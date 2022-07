Restaurants Canada accueille Christian Buhagiar comme nouveau président-directeur général

French English

TORONTO, 25 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada, l’association de services alimentaires sans but lucratif qui représente plus de 30 000 restaurateurs, chaînes de services alimentaires et fournisseurs partout au Canada, a annoncé que Christian Buhagiar assumera le rôle de président-directeur général. Cette nouvelle s’accompagne également de l’annonce du départ à la retraite de l’actuel président-directeur général par intérim, Roy Little, qui a rejoint l’organisation en 2019 et en assume la direction depuis février 2022.



« Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée de diriger l’équipe de Restaurants Canada et de servir ses 30 000 membres à l’échelle nationale », a déclaré M. Buhagiar, qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans les secteurs à but lucratif, sans but lucratif, universitaire et gouvernemental. « Je reconnais qu’il s’agit d’une période critique pour l’industrie des services alimentaires. Non seulement les restaurants et leurs fournisseurs ont été les premiers et les plus durement touchés par la crise liée à la COVID-19, mais ils sont maintenant confrontés à de graves pénuries de main-d’œuvre, à une inflation vertigineuse et à de nombreux autres obstacles sur le chemin du rétablissement. Je suis impatient d’aider Restaurants Canada à ouvrir la voie à une relance durable et à long terme de cette composante essentielle de la culture et de l’économie de notre pays. »

M. Buhagiar se joint à l’équipe de Restaurants Canada après avoir été président-directeur général de Chaîne d’approvisionnement Canada, une association de membres sans but lucratif qui est la voix des professionnels de la chaîne d’approvisionnement au Canada. Au cours des cinq années qu’il a passées à la tête de Chaîne d’approvisionnement Canada, M. Buhagiar a rebaptisé l’association, lui a donné une nouvelle image et l’a fait évoluer pour en faire la principale communauté de professionnels de la chaîne d’approvisionnement au Canada ainsi qu’un puissant organisme de défense des intérêts. Avant de s’y joindre, il a occupé le poste de vice-président de l’éducation à l’Institut des administrateurs de sociétés, l’association canadienne des administrateurs et des conseils d’administration.

« Nous sommes très heureux que son prochain rôle soit de diriger Restaurants Canada. Je crois que notre équipe et nos membres bénéficieront grandement de son expertise dans le domaine des relations gouvernementales et des associations sans but lucratif », a déclaré Mike Yasinski, président du conseil d’administration de Restaurants Canada. « L’expérience passée de M. Buhagiar en ce qui concerne la croissance des organisations et de leur réputation, le lancement d’initiatives et l’établissement de relations sont exactement ce dont Restaurants Canada a besoin pour stimuler l’industrie et surmonter la pandémie. »

Jusqu’à son départ officiel le 30 septembre 2022, M. Little travaillera aux côtés de M. Buhagiar, qui se préparera à assumer ses nouvelles fonctions.

« M. Little est un dirigeant serviable qui a assumé le rôle de président-directeur général par intérim à un moment où l’industrie avait le plus besoin de lui. Les liens étroits qu’il entretient avec son équipe et son conseil d’administration ainsi que l’importance qu’il accorde au bien-être de ses collaborateurs, sont admirables, a ajouté M. Yasinski. Je tiens à le remercier pour son engagement à l’égard de nos membres, de l’industrie dans son ensemble et de nos employés, et souhaite la bienvenue à M. Buhagiar alors que nous nous tournons vers la construction d’un avenir plus fort. »

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui contribue à faire progresser le potentiel de l’industrie diversifiée et dynamique de la restauration au Canada grâce à des programmes destinés aux membres, à la recherche, à la défense des intérêts, aux ressources et aux événements. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie qui valait 95 milliards de dollars, employait 1,2 million de personnes, constituait la principale source de premiers emplois au Canada et servait chaque jour 22 millions de clients dans tout le pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et des milliards de dollars de chiffre d’affaires en raison des répercussions de la COVID-19. www.restaurantscanada.org

Médias

Tianna Goguen

Restaurants Canada

416-738-7134

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8acc084-713e-475f-9307-17b50c131df3/fr