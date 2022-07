English Finnish

ROBIT OYJ JULKAISEE TAMMI-KESÄKUUN 2022 PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 9.8.2022 KLO 11.00

Robit Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 tiistaina 9.8.2022 klo 11.00. Katsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla julkistuksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Robit Oyj järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 9.8.2022 klo 14.00. Tiedotustilaisuus pidetään Scandic Simonkentällä (Mansku-kokoustila), osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ovet avautuvat klo 13.30.

Katsauksen esittelevät Robit Oyj:n toimitusjohtaja Arto Halonen ja interim talousjohtaja Ville Peltonen.

Ennakkoilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen perjantaihin 5.8.2022 klo 10.00 mennessä osoitteeseen investors@robitgroup.com .

Esitystä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.31415.fi/r15022022 tai vaihtoehtoisesti https://www.3141.fi/r15022022 . Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Webcast-lähetys tallennetaan. Videotallenne on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Hiljainen kausi

Puolivuosikatsauksen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoa:

Robit Oyj

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

