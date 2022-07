Covision Quality geht Partnerschaft mit NVIDIA Metropolis ein, um seine K.I. Software für die industrielle Sichtprüfung zu skalieren

English German Italian

BRIXEN, Italien, July 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covision Quality, ein führender Anbieter von visueller Inspektionssoftware, die auf unüberwachter maschineller Lerntechnologie basiert, gab heute seinen Beitritt zu NVIDIA Metropolis bekannt. NVIDIA Metropolis besteht aus einem Anwendungsframework, einer Reihe von Entwicklertools und einem Partnerökosystem, das visuelle Daten und KI zusammenbringt, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit in einer Vielzahl von Branchen zu verbessern.



Die Software von Covision Quality aus der Sicht des Verantwortlichen der Qualitätskontrolle am Ende der Fertigungslinie. In diesem Fall zeigt der rote Rand auf dem Bild des gefertigten Teils an, dass das Teil "nicht in Ordnung" ist und daher nicht an den Endkunden versandt werden kann und somit aussortiert werden muss.

Dank der Technologie des unüberwachten maschinellen Lernens kann die Covision Quality Software im Durchschnitt in einer Stunde trainiert werden und führt bei den Kunden zu einer Reduzierung der Pseudo-Ausschussraten um bis zu 90 %. Die Workstations, die bei den Kunden eingesetzt werden, nutzen die Leistung der NVIDIA RTX A5000 GPU‘s, die es der Software ermöglicht, in Echtzeit zu laufen, Bilder zu verarbeiten, Komponenten zu prüfen und Entscheidungen an die SPS zu übermitteln. Darüber hinaus nutzt Covision Quality NVIDIA Metropolis, das TensorRT SDK und CUDA Software.

NVIDIA Metropolis macht es für Unternehmen, Behörden und Integrationspartner einfacher und kostengünstiger, erstklassige KI-gestützte Lösungen einzusetzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und Sicherheitsprobleme zu lösen. Das NVIDIA Metropolis-Ökosystem umfasst eine große und wachsende Zahl von Mitgliedern, die in die fortschrittlichsten KI-Techniken und die effizientesten Plattformen investieren und einen unternehmensgerechten Ansatz für ihre Lösungen verwenden. Mitglieder haben die Möglichkeit, frühzeitig Zugang zu NVIDIA Plattform-Updates zu erhalten, um ihre KI-Anwendungsentwicklung weiter zu verbessern und zu beschleunigen. Das Programm bietet den Mitgliedern auch die Möglichkeit, mit branchenführenden Experten und anderen KI-getriebenen Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Covision Quality ist ein Spin-Off von Covision Lab, ein führendes europäisches Anwendungszentrum und „Company Builder“ für Computer Vision und maschinelles Lernen. Covision Quality lizenziert sein Softwareprodukt für die visuelle Inspektion an Fertigungsunternehmen in verschiedenen Branchen, von der Metallherstellung bis zur Verpackung. Zu den Kunden von Covision Quality gehören zum Beispiel GKN Sinter Metals, ein weltweiter Marktführer für Sintermetallkomponenten, und die Aluflexpack Group, ein führender internationaler Hersteller von flexiblen Verpackungen.

Franz Tschimben, CEO von Covision Quality, sieht in der Teilnahme am NVIDIA-Metropolis-Programm einen wichtigen Zusatznutzen: "Der Beitritt zu NVIDIA Metropolis ist ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte unseres Unternehmens und in unserer Beziehung zu NVIDIA, die mit dem Beitritt unseres Unternehmens zum NVIDIA Inception Programm im letzten Jahr begann. Es ist ein Beweis für die großartige Arbeit, die das Team leistet, um unseren Kunden ein skalierbares Softwareprodukt für die visuelle Inspektion zur Verfügung zu stellen, das die Installationszeit von visuellen Inspektionssystemen und die Pseudo-Ausschussraten drastisch reduziert. Wir erwarten, dass NVIDIA Metropolis, das im Zentrum vieler Entwicklungen in der Branche steht, uns bei unseren Go-to-Market-Bemühungen unterstützen und uns bei der Kontaktaufnahme mit Kunden und Systemintegratoren unterstützen wird."

Über Covision Quality

Covision Quality lizenziert sein Softwareprodukt für die visuelle Inspektion an Fertigungsunternehmen in verschiedenen Branchen, von der Metallherstellung bis zur Verpackung. Dank der Technologie des unüberwachten maschinellen Lernens kann die Software von Covision Quality in durchschnittlich einer Stunde trainiert werden und führt bei seinen Kunden zu einer Reduzierung der Pseudo-Ausschussraten um bis zu 90 %. Covision Quality wurde auf der Automate Show 2022 in Detroit, USA, mit dem Cowen Startup Award ausgezeichnet.

Covision Quality ist ein Spin-Off von Covision Lab, einem führenden europäischen Anwendungszentrum für Computer Vision und maschinelles Lernen und Unternehmensgründer.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.covisionquality.com

