TORONTO, 26 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd’hui les ventes nettes et l’actif net des fonds d’investissement pour juin 2022.

L’actif investi dans des fonds communs de placement s’élevait à 1,788 mille milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022. L’actif a diminué de 107,0 milliards de dollars, ou 5,6 %, comparativement à mai 2022. Les fonds communs de placement ont affiché des rachats nets de 10,4 milliards de dollars en juin 2022.

L’actif des FNB a atteint 288,9 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022. L’actif a diminué de 22,0 milliards de dollars, ou 7,1 %, comparativement à mai 2022. Les FNB ont affiché des rachats nets de 0,7 milliards de dollars en juin 2022.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Cumul de 2022 Cumul de 2021 Fonds à long terme Équilibrés (4 980 ) (5 347 ) 8 168 (3 968 ) 39 723 Actions (3 441 ) (994 ) 3 825 3 501 25 956 Obligations (3 358 ) (882 ) 1 158 (6 284 ) 9 382 Spécialisés 64 57 764 970 3 573 Total des fonds à long terme (11 716 ) (7 166 ) 13 915 (5 781 ) 78 633 Total des fonds du marché monétaire 1 287 774 (1 039 ) 2 254 (6 099 ) Total (10 429 ) (6 391 ) 12 876 (3 527 ) 72 534

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Déc. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 882,4 932,8 961,2 1 024,9 Actions 626,5 674,4 689,4 747,7 Obligations 228,6 238,1 257,6 261,5 Spécialisés 21,6 22,1 18,9 22,2 Total des fonds à long terme 1 759,1 1 867,4 1 927,1 2 056,3 Total des fonds du marché monétaire 28,9 27,6 27,7 26,4 Total 1 788,0 1 895,0 1 954,8 2 082,7

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars) *

Catégorie d’actif Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Cumul de 2022 Cumul de 2021 Fonds à long terme Équilibrés 23 229 320 1 165 2 328 Actions (2 248 ) 1 634 2 727 9 543 18 087 Obligations 1 499 (235 ) 1 230 2 775 8 029 Spécialisés (609 ) 593 665 764 5 800 Total des fonds à long terme (1 336 ) 2 221 4 942 14 248 34 244 Total des fonds du marché monétaire 666 347 103 1 792 (1 573 ) Total (670 ) 2 568 5 046 16 040 32 671

Actif net des FNB (en milliards de dollars) *

Catégorie d’actif Juin 2022 Mai 2022 Juin 2021 Déc. 2021 Fonds à long terme Équilibrés 11,3 12,1 10,1 12,1 Actions 184,6 203,3 195,4 225,2 Obligations 75,2 75,7 85,8 89,6 Spécialisés 9,7 12,4 9,8 13,6 Total des fonds à long terme 280,8 303,4 301,2 340,5 Total des fonds du marché monétaire 8,1 7,5 5,7 6,6 Total 288,9 310,9 306,9 347,1

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l’IFIC (qui comptent pour environ 91 % de l’actif total du secteur des fonds communs de placement) sont complétées par des données d’Investor Economics en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L’IFIC s’efforce d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l’information communiquée est valable, exacte ou à jour.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d’investissement :

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d’autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d’autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l’IFIC sur l’actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n’ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d’actions et d’obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d’autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d’investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.



