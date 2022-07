Forte mise en service prévue pour les journées portes ouvertes 2022 chez les Laboratoires de Chalk River

English French

CHALK RIVER, Ontario, 25 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec plus de 2 700 personnes déjà inscrites pour visiter les laboratoires nucléaires nationaux du Canada le samedi 6 août, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) anticipent une forte participation pour la journée portes ouvertes 2022 aux Laboratoires de Chalk River. Cet événement spécial, qui s’est tenu pour la dernière fois il y a cinq ans, est organisé pour fêter la revitalisation continue du campus de Chalk River, le 70èmeanniversaire d’EACL et toutes les grandes réalisations accomplies par les équipes respectives d’EACL et des LNC.



Avec l’événement dans quelques semaines, EACL et les LNC finalisent maintenant les détails de ce qu’ils espèrent être une journée amusante et interactive pour les visiteurs. Outre les plus de 50 expositions et stands instructifs, expériences pratiques, démonstrations et visites, la journée portes ouvertes offrira des divertissements pour toute la famille, enfants comme adultes, y compris des mégamachines, des châteaux gonflables, une compétition de pistolet Nerf, des robots de mise hors service, des vendeurs de produits alimentaires et bien plus encore.

« La réception du public à la journée portes ouvertes 2022 a été extrêmement positive jusqu’à présent, et nous sommes sur le point de dépasser les chiffres d’inscription par rapport aux événements précédents », a déclaré Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « Les employés d’EACL et des LNC travaillent vraiment dur pour s’assurer que nous offrons à nos visiteurs un événement amusant, interactif et stimulant. Mais nous espérons également que le public reparte avec une meilleure compréhension du travail qui se fait ici aux Laboratoires de Chalk River, qu’il s’agisse de recherches liées à l’énergie propre, aux sciences de la santé ou à l’assainissement environnemental ».

Outre le divertissement familial, qui comprend le melon d’eau gratuit et le gâteau, devenus l’une des plus grandes attractions de la journée portes ouvertes, les visiteurs auront également l’occasion de visiter certains des nouveaux bâtiments et laboratoires qui ont été construits dans le cadre du programme de revitalisation du site. Les LNC organiseront également une série de présentations qui discuteront de certains de ses passionnants nouveaux projets et programmes de recherche, avec des sujets qui comprennent les petits réacteurs modulaires (SMR), un nouvel isotope médical rare connu sous le nom d’Actinium-225, l’énergie hydrogénée, et des efforts pour établir un nouveau parc de recherche sur l’énergie propre aux Laboratoires de Chalk River.

« La journée portes ouvertes 2022 se déroule pendant une période de renouvellement particulièrement intéressante pour les Laboratoires de Chalk River, qui comprend de nouveaux bâtiments et installations, mais qui s’étend également à nos programmes scientifiques et technologiques », ajoute McBrearty. « Il y aura donc beaucoup de choses à voir et à vivre si vous êtes intéressé par ce qui se passe ici à Chalk River au bout de Plant Road ».

Avec l’événement qui prend désormais forme, voici une courte liste des nombreuses attractions, visites, présentations et plaisirs en famille que les visiteurs pourront apprécier :

Visites et présentations :

Une visite extérieure du nouveau Centre de collaboration scientifique

Des visites des laboratoires dans des domaines de recherche qui comprennent l’hydrogène, la sécurité nucléaire, les sciences de la santé, les sciences de l’environnement et la chimie analytique

Des visites des installations des organismes d’intervention d’urgence, notamment les pompiers, la sécurité et le centre des opérations d’urgence.

Des visites en autobus du site proposé pour l’installation de gestion des déchets près de la surface et les zones de gestion des déchets du site

Une présentation sur l’Actinium-225, un nouvel isotope médical intéressant pour le traitement du cancer

Une présentation sur le projet de réacteur modulaire (SMR) proposé par Global First Power

Une présentation sur l’hydrogène comme solution d’énergie propre

Une présentation sur le parc CEDIR, le parc de recherche sur l’énergie propre proposé par les LNC

Stands et expositions :

Petits réacteurs modulaires

Carburants nucléaires avancés

Apprentissage automatique

Études archéologiques et environnementales

Sciences judiciaires nucléaires

Recherche sur les réacteurs à eau supercritiques

Thermohydraulique

Surveillance de l’environnement

Gestion de l’assainissement environnemental



Plaisir familial :

Gâteau et melon d’eau gratuits à midi

Une présentation sur les animaux et la faune aux Laboratoires de Chalk River

Une occasion de monter à bord de l’échelle aérienne du camion de pompiers pour une excellente vue sur le campus

Une « compétition de pistolet Nerf » organisée par le service d’ingénierie des LNC

Une démonstration de soufflage de verre

Une « Espace enfants » avec des châteaux gonflables et d’autres jeux gonflables

L’occasion de voir les « mégamachines » du campus, y compris les camions de pompiers, les camions de sécurité, les grues et autres véhicules et équipements à grande échelle

Démonstration des robots utilisés par l’équipe de mise hors service des LNC

Plus de détails sont disponibles sur le site www.cnl.ca/openhouse , où les visiteurs peuvent également s’inscrire pour assister à l’événement. Bien que les billets pour la journée portes ouvertes 2022 soient gratuits, l’inscription est obligatoire.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

À propos de l’EACL

L’EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs.

Personne-ressource des LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ab63672-be06-40a2-b017-512e54f242bb/fr