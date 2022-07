Hepsor ASi laenulepingu muudatused

Estonian English

Hepsor AS ja LHV Pank AS allkirjastasid 25. juulil 2022 laenulepingu lisa, mille tulemusena suurenes laenusumma 2 miljoni euro võrra ning on nüüd 6 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg (märts 2024), tagastamise tingimused ja laenu intressimäär laenulepingu lisa sõlmimisega ei muutunud.

Suurem laenulepingu maht annab Hepsor ASile rohkem paindlikkust investeeringute tegemiseks arendusprojektidesse ning toetab kontserni jätkusuutlikku kasvu.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee