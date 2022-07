Covision Quality rejoint NVIDIA Metropolis pour développer son logiciel d'inspection visuelle industrielle tirant parti de l'apprentissage automatique non supervisé

BRESSANONE, Italie, 26 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covision Quality, fournisseur de premier plan de logiciels d'inspection visuelle basés sur une technologie d'apprentissage automatique non supervisé, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint NVIDIA Metropolis, un programme de partenariat, un cadre d'application et un ensemble d'outils de développement qui commercialise une nouvelle génération d'applications d'IA de vision qui rendent les opérations et espaces les plus importants au monde plus sûrs et plus efficaces.

Interface de Covision Quality du point de vue de l'opérateur de contrôle qualité de fin de ligne. Dans ce cas, la bordure rouge sur l'image de la pièce fabriquée indique que la pièce n'est « pas acceptable », ne pouvant donc pas être envoyée au client final et devant être mise au rebut.

Grâce à sa technologie d'apprentissage automatique non supervisé, le logiciel de Covision Quality peut être formé en une heure en moyenne et génère une réduction de 90 % des taux de pseudo-rebuts pour ses clients. Ses postes de travail déployés sur les sites des clients tirent parti de la puissance de l'architecture informatique GBU accélérée NVIDIA RTX A5000, qui permet au logiciel de fonctionner en temps réel : traitement des images, inspection des composants et communication des décisions au PLC. En outre, Covision Quality tire parti des logiciels NVIDIA Metropolis, TensorRT SDK et CUDA.

NVIDIA Metropolis facilite et rend plus rentable l'utilisation par les entreprises, les gouvernements et les partenaires d'intégration de solutions de classe mondiale compatibles avec l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle critique et résoudre les problèmes de sécurité. L'écosystème de NVIDIA Metropolis contient un large éventail de membres qui investissent dans les techniques d'IA les plus avancées et les plateformes de déploiement les plus efficaces, et qui adoptent une approche de classe entreprise concernant leurs solutions. Les membres ont l'opportunité d'accéder rapidement aux mises à jour de la plateforme NVIDIA afin d'améliorer et d'accélérer encore davantage leurs efforts de développement d'applications d'IA. Le programme offre également l'opportunité aux membres de collaborer avec des experts leaders du secteur et d'autres organisations axées sur l'IA.

Covision Quality est une société dérivée de Covision Lab, un centre européen de premier plan pour les applications de vision informatique et d'apprentissage automatique et constructeur de sociétés. Covision Quality accorde des licences pour son logiciel d'inspection visuelle aux entreprises de fabrication de plusieurs secteurs, allant de la fabrication de métaux à l'emballage. Les clients de Covision Quality incluent GKN Sinter Metals, un leader mondial du marché des composants en métal fritté, et Aluflexpack Group, un fabricant international de premier plan d'emballages flexibles.

Franz Tschimben, PDG de Covision Quality, voit une valeur ajoutée importante pour cette collaboration avec le programme NVIDIA Metropolis : « Rejoindre NVIDIA Metropolis marque une nouvelle étape importante dans la jeune histoire de notre société et dans notre relation avec NVIDIA, qui a débuté lorsque nous avons rejoint le programme NVIDIA Inception l'année dernière. Cela témoigne de l'excellent travail accompli par l'équipe pour fournir un logiciel d'inspection visuelle évolutif à nos clients, réduisant considérablement le "temps de déploiement" des systèmes d'inspection visuelle et les "taux de pseudo-rebuts". » Nous nous attendons à ce que NVIDIA Metropolis, qui se trouve au cœur de nombreux développements qui se produisent dans l'industrie aujourd'hui, nous donne une impulsion dans nos efforts de mise sur le marché et nous aide à nous connecter aux clients et aux intégrateurs de systèmes. »

À propos de Covision Quality

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.covisionquality.com

