comme prévu, finalisé l'acquisition stratégique et transformante de HELLA, créant ainsi le 7e équipementier automobile mondial. Suite à cette acquisition, Faurecia détient une participation majoritaire de 81,6 % dans HELLA, soit un total de 5,4 milliards d'euros.

La réalisation de cette acquisition a donné naissance à FORVIA, qui réunit les deux entreprises rentables et très complémentaires en termes de technologies, de portefeuille de clients et de couverture géographique.

En mai 2022, FORVIA a célébré les 100 premiers jours de la nouvelle entité, depuis la clôture de l'opération le 31 janvier 2022, avec des étapes importantes franchies en matière d'intégration et d'exécution des synergies :

L'exécution des synergies de coûts de plus de 250 millions d'euros d'ici 2025 est en bonne voie avec environ 200 opportunités de synergie en cours d'exécution et le déploiement de plus de 500 personnes dans 10 projets de synergie et 6 projets fonctionnels. Cette exécution est possible grâce à la structure juridique de HELLA qui permet à Faurecia d’avoir le contrôle de la société,

Un modèle de gouvernance clair a été établi ainsi que des cadres juridiques appropriés pour permettre à Faurecia et HELLA de collaborer efficacement dans tous les domaines et d'aligner les modèles commerciaux des deux sociétés,

L'engagement des employés pour la création de FORVIA est très fort, avec une volonté et une préparation marquées en vue d'insuffler le changement au sein du nouveau Groupe, tant de la part des employés de Faurecia que de ceux de HELLA, bien au-delà des études comparables,

Une feuille de route claire pour l'exécution des prochaines étapes majeures a été définie, y compris la réalisation de nouveaux projets de synergie (par exemple, dans l'électronique, la gestion de l'information), l'intensification de l'alignement et de la normalisation des systèmes et des outils et la poursuite du déploiement progressif de la nouvelle identité de marque FORVIA.

Négociation de prix pour atténuer l'environnement inflationniste élevé

Depuis le début de l'année, l'activité a été pénalisée par un environnement inflationniste accru sur les matières premières, sur lesquelles des politiques contractuelles de répercussion étaient déjà en place, mais aussi sur l'énergie, les transports et les salaires.

L'impact brut de l'inflation au premier semestre 2022 s'est élevé à environ 500 millions d'euros. Il a été atténué au premier semestre 2022 pour environ 400 millions d'euros, principalement grâce à des politiques contractuelles de répercussion sur les matières premières à 80 % en moyenne et à des négociations avec les clients qui continueront à atténuer les impacts inflationnistes à partir du deuxième semestre.

Néanmoins, cette répercussion de l'inflation sur les clients à marge nulle a eu un effet dilutif sur la marge opérationnelle d'environ 100 points de base au premier semestre 2022.

Au second semestre, l'impact net de l'inflation devrait être réduit, car les mesures d'atténuation continueront à être efficaces sans le décalage de temps connu au premier semestre.

Augmentation de capital réussie de 705 millions d'euros dans le cadre du refinancement de l'acquisition de HELLA

Le 22 juin 2022, Faurecia a réalisé avec succès son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 705 millions d'euros, refinançant partiellement le « Bridge to equity » dans le cadre du financement de l'acquisition de HELLA.

Cette opération correspondait à l'émission de 45 482 154 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7,00 € à un prix de souscription de 15,50 € par action. Le taux de souscription total de l'opération a été d'environ 187 %. Après le règlement et l'attribution des actions émises, le capital social de Faurecia s’élève à 1 379 625 380 euros composé de 197 089 340 actions d’une valeur nominale de 7,00 € par actions.

Cette opération a été fortement soutenue par les principaux actionnaires de Faurecia qui ont tous participé à l'augmentation de capital au prorata de leurs droits, à l'exception du pool familial Hueck/Roepke qui a légèrement augmenté sa participation au capital de Faurecia à 9,07 % (contre 8,95 % avant l'opération).

Développement de solutions hydrogène zéro émission

Au cours du premier semestre 2022, Faurecia a accéléré sa stratégie de solutions hydrogènes zéro émission grâce à des projets et des partenariats clés en Europe et en Amérique du Nord, soutenant ainsi l'ambition à moyen terme de l'entreprise d'atteindre 500 millions d'euros de ventes générées par l'hydrogène d'ici 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros d'ici 2030.

Deux réalisations majeures au premier semestre 2022 pour plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de leur durée de vie : le plus gros accord européen entre Symbio (JV 50/50 de Faurecia avec Michelin) et Stellantis pour la production de systèmes de pile à combustible et un important contrat signé par Faurecia avec HYVIA pour une production à grande échelle de systèmes de stockage d'hydrogène.

Le 3 janvier 2022, Faurecia, a été sélectionné pour équiper une flotte bavaroise (« Bayernflotte ») de poids lourds fournis par MAN avec des systèmes complets de stockage d'hydrogène, dans le cadre d'un projet de recherche sur les piles à combustible soutenu par l'État . Lors de ce projet, Faurecia développera et fera certifier une nouvelle taille de réservoir parfaitement adaptée aux exigences des poids lourds ainsi qu'à d'autres véhicules à usage intensif. Ce prototype de système de stockage d'hydrogène sera développé dans le centre de R&D d'Augsbourg (Allemagne). À partir de la mi-2024, cinq clients sélectionnés testeront ces camions à pile à combustible alimentés à l'hydrogène en conditions réelles pendant un an, dans la région de la Bavière, entre Nuremberg et Munich.

