Lumibird : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022 A 84 M€ (+11%)

Lannion, le 25/07/2022 – 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2022 A 84 M€ (+11%)

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, maintient une croissance régulière avec un chiffre d’affaires en hausse de 10% sur le 2e trimestre 2022 et +11% sur l’ensemble du semestre. Une part significative des ventes étant réalisée en dollars, la progression à périmètre et taux de change constant sur le semestre est légèrement inférieure, à +9%.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2022 2021 Variation Premier trimestre 38,0 33,8 +12% Deuxième trimestre 46,0 41,7 +10% Premier semestre 84,0 75,5 +11% dont Photonique 38,6 34,7 +11% Médical 45,4 40,8 +11%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 84,0 M€ au 30 juin 2022, en hausse de 11% (9% à périmètre et taux de change constant). Cette progression se répartit de façon homogène entre les divisions Photonique et Médical. Le Groupe est organisé pour produire dans un contexte de tensions sur les approvisionnements au niveau mondial. Celles-ci peuvent cependant occasionner des reports de livraison d’un trimestre sur l’autre sur les différents segments d’activité.

C’est notamment le cas pour la division Photonique, avec des progressions contrastées qui ne traduisent pas forcément la dynamique d’ensemble. Ainsi, les activités Industriel et Scientifique sont en croissance de 2% sur le semestre (à 17,4 M€), alors que l’activité Lidar progresse de 48%, à 11,0 M€ avec des ventes en hausse à la fois sur les systèmes Lidar et en OEM. L’activité Défense/Spatial est stable sur le semestre (+1% à 10,2 M€), avec un effet de base relativement important du fait d’un T2 2021 particulièrement élevé. On notera que la nouvelle filiale Lumibird Photonics Sweden (ex Saab), intégrée depuis le 31 mai 2022, contribue encore marginalement (0,36 M€) à l’activité.

La division Médical à +11% (45,4 M€) sur le semestre, bénéficie à la fois d’un rattrapage des livraisons sur le carnet de commandes à fin mars et d’une accélération des ventes, en particulier aux USA où le renforcement des équipes commerciales et l’élargissement de la gamme de produits génèrent une dynamique très positive.

LUMIBIRD aborde la deuxième partie de l’année avec un carnet de commande extrêmement soutenu, en Photonique et en Médical. La concrétisation de cette bonne dynamique commerciale reste liée aux aléas de production et de livraison dans un contexte d’approvisionnement sous tension.

Le Groupe réaffirme ses objectifs d’un chiffre d’affaires publié 2023 supérieur à 250 M€ sous l’effet de la croissance organique et externe, et d’un taux de marge d’EBE continuant de croître dans une fourchette de 20 à 25%.

Prochains rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2022, le 22/09/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

