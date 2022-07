ACTEOS : Chiffre d'Affaires S1 2022

Nette progression du chiffre d’affaires au premier semestre 2022 : +17,7% Croissance sur toutes les activités et zones géographiques Excellente visibilité sur la croissance du second semestre

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2022.





Activité

EN K€ S1 2022 (1) S1 2021 Variation Acteos France 5 680 5 071 +12,0 % Acteos Allemagne 2 567 1 938 +32,5% Total Consolidé 8 247 7 009 +17,7% dont RFID/Auto ID/Mobility 3 449 2589 +33,2% dont Software 4 798 4420 +8,6%

Les chiffres du 1er semestre 2022 seront audités à la fin du mois d’Aout 2022 par nos commissaires aux comptes.

Au titre du premier semestre 2022, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 8,2 M€ en croissance de 17,7% par rapport à la même période de 2021. Toutes les activités et zones géographiques participent à cette forte croissance.

Excellente performance de l’activité Mobilité, bonne progression de l’activité Software

L’activité Mobilité affiche une excellente performance avec un chiffre d’affaires de près de 3,5 M€, en hausse de 33,2%. Comme attendu, après un exercice 2021 marqué par de nombreux reports de commandes et d’investissements chez les donneurs d’ordres du secteur logistique, l’activité enregistre une nette reprise sur le nouvel exercice. Cette tendance très favorable se prolongera sur la seconde partie de l’année.

L’activité Software (58% du CA du semestre) enregistre, quant à elle, une hausse de +8,6% sur le premier semestre à 4,8 M€. Cette évolution est également satisfaisante. Elle illustre la reprise progressive des appels d’offre constatée depuis septembre 2021, permettant une reconstitution progressive des carnets de commandes.

France : une croissance de 12% portée par l’activité Mobilité

En France, le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à près de 5,7 M€, en hausse de 12%. Sur la zone, qui concentre près de 69% du chiffre d’affaires total, le semestre a été contrasté sur l’activité Software pénalisée par des difficultés de recrutement dans un contexte de pénurie de profils. Cette difficulté a été compensée par la solide dynamique de l’activité Mobilité en progression de 33% sur la période.

Allemagne : un chiffre d’affaires en progression de 32,5%, tous les indicateurs au vert pour les prochains mois

En Allemagne, ACTEOS réalise un excellent premier semestre avec un chiffre d’affaires de plus de 2,5 M€, en hausse de 32,5%. Les activités Mobilité (+34,5% sur le semestre) comme Software (+32,0%) contribuent à cette forte progression.

Sur ce pays, les perspectives restent très favorables au regard des prises de commandes en forte progression qui viennent sécuriser la croissance pour les prochains mois.

Perspectives : confirmation de la dynamique de croissance pour les prochains mois, nette amélioration attendue des résultats

Après ce début d’exercice réussi et au regard de la qualité du carnet de commandes, ACTEOS est confiant sur sa capacité à afficher une solide croissance sur 2022. L’activité Mobilité comme l’activité Software contribueront à cette progression qui s’accompagnera d’une nette amélioration des résultats avec en ligne de mire le retour à la rentabilité opérationnelle sur les douze prochains mois.

La trésorerie toujours renforcée par les Prêts Garantis par l’Etat mis en place au cours du premier semestre 2020 (et dont le remboursement étalé sur 4 ans a démarré au second trimestre 2022), permet de répondre au besoin en fonds de roulement en hausse significative dans cette phase de forte croissance du chiffre d’affaires.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 15 septembre 2022 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2021 le 30 janvier 2023 (après bourse).

A PROPOS D'ACTEOS :

Depuis 1986, le Groupe Acteos édite et intègre des solutions digitales et mobiles pour la Supply Chain s’appuyant sur le temps-réel et l'analyse prédictive. Demand Forecast, Procurement & Replenishement, Transportation Management (TM), Warehouse Management (WM), Business Intelligence & Analytics, Predictive Analytics & Machine Learning, Mobile Solutions etc. Présent en France, en Allemagne et au Liban, le Groupe Acteos dispose d’une forte expérience sur de nombreux secteurs d’activités (retail, agroalimentaire, industrie, pharma & santé…) et équipe aujourd’hui plus de 200 sites logistiques.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com