. Lors de ce projet, Faurecia développera et fera certifier une nouvelle taille de réservoir parfaitement adaptée aux exigences des poids lourds ainsi qu'à d'autres véhicules à usage intensif. Ce prototype de système de stockage d'hydrogène sera développé dans le centre de R&D d'Augsbourg (Allemagne). À partir de la mi-2024, cinq clients sélectionnés testeront ces camions à pile à combustible alimentés à l'hydrogène en conditions réelles pendant un an, dans la région de la Bavière, entre Nuremberg et Munich. Le 15 avril 2022, par l'intermédiaire de Symbio, Faurecia et Michelin, ainsi que GTI et d'autres partenaires, ont été sélectionnés par la California Energy Commission (CEC) pour le développement d'un camion à hydrogène. Cette attribution constitue une contribution majeure à un projet de mobilité à l'hydrogène soutenu par l'État pour le transport lourd. À partir du second semestre 2023, le camion circulera pendant 12 mois sur un itinéraire difficile de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin. Traversant le territoire des services publics de gaz naturel californien, le camion utilisera les infrastructures d'hydrogène existantes et futures fournies principalement par Air Liquide, Shell et Trillium. Ce projet de camion à hydrogène vise à soutenir l'État de Californie dans son objectif d'atteindre une économie neutre en carbone d'ici 2045.

Cette attribution constitue une contribution majeure à un projet de mobilité à l'hydrogène soutenu par l'État pour le transport lourd. À partir du second semestre 2023, le camion circulera pendant 12 mois sur un itinéraire difficile de 650 kilomètres entre l'Inland Empire et le nord de la vallée de San Joaquin. Traversant le territoire des services publics de gaz naturel californien, le camion utilisera les infrastructures d'hydrogène existantes et futures fournies principalement par Air Liquide, Shell et Trillium. Ce projet de camion à hydrogène vise à soutenir l'État de Californie dans son objectif d'atteindre une économie neutre en carbone d'ici 2045. Le 20 juin 2022, Faurecia a remporté, en collaboration avec Air Flow, un contrat pour fournir des systèmes de stockage d'hydrogène grande capacité. Ils seront destinés à alimenter les stations de recharge situées dans la Zero Emission Valley , le premier projet de mobilité hydrogène renouvelable en France pour les flottes professionnelles avec 1 200 véhicules et 20 stations de recharge à déployer d'ici 2024. Michelin, ENGIE, la région Auvergne-Rhône-Alpes et leurs partenaires dirigent ce projet, co-financé par l'Union européenne, à l'aide de la société HYmpulsion.

, le premier projet de mobilité hydrogène renouvelable en France pour les flottes professionnelles avec 1 200 véhicules et 20 stations de recharge à déployer d'ici 2024. Michelin, ENGIE, la région Auvergne-Rhône-Alpes et leurs partenaires dirigent ce projet, co-financé par l'Union européenne, à l'aide de la société HYmpulsion. FORVIA accélère sa feuille de route vers la neutralité CO 2 et a été la première entreprise automobile mondiale à recevoir la validation de sa feuille de route en matière de neutralité carbone par la Science Based Target initiative (SBTi).

Au cours du premier semestre 2022, FORVIA a franchi des étapes importantes pour accélérer sa feuille de route vers la neutralité carbone grâce à des objectifs ambitieux :

Réduire les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 80 % d'ici 2025 ,

, Réduire les émissions absolues de GES de portée 3 de 45 % d'ici 2030 ,

, Atteindre le seuil de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2045 (dont 90 % proviennent des réductions d'émissions de FORVIA et 10 % des suppressions).

Une avancée majeure a eu lieu en juin, lorsque la feuille de route commune de FORVIA en matière de neutralité en CO 2 a été validée par la Science Based Target initiative (SBTi). Ensemble, Faurecia et HELLA atteindront la neutralité carbone d’ici 2045 — un objectif conforme à la plus ambitieuse des normes de la SBTi. À ce jour, seules vingt entreprises à travers le monde ont obtenu la validation de leurs engagements en faveur de la neutralité carbone.

De nouvelles collaborations stratégiques ont également été signées pour contribuer à atteindre la neutralité en CO 2 des activités industrielles de Faurecia, comme les contrats d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans signés avec ENGIE et EDP pour équiper en panneaux solaires plus de 150 sites dans 22 pays.

Faurecia achètera de l'électricité solaire produite sur place pour une valeur de 7 % de ses besoins globaux en électricité. Cette action soutiendra l'ambition de devenir neutre en CO 2 dans l'exploitation industrielle d'ici 2025. Associée à un objectif d'économie d'intensité énergétique d'au moins 20 % d'ici 2023 par rapport à 2019, elle contribuera également à rendre Faurecia moins exposée aux prix futurs de l'énergie, pour une fraction de plus de 27 % de ses besoins passés.

Création d'une division Matériaux durables puissante et ambitieuse

Faurecia a franchi de nouvelles étapes pour élargir son offre de Matériaux durables grâce à deux partenariats clés :

Une coopération pionnière avec Veolia pour atteindre une moyenne de 30 % de plastiques recyclés pour nos modules intérieurs de voiture d’ici 2025,

Un partenariat avec le fabricant d'acier vert SSAB pour développer des structures de sièges à très faible empreinte CO 2 .

. La participation au conglomérat GravitHy, réunissant EIT InnoEnergy, Primetals, Engie, Plug, Idec et FORVIA autour d'un projet à 2,2 milliards d'euros pour la conception et la construction dès 2024 d'une usine de réduction directe du fer à l'hydrogène, à Fos-sur-Mer en France. Cette commodité cruciale pour la production d'acier décarboné pourra ensuite être convertie en acier dans des fours à arc électrique. GravitHy devrait être opérationnel dès 2027.

