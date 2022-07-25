Aurora IP的绿色纺织工业园区模式得到专家高度认可

越南河内, July 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南通过加入更多自由贸易协定（FTA）促进与全球经济的更深度融合，使作为越南经济支柱的纺织服装业由此获益。为了加强该行业的实力以便抓住即将到来的机遇，越南政府将“生态工业园区发展：实现净零减”作为整个行业的重点任务。



在气候变化的影响下，环境遭到严重污染，自然资源正在耗尽。专家们认为，环境友好型生产将是绿色增长战略的必然趋势。

许多工业开发商也在争分夺秒地打造重视清洁可再生能源的新的产业环境，以及确保可持续发展的循环经济。

在这些开发商中，越南房地产开发商Cat Tuong Group意识到生态工业园对整个纺织服装业发展的重要性。

Aurora IP工业区的模式对于纺织行业的发展极其重要，同时也符合政府对第26届联合国气候变化缔约方会议制定的2050年前实现碳净零排放这一目标的承诺。

“从传统工业区转变为更具可持续性的工业区很有必要。开发生态工业园区作为一种解决方案被认为不仅能克服环境问题造成的局限和不足，而且还能促进可持续发展，”规划和投资部经济区管理司副主任Vuong Thi Minh Hieu表示。

越南拥有近400个工业园区和经济区，吸引外商直接投资金额约120亿美元，其中约80-90%的外商投资项目集中于制造业领域。

Aurora IP是越南为数不多的符合法律和公用事业基础设施要求、有资格接纳织物染色设施的工业园区之一。

Aurora IP经过精心设计，拥有全国最大容量的供水和污水处理系统，并开发了综合型社会基础设施，致力于提供最理想的纺织和染料生产设施。

越南纺织服装协会主席武德江先生表示，良好的基础设施是吸引投资者的一个决定性因素。他建议，以绿色工业园区为目标的解决方案仍然必须满足最基本的要求，如电力、水和劳动力资源。

Aurora IP位置便利，位于占地1.4万公顷的Ninh Co经济区规划范围内，区内配备有机场、港口、供电设施等综合基础设施。该工业园区的劳动力供应有两个来源：当地1万名高中毕业或接受过工业园区专门基础培训的工人，以及周边地区提供的13万名21-35岁的工人。专家认为，Aurora IP面向绿色纺织行业的发展是正确的途径。

info@auroraip.vn

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