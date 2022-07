Uus-Veerenni lasteaia ehitusega alustamine (Tallinn, Eesti)

English Estonian

AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on alustanud lasteaiahoone ehitust Tallinna kesklinnas asuvas Uus-Veereni elukvartalis. Ligikaudu 150-kohaline lasteaed valmib 2023. aasta suvel ning Merko koguinvesteering ulatub 5 miljoni euroni.

Uus kahekorruseline lasteaia hoone koos ümbritseva õuealaga valmib aadressile Tiiu tn 8 ning piirneb mitmest küljest Merko poolt hetkel rajatava pargialaga. Üle 8500 m2 suurune avalik park koos eri vanuses lastele mõeldud mänguatraktsioonide ja täiskasvanute puhkealaga on praegu ehituses ning valmib tänavu sügisel.

Lasteaia operaatori leidmiseks on käimas konkurss, mille võitjaga koostöös otsustatakse lasteaia avamise aeg ning muud detailid. Lasteaed on mõeldud eeskätt Uus-Veerenni elanike lastele, ent vabade kohtade korral ka kõikidele naabruskonnas elavatele lastele.

Uus-Veerenni ( merko.ee/veerenni ) on Tallinna kesklinna suurim terviklik elamuarenduse ala, mis paikneb Veerenni, Vana-Lõuna ja Tehnika tänavate vahel. 12 hektari suurune kvartal kokku 50 eluhoonega valmib etapiviisiliselt – tänaseks on valminud enam kui 20 ning ehituses on 15 kortermaja. Merko rajab Uus-Veerennisse lisaks mitmekesise arhitektuuriga eluhoonetele ka uued tänavad ja liikumisteed kergliiklejatele. Eluhoonete vahele rajatud haljastust ja sisehoove täiendab pargiala ning ettevalmistamisel on Uus-Veerenni ärihoone rajamine.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti projektide arendusdirektor Alar Toomik, tel +372 680 5105.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras.