Faurecia s'est fixé des ambitions fortes suite à la création d'une division dédiée aux matériaux durables, qui vise à enrichir le portefeuille du Groupe avec des matériaux durables et intelligents de pointe, en vue d'un objectif de vente supérieur à 2 milliards d'euros en 2030.

En outre, Faurecia a été récompensé cette année par les « German Innovation Awards 2022 » dans la catégorie « Excellence in Business-to-Business » : les matériaux composites durables NAFILean-R et rCF NFPP de Faurecia Interiors ont remporté le prix du lauréat dans la catégorie « Technologies automobiles ».

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF

Olivier Durand est nommé Vice-président exécutif et Directeur financier du Groupe à compter du 1 er juillet. Il succède à Michel Favre, qui a été nommé Directeur général de HELLA par le Shareholder Committee de HELLA, à compter du 1 er juillet.

Il succède à par le Shareholder Committee de HELLA, à compter du 1 juillet. Olivier Lefebvre est nommé Vice-président exécutif en charge de l’activité Clean Mobility, à compter du 1er juillet. Il succède à Yves Andres, qui rejoint le Management Board de HELLA et prend la tête de l'activité Lighting, à compter du 1er juillet.

Olivier Lefebvre était précédemment Senior Vice-President en charge de la division Seat Structure and Systems au sein de l'activité Seating.

Christopher Mokwa est nommé Vice-président exécutif en charge de la Transformation digitale, à compter du 1 er juillet. Christopher Mokwa était précédemment en charge de la stratégie de HELLA, ainsi que du M&A et du Digital.

Christopher Mokwa était précédemment en charge de la stratégie de HELLA, ainsi que du M&A et du Digital. Frank Huber est nommé Vice-président exécutif en charge de l’activité Seating à compter du 19 juillet. Frank Huber était précédemment Vice-président exécutif de l’activité Lighting de HELLA.

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Au premier semestre 2022, l'environnement du marché est resté très volatile en raison des faibles volumes et d'une forte inflation

Au cours du premier semestre 2022, la production automobile mondiale a été pénalisée par les arrêts / redémarrages de la part des constructeurs automobiles en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine qui a débuté fin février et à la pénurie continue de semi-conducteurs. En outre, le deuxième trimestre 2022 a été fortement affecté par les restrictions relatives au Covid qui ont été mises en place en Chine à partir d'avril, notamment à Shanghai et à Changchun, et qui ont duré jusqu'au 1er juin.

En conséquence, la production automobile mondiale au premier semestre 2022 est en baisse de 0,6 % à 37,2 millions de véhicules légers (VL), soit 1 million de moins par rapport au premier semestre 2021 (par rapport au premier semestre de 2019, il s’agit d’une baisse de 6 millions de VL ou de 14 % par rapport à 43,3 millions de VL) :

L' Europe a été fortement touchée par les arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine et à la pénurie continue de semi-conducteurs, avec une production automobile en baisse de 17,8 % au premier trimestre par rapport à l'année dernière et une baisse globale de 11,8 % sur le semestre,

a été fortement touchée par les arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine et à la pénurie continue de semi-conducteurs, avec une production automobile en baisse de 17,8 % au premier trimestre par rapport à l'année dernière et une baisse globale de 11,8 % sur le semestre, La Chine a été fortement pénalisée par les restrictions liées au Covid mises en œuvre en avril et mai dans les régions de Shanghai et de Changchun, avec une production automobile en hausse de seulement 1,1 % au deuxième trimestre et une amélioration progressive à partir de juin.

L'Europe et la Chine représentent environ deux tiers des ventes totales du Groupe.

L'Amérique du Nord a fait preuve de plus de résilience, avec une hausse de 4,7 % au premier semestre 2022 par rapport à l'année dernière, bien qu'elle ait été affectée par les arrêts / redémarrages au premier trimestre, tandis que la production s'est redressée au T2.

CHINE

(en millions d'unités)





EUROPE

(en millions d'unités)





S1 2021





S1 2022





S1 2021





S1 2021





S1 2022





S1 2022





MONDE

(en millions d'unités)





AMÉRIQUE DU NORD

(en millions d'unités)

10,2





7,1





+5,8 %





-4,9 %





+11,8 7 %





+10,3 %





7,8





8,9





-11,8 %





37,2





-0,6 %





37,5





-1,4 %





-17,8 %





+1,1 %





+4,7 %





6,8





9,7









-3,1 %





+2,2 %





T2





T1

* Source : Prévision S&P Global Mobility (anciennement IHS Markit) du mois de juillet 2022 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine)

Ventes et résultat opérationnel consolidés du Groupe au S1 2022

en M€ S1 2021 Change Croissance organique (Faurecia seulement) Effet de périmètre (HELLA 5 mois) S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 37 459 37,246 -0,6 % Ventes 7 783 355 697 2 789 11 623 49,3% % des ventes de l'année dernière 4,6% 9,0 % 35,8% Surperformance (bps) 960

Les ventes consolidées se sont élevées à 11 623 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de 49,3 % en données publiées et de 9,0 % en organique.

