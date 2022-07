English French

JCDecaux reconduit et étend sa collaboration avec le métro de Shanghai par la signature d’un contrat de 15 ans portant sur l’exploitation publicitaire de ses 18 lignes

Paris, le 25 juillet 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir signé un contrat de 15 ans portant sur l’extension de l’exploitation publicitaire sur les lignes 1 à 13 du métro de Shanghai ainsi que sur 5 nouvelles lignes (14 à 18). Ce contrat, faisant suite à un appel d’offres, sera opéré par une joint-venture, STDecaux, détenue à 60% par JCDecaux et 40% par Shanghai Shentong Assets Management Co., Ltd.

Le métro de Shanghai compte aujourd’hui 503 stations avec une moyenne de 11 millions de passagers quotidiens pour l’année 2021. Le métro est actuellement en train d’amorcer la reprise de sa fréquentation, suite au confinement, avec déjà 8,6 millions de passagers quotidiens au 22 juillet 2022.

Ce contrat porte sur toutes les lignes du métro de Shanghai, soit plus de 12 000 emplacements publicitaires rétro-éclairés sur les quais et dans les couloirs, ainsi qu’environ 500 écrans digitaux, les formats événementiels, la publicité dans les trains (à l’exception de la publicité télévisée dans les rames et sur les quais et de 200 écrans LCD).

Ce partenariat confirme la volonté de continuer d’atteindre les meilleurs standards internationaux en matière de publicité dans le métro, alors que STDecaux s’apprête à investir fortement dans le digital dans les prochaines années, allant de campagnes longue durée réservées par les marques jusqu’à la digitalisation des actifs pour déployer des réseaux digitaux à travers la ville de Shanghai. STDecaux investira également dans la data et les logiciels afin d’automatiser et de vendre des impressions selon des audiences ciblées.

JCDecaux est présent dans 12 villes chinoises à travers leurs métros, bus, aéroports et mobiliers urbains et opère la publicité de 47 lignes de métro à Shanghai, Canton, Chongqing, Hong Kong, Nankin, Pékin, Suzhou et Tianjin, avec une audience quotidienne de 35 millions de passagers dans les métros en 2021.

Guangyao YU, Président de Shanghai Shentong Metro Group, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec JCDecaux depuis 15 ans, période au cours de laquelle notre action commune a été fortement créatrice de valeur pour la publicité dans le métro de Shanghai. Nous avons su déployer de nombreuses mises en scène impactantes, contribuant à la reconnaissance nationale de nos partenaires commerciaux. Ensemble, nous avons accompli de grands projets couronnés de succès. Le métro de Shanghai a toujours été pionnier dans l’excellence opérationnelle, avec l’objectif d’atteindre « le leadership sur son marché domestique et d’égaler les standards internationaux » dans tous ses projets. Nous adhérons pleinement et depuis toujours à la philosophie commerciale et aux valeurs du développement commun et conjoint, et nous avons soutenu et encouragé STDecaux, notre joint-venture avec JCDecaux, pour innover en permanence et lancer des tendances sur les quais du métro de Shanghai. En 2018, le métro de Shanghai et JCDecaux ont joué un rôle de premier plan dans la transformation digitale de la communication extérieure, faisant clairement de STDecaux un pionnier du DOOH dans toutes ses dimensions et un leader de la communication extérieure, grâce à 15 ans de coopération avec JCDecaux. Nous avons non seulement élevé la publicité du métro de Shanghai au rang de media référent à l’international, mais nous lui avons également donné plus de profondeur et de dimension pour en faire un moteur du développement culturel urbain de Shanghai. Le métro de Shanghai a aujourd’hui dépassé les 800 km de lignes et entamé une nouvelle étape de son histoire. Nous nous réjouissons de la coopération renouvelée entre Shentong et JCDecaux afin d’atteindre une fois de plus de nouveaux sommets en matière de performance commerciale et des standards toujours plus ambitieux en termes d’excellence ! »

Junming SHI, Président de Shanghai Shentong Assets Management Company, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir choisi JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure, comme partenaire media. Cette coopération renouvelée entre Shentong et JCDecaux témoigne du respect et de la reconnaissance du professionnalisme de JCDecaux. Nous avons pleinement confiance dans notre future collaboration. Grâce à l’expérience internationale de JCDecaux et à sa remarquable performance, nous allons continuer à fournir des services de grande qualité aux annonceurs, proposer une expérience de voyage enrichie aux passagers et générer plus de valeur pour Shentong et JCDecaux. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de reconduire et d’étendre notre collaboration avec Shanghai Shentong Metro, pour les 15 prochaines années. Ce partenariat renforcé confirme la reconnaissance des capacités opérationnelles de nos équipes, en matière de performance commerciale et extra-commerciale, dont l’environnement et la santé-sécurité, et la pertinence de notre modèle de coopération en joint-venture avec le métro depuis 2007. En tant que leader de la publicité dans les métros chinois, nous allons continuer à optimiser les solutions offertes à nos clients avec les technologies les plus innovantes, notamment à travers un plan ambitieux de digitalisation. Nous voulons ainsi enrichir l’expérience des passagers du métro de Shanghai et garantir une visibilité et une efficacité maximales pour les annonceurs et leurs agences. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

