Dedalus reconnu par KLAS Research comme l’un des principaux éditeurs internationaux de solutions DPI utilisées en dehors des États-Unis

Milan (Italie), le 25 juillet 2022 – Dedalus est une entreprise leader du domaine des solutions logicielles pour la santé (ou HealthTech), et l’une des plus importantes entreprises de santé numérique au monde. Dedalus propose des solutions basées sur des standards ouverts, pour l’ensemble du continuum de soins.

Le Groupe Dedalus (« Dedalus ») est très fier d'avoir été reconnu comme « l’un des principaux éditeurs internationaux en dehors des États-Unis pour l’année 2021 » par KLAS, dans son rapport : « Global (Non-US) EMR Market Share 2022 » (Rapport 2022 sur la part des éditeurs dans le marché mondial des DPI, hors États-Unis).

Selon le rapport de KLAS, une majorité d'hôpitaux en dehors des États-Unis a recours à la solution de dossier patient informatisé proposée par Dedalus. Ces hôpitaux sont au nombre de 1 612, soit 35 % de plus que les hôpitaux utilisant la solution proposée par son principal concurrent.

KLAS Research souligne également que Dedalus maintient sa position de leader sur le marché du DPI en Europe. En 2021, Dedalus a conclu le plus grand nombre de nouveaux contrats, soit 23 contrats portant sur 43 établissements au total. Dedalus se hisse ainsi à la deuxième place en volume de lits gérés.

Andrea Fiumicelli, PDG du Groupe Dedalus, déclare : « Ce résultat démontre le succès durable de la stratégie de Dedalus consistant à développer sa position de leader mondial des solutions de santé innovantes. Le rapport fait également part des projets de Dedalus visant à consolider certaines solutions DPI selon les secteurs géographiques.

Dedalus est ravi que ses efforts aient été reconnus dans ce rapport KLAS Research. Notre vision est celle d’un écosystème numérique de la santé, au sein duquel tous les acteurs collaborent activement dans le cadre du continuum de soins, pour améliorer la santé de tous. »

À PROPOS DE DEDALUS

Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Le Groupe accompagne la transformation numérique de 6 300 établissements et 5 700 laboratoires et centres de diagnostic dans le monde, qui utilisent ses solutions pour accompagner plus de 540 millions de personnes. Grâce à des solutions basées sur des normes ouvertes, Dedalus accompagne l’ensemble du continuum de soins et répond aux besoins de chacun des acteurs de l’écosystème de la santé, afin de proposer des soins de meilleure qualité sur une planète plus saine. La vie passe par nos solutions.

À PROPOS DE KLAS Research

KLAS est un cabinet de recherche d’envergure mondiale, dont la mission est d'améliorer la prestation de soins de santé en faisant entendre le point de vue des fournisseurs. KLAS travaille avec des milliers de professionnels de santé et de médecins, et recueille des données et des informations sur des logiciels, services et équipements du domaine médical, afin d'élaborer des rapports, d'établir des tendances et de proposer des aperçus statistiques. Ces recherches représentent la voix des fournisseurs, et jouent un rôle de catalyseur dans l’amélioration de leurs performances.