Les ventes incluent :

Un effet de change positif de 355 millions d'euros, soit +4,6 % des ventes de l'année dernière, principalement le dollar américain et le yuan chinois, Un effet de périmètre de 2 789 millions d'euros, soit + 35,8 % des ventes de l'année dernière, correspondant à la consolidation de HELLA pendant 5 mois (à partir du 1 er février 2022), Une croissance organique des ventes de 697 millions d'euros, soit +9,0 % des ventes de l'année dernière, représentant une forte surperformance organique de +960 points de base par rapport à la production automobile mondiale qui a baissé de 2,5 % au premier semestre 2022, dont +790 points de base dus aux volumes, +520 points de base dus à l'inflation et -350 points de base dus au mix régional.



Toutes les activités ont enregistré une forte surperformance organique.

Le résultat opérationnel consolidé du premier semestre 2022 a bien résisté et s'est élevé à 426 millions d'euros, soit 3,7 % des ventes.

Il a principalement reflété :

La baisse des volumes liée à la guerre en Ukraine et aux restrictions imposées par la Covid en Chine au deuxième trimestre pour un impact négatif estimé à 122 millions d'euros, Les coûts supplémentaires de 45 millions d'euros liés à un programme Seating dans le Michigan, dont 30 millions d'euros comme prévu pour des problèmes opérationnels résiduels et 15 millions d'euros pour cause d’arrêts / redémarrages de la production, Le coût net de l'inflation pour un impact négatif estimé à 100 millions d'euros, Les actions de résilience atténuant les effets ci-dessus pour un impact positif estimé à 53 millions d'euros, Et la contribution relutive de HELLA (consolidée depuis le 1 er février) pour 130 millions d'euros (soit 4,7 % des ventes de HELLA sur la période).



VENTES ET RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ AU S1 2022

SEATING (30 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 37 459 37,246 -0,6 % Ventes 2 967 160 404 3 530 19,0 % % des ventes de l'année dernière 5,4 % 13,6 % Surperformance (pb) 1 420

Ventes

Forte surperformance organique des ventes organiques de 1 420 points de base alimentée par : La baisse organique des ventes de -3,4 % en Europe (environ 50 % des ventes de la division au premier semestre), principalement liée aux équipementiers allemands, La forte croissance organique des ventes de +44,5 % en Chine, reflétant une forte activité avec les équipementiers chinois (notamment BYD), les nouveaux entrants et un grand constructeur américain de véhicules électriques (VE).



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 1,8 % reflétant : Les (45) millions d'euros liés au programme dans le Michigan (États-Unis), dont (30) millions d'euros comme prévu pour des problèmes opérationnels résiduels et (15) millions d'euros pour cause de d’arrêts / redémarrages de la production ; aucun coût supplémentaire ne devrait survenir au deuxième semestre 2022, Le fort impact négatif de l'inflation et des arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en Europe et en Amérique du Nord, Si l'on exclut l'impact négatif de (45) millions d'euros du programme dans le Michigan, le résultat opérationnel aurait représenté 3,1 % des ventes.



INTERIORS (22 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 37 459 37,246 -0,6 % Ventes 2 376 66 120 2 562 7,8 % % des ventes de l'année dernière 2,8 % 5,0 % Surperformance (bps) 560

Ventes

Solide surperformance organique des ventes organiques de 560 points de base alimentée par : La croissance à deux chiffres des ventes de +18,1 % en Amérique du Nord qui reflète une forte activité commerciale avec Ford, un des principaux constructeurs américains de VE, et les nouveaux entrants. La croissance de 1,6 % en Europe qui surperforme largement la baisse de 11,8 % de la production automobile européenne.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 3,6 % reflétant : L'impact négatif de l'inflation et des arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, La forte amélioration séquentielle au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre (opérations + répercussion de l'inflation).



CLEAN MOBILITY (20 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 37 459 37,246 -0,6 % Ventes 2 040 108 136 2 285 12,0 % % des ventes de l'année dernière 5,3 % 6,7 % Surperformance (bps) 730

Ventes

Une solide surperformance organique des ventes organiques de 730 points de base alimentée par : La baisse des ventes organiques de -11,9 % en Chine au premier semestre, en raison des confinements imposés par la Covid (en avril, la baisse était d’environ -60 %), La forte croissance organique des ventes de +14,9 % en Amérique du Nord, reflétant principalement les ventes aux équipementiers américains (notamment Ford), Stellantis et les véhicules commerciaux, La croissance des ventes organiques de +4,8 % en Europe, principalement avec les véhicules commerciaux.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 6,6 % reflétant : L'impact négatif de l'inflation et des arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, L'impact plus important du confinement de la Chine en raison de l'exposition régionale.

CLARION ELECTRONICS (4 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 37 459 37,246 -0,6 % Ventes 400 22 37 458 14,6 % % des ventes de l'année dernière 5,4 % 9,2 % Surperformance (bps) 980

Ventes

Forte surperformance organique des ventes de 980 points de base alimentée par : La croissance des ventes organiques en Asie de +2,8 % (environ 2/3 des ventes de BG au premier semestre) qui a été affectée par une pénurie de semi-conducteurs et le confinement en Chine, La forte croissance des ventes organiques de +36,8 % en Amérique du Nord (environ 20 % des ventes de BG au premier semestre), reflétant principalement les ventes à RNM et aux nouveaux entrants.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 2,4 % reflétant : L'impact négatif de la pénurie de semi-conducteurs entraînant une hausse des prix des composants + le confinement de deux mois en Chine qui a eu un impact sur l'ensemble de l'activité en Asie.



