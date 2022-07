AGF remplace le gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu à taux variable AGF

English French

TORONTO, 25 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« AGF ») a le plaisir d’annoncer que Credit Suisse Asset Management, LLC et AGF ont été choisies pour exercer, à compter d’aujourd’hui, les fonctions de gestionnaires de portefeuille du Fonds de revenu à taux variable AGF.



« À la suite d’un processus élaboré de recherche, nous sommes heureux de former un partenariat avec le Credit Investment Group de Credit Suisse (“CSAM CIG”), dans le cadre de nos démarches visant à accroître et à rehausser notre stratégie de placements à taux variable, a indiqué Karrie Van Belle, chef du marketing et chef de l’innovation, AGF. La vaste expérience, les méthodes rigoureuses et les antécédents démontrés de rendements attrayants qu’offre CSAM CIG dans cette catégorie d’actif en font l’équipe toute désignée pour AGF. »

John G. Popp, chef mondial et chef des investissements de CSAM CIG, a déclaré : « Nous sommes ravis de former un partenariat avec AGF, pour la gestion du Fonds de revenu à taux variable AGF, ce qui étendra la clientèle d’investisseurs de CSAM CIG, tout en soulignant notre position en tant que l’un des fournisseurs les plus importants et les plus chevronnés de solutions financières à effet de levier, au sein de l’industrie. »

Dans le cadre de son engagement à l’égard de l’investissement durable, AGF apprécie la démarche adoptée par CSAM CIG aux fins d’intégration des facteurs ESG dans ses processus d’analyse de prêts et d’assemblage de portefeuilles*. Les deux sociétés sont signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

AGF, également gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu à taux variable AGF, est chargée de la gestion des devises.

Réduction de frais de gestion

Les frais de gestion associés au Fonds de revenu à taux variable AGF (séries F, FV, Q et W), au Fonds d’actifs réels mondiaux AGF (série F) et à la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF (série F) seront réduits comme suit, au 1er août 2022.

Fonds Série Changement apporté

aux frais de gestion Fonds de revenu à taux variable AGF











Série F De 0,95 %, réduits à 0,65 % Série FV De 0,95 %, réduits à 0,65 % Série Q Maximum de 0,80 %, réduit à 0,65 % Série W Maximum de 0,80 %, réduit à 0,65 % Fonds d’actifs réels mondiaux AGF Série F De 1,00 %, réduits à 0,70 % Catégorie Actifs réels mondiaux AGF Série F De 1,00 %, réduits à 0,70 %

Pour de plus amples renseignements sur les Fonds AGF, veuillez visiter le site AGF.com.

* Le Fonds de revenu à taux variable AGF n’est pas une stratégie axée sur les facteurs ESG ou sur l’investissement socialement responsable. Toutefois, l’évaluation et la recherche de valeurs mobilières, réalisées dans le cadre de la stratégie, prennent en compte les facteurs et les questions ESG afin de les intégrer dans le processus de recherche fondamentale.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 38 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale d’AGF.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

