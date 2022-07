CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Lille, le 25 juillet 2022

Résultats financiers au 30 juin 2022

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Bonne tenue de l’activité et des résultats qui bénéficient d’éléments exceptionnels

Juin 2022 Juin 2021 Variation

Activité : Encours de collecte globale 35 003 M€ 33 845 M€ +3,4% Encours de crédits 29 023 M€ 27 197 M€ +6,7%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 349,8 M€ 312,5 M€ +11,9% Résultat Brut d’Exploitation 151,9 M€ 122,1 M€ +24,5% Résultat Net 82,2 M€ 77,9 M€ +5,5%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 403 M€ 340,4 M€ +18,4% Résultat Brut d’Exploitation 175,8 M€ 125,6 M€ +40% Résultat Net Part du Groupe 127,9 M€ 87,7 M€ +45,8%

Structure financière : Bilan consolidé 38 383 M€ 37 072 M€** +3,5% Ratio CET1 Bâle 3 29,54%*** 26,26% +3,27 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 184,56% 160,43% +24,13 pts Ratio Crédit Collecte 135,2% 131,9% +3,3 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 juillet 2022, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2022.

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2021

*** Ratio CET1 au 31 mars 2022

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/ …

Activité commerciale

Malgré un contexte économique et géopolitique tendu, l’activité commerciale est restée dynamique sur le 1er semestre 2022. Les réalisations de nouveaux crédits atteignent 2,8 Mrds€, soit +8,9% sur un an, dont 1,5 Mrd€ sur les crédits habitat (-7,6% sur un an). Les encours de crédits (y compris PGE) s’établissent à 29 Mrds€, en hausse de 6,7% sur un an.

L’épargne des clients, à 35 Mrds€, progresse de 3,4% sur un an, principalement soutenue par l’épargne de précaution sur les comptes à vue et les livrets.

Le développement des activités d’assurance de biens et de personnes s’est également poursuivi, avec une croissance de 3,5% du nombre de contrats sur un an. La Caisse régionale a dépassé le nombre de 500 000 contrats Pacifica en stock.

Depuis le 1er Janvier, la conquête reste dynamique avec plus de 29 650 nouveaux clients. A fin Juin 2022, près de 492 900 clients sont sociétaires et la barre de 500 000 clients sociétaires pourrait être franchie en 2022.

Les résultats sociaux et consolidés au 30/06/2022 sont marqués par une reprise de provision Epargne Logement de 18,2 M€ liée au contexte de taux et par la hausse du dividende de la SAS Rue de la Boétie à hauteur de 20,8 M€ qui intègre le retour d’une partie des dividendes non distribués en 2020.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 349,8 M€, affiche une hausse de 11,9% tiré par la reprise Epargne Logement et le dividende de la SAS Rue de la Boétie.

Les charges de fonctionnement s’affichent à -197,9 M€, en hausse de 3,9%, en lien avec les investissements dans la transformation de l’organisation du réseau commercial.

Le coût global du risque s’établit à -47,9 M€ contre -16,1 M€ un an auparavant, intégrant majoritairement des provisions sur encours sains et une dotation du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 25 M€ en anticipation des impacts potentiels d’une crise sanitaire qui perdure et de l’inflation.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,3 M€) et des impôts sur les sociétés (-21,6 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 82,2 M€ contre 77,9 M€ en juin 2021, en hausse de 5,5%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 127,9 M€ contre 87,7 M€ en juin 2021. Cette progression s’explique par la reprise de la provision épargne logement (18,2 M€), l’augmentation du dividende de la SAS Rue de la Boétie (20,8 M€) et le retraitement de la dotation au FRBG (25 M€).

L’augmentation est aussi portée par la contribution du pôle Capital Investissement en lien avec la valorisation de son portefeuille de participations.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé hors retraitements IFRS s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 89,4 M€ contre 78,1 M€ au 30 juin 2021,

: 89,4 M€ contre 78,1 M€ au 30 juin 2021, Pôle Capital Investissement : 11,8 M€ contre 5,4 M€ au 30 juin 2021,

: 11,8 M€ contre 5,4 M€ au 30 juin 2021, Pôle Presse : 0,1 M€ contre -0,4 M€ au 30 juin 2021,

: 0,1 M€ contre -0,4 M€ au 30 juin 2021, Pôle Foncière : 1,6 M€ contre 1,7 M€ au 30 juin 2021,

: 1,6 M€ contre 1,7 M€ au 30 juin 2021, Pôle Immobilier : 0,4 M€ contre 0,4 M€ au 30 juin 2021,

: 0,4 M€ contre 0,4 M€ au 30 juin 2021, Pôle Innovation : -0,4 M€ en lien avec l’entrée du Village By CA Nord de France dans le périmètre de consolidation en décembre 2021.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 17,26 € au 30 juin 2022, en baisse de 15,4% depuis le 31 décembre 2021.

Perspectives

Les perspectives économiques s’infléchissent sous l’influence de la hausse de l’inflation plus durable portée par la crise de l’énergie et des matières premières qui impactent le pouvoir d’achat des ménages. Par ailleurs, la remontée des taux d’intérêt et la forte volatilité des marchés amplifient cette hausse et les effets inflationnistes sur l’économie.

Dans ce contexte incertain, la Caisse régionale anticipe des difficultés en termes d’évolution des risques crédits et de ralentissement de l’activité économique dès le second semestre 2022.

Pièce jointe