HELLA, consolidée depuis le 1er février (24 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

La contribution de HELLA aux ventes consolidées sur cinq mois s'élève à 2 789 millions d'euros

Depuis le début de l'année, HELLA a été confrontée à une baisse de la production de véhicules en raison de la pénurie de composants en Europe, à laquelle HELLA est fortement exposée (notamment les constructeurs allemands), et du confinement imposé par la Covid en Chine, mais HELLA a largement surperformé le marché. La répartition des ventes de HELLA pour la période de cinq mois était la suivante : 58 % en Europe, 22 % en Amérique du Nord, 19 % en Asie et 1 % dans le reste du monde.



La contribution de HELLA au résultat opérationnel sur cinq mois s'élève à 130 millions d'euros, soit 4,7 % des ventes.

Depuis le début de l'année, la rentabilité d'HELLA a également été affectée par des charges importantes, principalement dues à des goulots d'étranglement de l'approvisionnement et à une inflation notable, La contribution de HELLA a eu un effet positif sur la marge opérationnelle du Groupe.



HELLA a présenté ses résultats préliminaires pour l'exercice 2021/2022 (se terminant le 31 mai 2022) le 20 juillet et présentera ses résultats définitifs pour l'exercice 2021/2022 (se terminant le 31 mai 2022) le 18 août.

VENTES ET RENTABILITÉ PAR RÉGION AU PREMIER SEMESTRE 2022

EUROPE (46 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 8 887 7 843 -11,8 % Ventes 3 805 -59 -13 5 357 40,8 % % des ventes de l'année dernière -1,5 % -0,3 % Surperformance (bps) 1 150

Ventes

Les ventes sont restées globalement stables sur le plan organique au premier semestre (surperformance organique de 1 150 points de base) : -8,7 % au premier trimestre (surperformance organique de 910 points de base) et +8,6 % au deuxième trimestre (surperformance organique de 1 350 points de base), Toutes les activités ont affiché une forte surperformance organique.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 2,1 % reflétant : L'Europe, qui a été la région la plus touchée par la baisse des volumes au premier semestre, L'impact négatif de l'inflation et des arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.



AMÉRIQUE DU NORD (26 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 6 800 7 121 4,7 % Ventes 1 780 220 371 2 973 67,0 % % des ventes de l'année dernière 12,3 % 20,8 % Surperformance (bps) 1 610

Ventes

Forte croissance organique de +20,8 % au premier semestre (surperformance organique de 1 610 points de base) : +6,4 % au premier trimestre (surperformance organique de 780 points de base) et +37,4 % (surperformance organique de 2 570 points de base), Toutes les activités ont affiché une forte surperformance organique > 1 000 points de base.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 0,8 % reflétant : Les (45) millions d'euros liés au programme Seating dans le Michigan (États-Unis), dont (30) millions d'euros comme prévu pour des problèmes opérationnels résiduels et (15) millions d'euros pour cause d’arrêts / redémarrages de la production ; aucun coût supplémentaire ne devrait survenir au deuxième semestre 2022, L'impact négatif de l'inflation et des arrêts / redémarrages liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, Si l'on exclut l'impact de (45) millions d'euros du programme Seating dans le Michigan, le résultat opérationnel aurait représenté 2,3 % des ventes.

ASIE (24 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 19 427 19 865 +2,3 % Ventes 1 857 162 -29 2 807 51,1 % % des ventes de l'année dernière 8,7 % 14,1 % Surperformance (bps) 1 180

Ventes

Croissance organique à deux chiffres correspondant à +14,1 % au premier semestre (surperformance organique de 1 180 points de base) : Forte performance en Chine, avec une croissance organique de +14,6 % au premier semestre (surperformance organique de 880 points de base), Au deuxième trimestre (impacté par le confinement de deux mois imposés par la Covid), la croissance des ventes organiques a atteint un niveau remarquable de +11,1 % dans un marché en hausse de seulement 1,3 % (surperformance organique de 1 010 points de base), grâce aux ventes à BYD et aux nouveaux entrants.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle très résistante de 9,1 % reflétant : La forte reprise en juin après le confinement de 2 mois en Chine, La marge résiliente en dehors de la Chine.



RESTE DU MONDE (4 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)

en M€ S1 2021 Change Croissance organique S1 2022 Variation Production automobile mondiale (millions d'unités) 2 432 2 417 -0,6 % Ventes 340 33 77 486 43,1 % % des ventes de l'année dernière 9,8 % 22,6 % Surperformance (bps) n/s

En Amérique du Sud, qui représentait environ les 3/4 du total :

Les ventes organiques ont augmenté de 25 % (surperformance organique de 2 550 points de base), principalement tirées par les ventes à Stellantis et VW,

La marge opérationnelle a résisté à hauteur de 6,2 % contre 8,5 % au premier semestre 2021, après retraitement d'un bénéfice de 13 millions d'euros dû au redressement fiscal de PIS-Cofins.

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL DU S1 2022

en M€ S1 2021* S1 2022* Ventes 7 783 11 623 Croissance organique (en %) 9,0 % Résultat opérationnel



(avant amort. des actifs incorporels acquis) 510 426 Amort. des actifs incorporels acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises (45) (95) Résultat opérationnel



(après amort. des actifs incorporels acquis) 465 332 Restructuration



Autres produits et charges opérationnels non courants



Charges d'intérêts nettes et autres charges et produits financiers (46)



(6)



(106) (155)



(79)



(282) Résultat avant impôt des sociétés intégrées 308 (183) Impôts



En % du résultat avant impôt (82)



-27 % (49)



n/s Résultat net des entreprises contrôlées



Part de résultat des sociétés mises en équivalence 226



(8) (233)



(12) Résultat net des activités poursuivies



Résultat net des activités non poursuivies 219



(31) (244)



- Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires



Intérêts minoritaires 188



(42) (244)



(52) Résultat net consolidé, part du Groupe 146 (296)

* Les chiffres du premier semestre 2021 sont les chiffres de Faurecia à son périmètre de fin 2021 et les chiffres du premier semestre 2022 sont ceux de FORVIA (Faurecia + 5 mois de consolidation de HELLA).

