Covision Quality entra in partnership con NVIDIA Metropolis per scalare il proprio software di ispezione visiva industriale sfruttando l'apprendimento automatico non supervisionato

BRESSANONE, Italia, July 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covision Quality, fornitore leader di software di ispezione visiva basati sulla tecnologia di apprendimento automatico non supervisionato, ha annunciato oggi di aver aderito a NVIDIA Metropolis - un programma per partner, un framework applicativo e una serie di strumenti per sviluppatori che portano sul mercato una nuova generazione di applicazioni AI di visione che rendono più sicuri ed efficienti gli spazi e le operazioni più importanti del mondo.

L'interfaccia di Covision Quality dal punto di vista dell'operatore del controllo qualità di fine linea. In questo caso, il bordo rosso sull'immagine del pezzo prodotto indica che il pezzo non è OK, quindi non può essere inviato al cliente finale e deve essere scartato.

Grazie alla propria tecnologia di apprendimento automatico non supervisionato, il software Covision Quality può essere addestrato in media in un'ora e genera una riduzione dei tassi di pseudo-scarto fino al 90% per i suoi clienti. Le sue workstation distribuite presso le sedi dei clienti sfruttano la potenza di calcolo delle GPU NVIDIA RTX A5000, che consente al software di funzionare in tempo reale - elaborando immagini, ispezionando componenti e comunicando decisioni al PLC. Inoltre, Covision Quality sfrutta NVIDIA Metropolis, l'SDK TensorRT e il software CUDA.

NVIDIA Metropolis rende più semplice e conveniente per imprese, governi e partner di integrazione l'utilizzo di soluzioni a livello mondiale basate sull'intelligenza artificiale, al fine di migliorare l'efficienza operativa e risolvere i problemi di sicurezza. L'ecosistema di NVIDIA Metropolis contiene un'ampia e crescente gamma di membri che investono nelle tecniche di IA più avanzate e nelle piattaforme di implementazione più efficienti e che utilizzano un approccio di classe enterprise per le loro soluzioni. I membri hanno l'opportunità di ottenere l'accesso anticipato agli aggiornamenti della piattaforma NVIDIA per migliorare e accelerare ulteriormente i loro sforzi di sviluppo delle applicazioni di IA. Il programma offre inoltre ai propri membri l'opportunità di collaborare con esperti del settore e altre organizzazioni orientate all'IA.

Covision Quality è uno spin-off di Covision Lab, centro applicativo e costruttore di aziende leader in Europa nel campo della visione artificiale e dell'apprendimento automatico. Covision Quality concede in licenza il suo software di ispezione visiva ad aziende manifatturiere di diversi settori, dalla produzione di metalli all'imballaggio. Tra i clienti di Covision Quality figurano GKN Sinter Metals, leader del mercato globale dei componenti metallici sinterizzati, e Aluflexpack Group, uno dei principali produttori internazionali di imballaggi flessibili.

Franz Tschimben, CEO di Covision Quality, vede un importante valore aggiunto nell'adesione al programma NVIDIA Metropolis: "L'adesione a NVIDIA Metropolis segna un'altra pietra miliare nella giovane storia della nostra azienda e nel nostro rapporto con NVIDIA, iniziato con l'adesione al programma NVIDIA Inception lo scorso anno. È una testimonianza dell'ottimo lavoro che il team sta svolgendo per fornire un prodotto software di ispezione visiva scalabile ai nostri clienti, riducendo drasticamente il "tempo di implementazione" dei sistemi di ispezione visiva e il "tasso di pseudo scarto". “Ci aspettiamo che NVIDIA Metropolis, che si trova al centro di molti sviluppi in corso nel settore, ci dia una spinta ai nostri sforzi di go-to-market e ci aiuti a entrare in contatto con i clienti e gli integratori di sistemi".

Covision Quality è uno spin-off di Covision Lab, un centro applicativo e costruttore di aziende leader in Europa nel campo della visione artificiale e dell'apprendimento automatico.

