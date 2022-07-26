股東警報：律師行 Pomerantz 提醒股東注意其 IonQ, Inc. 投資損失集體訴訟和即將來臨的截止日期 – IONQ

紐約, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 宣佈已對 IonQ, Inc. (「IonQ」或「公司」) (NYSE: IONQ) 及其部分高層人員提出集體訴訟。 集體訴訟已向美國馬里蘭州地方法院提出，案卷編號為 22-cv-01536，代表一個由被告以外的所有個人和實體組成的集體，而他們在 2021 年 3 月 30 日至 2022 年 5 月 2 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購買了或以其他方式獲得 IonQ 證券。 原告根據《1934 年證券交易法》（下稱「交易所法」）對被告索償。



若您是在集體訴訟期間購買或以其他方式獲得 IonQ 證券的股東，則您必須在 2022 年 8 月 1 日前向法院要求任命您為集體訴訟的首席原告人。 可以在 www.pomerantzlaw.com 取得投訴副本。 如欲討論此訴訟，請發送電郵至 newaction@pomlaw.com 或致電 888.476.6529 (或 888.4-POMLAW) 免費通話 (內線 7980)。鼓勵透過電郵查詢的人士提供其郵寄地址、電話號碼和購入的股票數量。

[按處了解有關加入集體訴訟相關的資訊]

IonQ 聲稱「開發了可解決世界上最複雜問題的量子電腦」。

在 2021 年 9 月 30 日或前後，IonQ 透過與特殊用途收購公司 dMY Technology Group, Inc. III 的業務組合成為一個上市實體。

投訴稱，在整個集體訴訟期間，被告作出了重大虛假及／或誤導陳述，並且未能披露有關公司的業務、營運和前景的重大不利事實。具體來說，被告未向投資者披露：(1) IonQ 尚未開發 32 位元 quantum 電腦；(2) 公司的 11 位量子比特電腦出現了重大錯誤率，使它變得毫無用處；(3) IonQ 的量子電腦不夠可靠，因此，即使透過主要雲端供應商提供，亦無法使用；(4) IonQ 的很大一部分收入來自與相關方的不當交易；(5) 由於前述內容，被告關於公司業務的積極陳述，營運、和前景受到重大誤導，/或缺乏合理依據。

2022 年 5 月 3 日，Scorpion Capital 發表了一份研究報告，聲稱 IonQ 是一個「在技術和業務幾乎所有關鍵方面作出虛假陳述的騙局。」 此外，公司還報告「透過虛假交易和相關方返程投資獲得虛假『收入』。」

基於此消息，公司的股價下跌了 0.71 美元，即 9.03%，於 2022 年 5 月 3 日以異常沉重的交易量以每股 7.15 美元收盤。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎及特拉維夫均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所。Pomerantz 由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com。

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