Le résultat opérationnel du Groupe s'est établi à 426 millions d'euros (3,7 % des ventes), par rapport à un résultat opérationnel de 510 millions d'euros (6,6 % des ventes) au premier semestre 2021.

Amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises : charge nette de 95 millions d'euros contre une charge nette de 45 millions d’euros au premier semestre 2021, reflétant l'amortissement de 51 millions d'euros (pour la période de cinq mois) lié à l'acquisition de HELLA.

charge nette de 95 millions d'euros contre une charge nette de 45 millions d’euros au premier semestre 2021, reflétant l'amortissement de 51 millions d'euros (pour la période de cinq mois) lié à l'acquisition de HELLA. Les charges de restructuration de 155 millions d’euros contre 46 millions d’euros au premier semestre 2021 reflètent de plus importantes actions de restructuration en Russie (pour 45 millions d’euros) et dans d’autres pays pour faire face à l’environnement actuel.

Les autres produits et charges opérationnels non récurrents de (79) millions d'euros contre (6) millions d'euros au premier semestre 2021 incluent : Des coûts liés à l'acquisition de HELLA pour 41 millions d'euros, Des coûts opérationnels non récurrents liés aux opérations en Russie pour 29 millions d'euros.

Le résultat financier net de (282) millions d'euros contre (106) millions d'euros au premier semestre 2021 inclut : Une charge nette de 72 millions d'euros liée à l'acquisition de HELLA, Une charge nette de 9 millions d'euros liée aux opérations en Russie

Le résultat net des activités poursuivies est une perte de 244 millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 219 millions d'euros au premier semestre 2021 incluant les impacts suivants : Une charge totale de 113 millions d'euros relative à l’intégration et aux frais financiers liés à l'acquisition de HELLA, Une charge totale de 87 millions d'euros relative à des coûts non-récurrents liés aux opérations en Russie.

Pour rappel, le résultat net des activités non poursuivies était une perte de 31 millions d'euros au premier semestre 2021, lié à la cession d'AST.

Le résultat net consolidé est une perte de 244 millions d'euros contre un bénéfice de 188 millions au premier semestre 2021 ; après prise en compte des intérêts minoritaires qui s'élèvent à 52 millions d'euros contre 42 millions au premier semestre 2021, le résultat net part du Groupe est une perte de 296 millions d'euros contre un bénéfice de 146 millions au premier semestre 2021.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS DU S1 2022

en M€ S1 2021* S1 2022* Résultat opérationnel 510 426 Amortissements et provisions pour dépréciation, dont : Amortissements des immobilisations en R&D

Autres amortissements et dépréciations 599



228



371 895



320



575 EBITDA ajusté

En % des ventes 1 109

14,2 % 1 321

11,4 % Dépenses d’investissement (capex)



R&D capitalisée



Variation du BFR



Variation de l’affacturage



Restructuration



Frais financiers



Impôts



Autres (opérationnels) (214)



(310)



57



19



(74)



(109)



(149)



(39) (523)



(470)



22



234



(93)



(182)



(220)



13 Cash-flow net 290 102 Dividendes payés y compris minoritaires



Achat d’actions



Investissement financier net & autres



Opérations non poursuivies



Impact de l’IFRS 16 (160)



(129)



(53)



(26)



(93) (5)



-



(4 863)



-



(162) Variation de l’endettement net (172) (4 928) Dette nette en début d’exercice



Dette nette en fin d’exercice (3 128)



(3 300) (3 467)



(8 394) Ration dette nette sur EBITDA ajusté 1,5x 3,1x

* Les chiffres du premier semestre 2021 sont les chiffres de Faurecia à son périmètre de fin 2021et les chiffres du premier semestre 2022 sont ceux de FORVIA (Faurecia + 5 mois de consolidation de HELLA).

L'EBITDA ajusté s'est établi à 1 321 millions d'euros au premier semestre 2022 et a représenté 11,4 % des ventes (par rapport à un EBITDA de 1 109 millions d'euros et 14,2 % des ventes au premier semestre 2021).

Les dépenses d'investissement (capex) s'élèvent à 523 millions d'euros et incluent : 211 millions d'euros pour Faurecia (2,4 % des ventes, en baisse de 30 points de base par rapport à l'année précédente), 312 millions d'euros pour HELLA (11,1 % des ventes), L'augmentation en pourcentage des ventes est due à l'intensité d'investissement plus élevée de HELLA par rapport à celle de Faurecia, Le niveau de capex offre un potentiel de synergies.

La variation du BFR a consisté en une ressource limitée de 22 millions d'euros dans un contexte de pic des stocks fin avril.

La variation de l'affacturage à hauteur de 234 millions d'euros reflète principalement l'extension au périmètre total de FORVIA du programme d'affacturage des créances de Faurecia, atténuant le décalage dans la conversion de la trésorerie de la gestion de l'inflation ainsi que l'augmentation des stocks au 30 juin.

Le cash-flow net s'est établi à 102 millions d'euros au premier semestre 2022 (contre 290 millions d'euros au premier semestre 2021).

Aucun dividende n'a été versé en 2022 aux actionnaires de Faurecia , conformément à la décision approuvée par l'Assemblée générale le 1 er juin 2022 et dans le cadre des mesures prises pour accroître la flexibilité financière du Groupe après l'acquisition de HELLA et dans le contexte actuel très volatile.

, conformément à la décision approuvée par l'Assemblée générale le 1 juin 2022 et dans le cadre des mesures prises pour accroître la flexibilité financière du Groupe après l'acquisition de HELLA et dans le contexte actuel très volatile. Les investissements financiers nets et autres reflètent principalement les 4,9 milliards d'euros payés en cash (sur un investissement total de 5.4 milliards d’euros) pour l'acquisition de HELLA et les 690 millions d'euros de produit net provenant de l'augmentation de capital réussie de 705 millions d'euros en juin.

Au 30 juin 2022, la dette nette du Groupe s'élève à 8 394 millions d'euros (contre 3 300 millions d'euros au 30 juin 2021 et 4 928 millions d'euros au 31 décembre 2021), reflétant principalement le paiement de l'acquisition de HELLA le 31 janvier 2022.

Elle comprend :

516 millions d'euros de dette nette liés à HELLA, 1,1 milliard d'euros de dette de Faurecia liée à IFRS 16.



En raison de la renégociation de la clause relative aux engagements bancaires qui a eu lieu en avril 2022 afin d'accroître la flexibilité financière du Groupe pour surmonter l'environnement actuel incertain, le niveau de cette clause n'a pas été testé au 30 juin 2022 (néanmoins, le calcul aurait dû aboutir à un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 3,1x).

Selon la renégociation d'avril 2022, la limite temporaire de la clause relative aux engagements bancaires convenue auprès des banques au 31 décembre 2022 est de 3,75x.

Faurecia vise un ratio dette nette/EBITDA ajusté de 3x à fin 2022.

REFINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE HELLA EN GRANDE PARTIE RÉALISÉ, Y COMPRIS LE SUCCÈS DE LA RÉCENTE AUGMENTATION DE CAPITAL

Le 22 juin 2022, Faurecia a clôturé avec succès une augmentation de capital de 705 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette opération a connu un fort succès avec un taux de souscription de 187 % et a été soutenue par les principaux actionnaires qui ont tous participé à hauteur de leur participation au capital de Faurecia, à l'exception du pool familial Hueck/Roepke qui a augmenté sa participation au capital de Faurecia à 9,07 % (contre 8,95 % avant l'opération), signe d'une forte confiance dans l'avenir de FORVIA.

Grâce à cette augmentation de capital de 705 millions d'euros, Faurecia a franchi une étape importante dans le programme de refinancement de l'acquisition de HELLA.

Pour rappel, sur les 5,4 milliards d'euros payés pour l'acquisition de HELLA le 31 janvier 2022, 4,9 milliards d'euros ont été versés en espèces (les 500 millions d'euros restants ont été versés au pool familial par l'émission de nouvelles actions Faurecia).

Au second semestre 2021, Faurecia avait déjà refinancé une partie du crédit-relais pour 2,5 milliards d'euros, principalement par l'émission de dette pour 1,9 milliard d'euros. Le produit de l'augmentation de capital a été utilisé pour refinancer partiellement le « bridge to equity » de 800 millions d'euros.

Le financement restant, d'un montant de 1,7 milliard d'euros, sera refinancé via des instruments de dette additionnels, y compris des obligations ; le bridge to bond permet une marge de manœuvre jusque août 2023.

Cette opération a été une étape importante dans la stratégie de désendettement de FORVIA. En outre, le programme de cessions d'actifs non stratégiques pour un montant d’un milliard d'euros d'ici fin 2023 est en cours et contribuera à la poursuite du désendettement.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2022 TELS QU'ANNONCÉS LE 26 AVRIL

Les prévisions de FORVIA pour 2022 sont basées sur une production automobile mondiale d'environ 74 millions de véhicules légers en 2022, soit environ 37 millions de véhicules légers au second semestre 2022 (inchangée par rapport à l'hypothèse publiée le 26 avril).

Sur la base de cette hypothèse, les prévisions pour l'exercice 2022 (incluant 11 mois de consolidation de HELLA) annoncées le 26 avril sont confirmées :

Ventes entre 23 et 24 milliards d'euros,

Marge opérationnelle entre 4 et 5 % des ventes,

Cash-flow net à l'équillibre.

Les prévisions des ventes pour l'exercice 2022 comprennent environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières

Les prévisions de la marge opérationnelle pour l'exercice 2022 tiennent compte de la dynamique du second semestre par rapport au premier, grâce à l'efficacité accrue des mesures prises pour atténuer l'inflation et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle

Les prévisions du cash-flow net pour l'exercice 2022 tiennent compte de la constitution d'un stock de sécurité d'environ 100 M€ en fin d'année pour sécuriser les approvisionnements compte tenu des risques de pénurie d'énergie en Europe

Ces prévisions sont basées sur des taux de change moyens pour l'ensemble de l'année de 1,13 pour le dollar/l'euro et de 7,20 pour le yuan/l'euro et supposent l’absence de nouveau confinement de grande ampleur susceptible de perturber la production ou les ventes en concessions dans une des régions de production automobile durant le second semestre, et tiennent compte de la dernière mise à jour du Groupe concernant l'impact net de l'inflation des coûts.

DATES À RETENIR

21 octobre 2022 : Ventes T3 2022

3 novembre 2022 : Journée Investisseurs à Paris

à Paris 4 novembre 2022 : Journée Développement Durable à Paris





Le rapport financier de Faurecia sera disponible à 8h30 aujourd'hui (heure de Paris) et la présentation financière à 10h45 (heure de Paris) sur le site Internet de Faurecia : www.faurecia.com

Une réunion diffusée par webcast aura lieu ce jour à 11h (heure de Paris) au siège social de Faurecia à Nanterre.

Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant : https://www.sideup.fr/webcast-forvia-faurecia-h12022results

Une rediffusion sera disponible dès que possible.

Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique :

France : +33 (0)1 70 73 03 39

: +33 (0)1 70 73 03 39 Royaume-Uni : +44 (0)330 165 4012

: +44 (0)330 165 4012 Etats-Unis : +1 323-701-0160

Contacts

Presse

Christophe MALBRANQUE

Directeur des relations médias

christophe.malbranque@forvia.com





Code de confirmation : 3171326

Analystes/investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com



Matthieu FERNANDEZ

Directeur adjoint des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)6 22 02 01 54

matthieu.fernandez@forvia.com





À propos de FORVIA Faurecia

Faurecia, société du groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile. Avec 257 sites industriels, 39 centres de R&D et 111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, Faurecia opère dans quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility.

En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next 20. www.faurecia.com

À propos de FORVIA

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites industriels, 77 centres de R&D et 150 000 collaborateurs, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités, de 24 lignes de produits et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s'engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité. www.forvia.com





MENTIONS LÉGALES

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant Faurecia. Ces déclarations prospectives représentent des évolutions ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme constituant des prévisions concernant les futurs résultats ou tout autre indicateur de performance de Faurecia. Dans certains cas, il est possible d’identifier ces déclarations prospectives par des mots prospectifs, tels que « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « objectif », « penser », « prévoir », « probable », « peut », « devrait », « but », « cible », « pourrait », « prédire », « continuer », « convaincu » et « confiant », la forme négative ou plurielle de ces mots et toute autre terminologie comparable. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, de façon non-exhaustive, des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du groupe Faurecia), les attentes et les déclarations concernant l’exploitation de l’activité de Faurecia, ainsi que l’exploitation, la direction et le succès futurs de l’activité de Faurecia.

Bien que Faurecia estime que ses prévisions soient fondées sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs, y compris l’impact mondial de l’épidémie de COVID-19 et la durée et la gravité de cette épidémie sur les activités et l’exploitation de Faurecia, tous ces facteurs pouvant être indépendants de la volonté de Faurecia et pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques, de ces incertitudes et d’autres facteurs, veuillez-vous référer aux documents publics déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), aux communiqués de presse, aux présentations et, en particulier, à ceux décrits en section 2. « Facteurs et maîtrise du risque » du Document d’enregistrement universel 2021 de Faurecia déposé par la société auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D. 22-0246 (dont une copie est disponible sur www.faurecia.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Faurecia ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Toute information relative aux performances passées contenue dans le présent document ne constitue pas une garantie de performances futures. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable.

Les données historiques relatives à HELLA comprises dans cette présentation ont été fournis à Faurecia par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces données historiques n’ont ni été vérifiées ni fait l’objet d’une quelconque revue même limitée par les commissaires aux comptes de Faurecia. HELLA reste une société cotée en bourse. Pour obtenir plus d’informations sur HELLA, vous pouvez consulter le site www.hella.com.

Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres Faurecia.

ANNEXES

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments :

un « effet de change » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « effet de périmètre » (acquisition/cession),

» (acquisition/cession), et la « croissance à taux de change constants ».

Faurecia définit « l’effet de périmètre » comme l’ensemble des acquisitions et des cessions, dont les ventes annuelles s’élèvent à plus de 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; Ainsi, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une « croissance organique ».

Résultat opérationnel

Le résultat d’opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés entièrement consolidées avant :

Amortissement des actifs incorporels acquis lors de regroupements d’entreprises ;

Les autres produits et charges d’exploitation non récurrents, qui correspondent à des éléments importants, inhabituels et exceptionnels, notamment les frais de réorganisation et de préretraite, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’abandon d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles hors exploitation, les pertes de valeur enregistrées pour les immobilisations corporelles ou incorporelles, ainsi que d’autres pertes importantes et inhabituelles ;

Les revenus des prêts, des placements de trésorerie et des valeurs mobilières de placement ; Les coûts financiers ;

Les autres produits et charges financiers, qui comprennent l’impact de l’actualisation de l’obligation de prestations de retraite et le rendement des actifs du régime correspondant, la partie inefficace des couvertures de taux d’intérêt et de change, les variations de valeur des produits de taux d’intérêt et de change pour lesquels la relation de couverture ne satisfait pas aux critères énoncés ou la relation ne peut être démontrée selon la norme IFRS 9, et les gains et les pertes liées aux ventes de participations dans des filiales ;

Fiscalité.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + la dépréciation et l’amortissement des actifs ; afin de se conformer pleinement à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), ce terme d’« EBITDA ajusté » sera utilisé par le Groupe à partir du 1er janvier 2022 au lieu du terme « EBITDA » qui était précédemment utilisé (cela signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).

Flux de trésorerie nets

Les flux de trésorerie nets se définissent de la façon suivante : Trésorerie nette provenant (utilisée dans) des activités d’exploitation et d’investissement moins les (acquisitions)/cessions de participations et d’entreprises (nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie), autres charges et produits de la cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette se définit de la façon suivante : Dette financière brute moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les produits dérivés classés dans les actifs non courants et courants. Elle inclut les dettes locatives (dette IFRS 16).

Attachment