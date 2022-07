ALBIOMA : Résultats du premier semestre 2022

English French

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 26 juillet 2022

Résultats du premier semestre 2022

Forte hausse du chiffre d’affaires du premier semestre (+23 %) ; hors effet prix des combustibles, chiffre d’affaires stable (+1 %)

Excellente disponibilité des installations thermiques en Outre-mer

Confirmation des objectifs 2022, hors frais de transaction en cas de réussite de l’Offre publique d’achat amicale de KKR en cours

Le Conseil d’Administration d’Albioma, réuni le 26 juillet 2022 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2022.

Chiffres clés au 30 juin 2022

En millions d’euros S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d’affaires 328,3 267,7 +23% EBITDA 99,0 99,4 -0% Résultat net part du Groupe 21,4 23,5 -9%

Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe est en forte progression (+23 % par rapport au premier semestre 2021).

Cette hausse résulte de :

L’envolée des prix des combustibles dans un contexte de reprise économique post COVID associée à la diminution de l’offre depuis le début du conflit en Ukraine ; Hors effet prix des combustibles, le CA est stable (+1 %) ;

La très bonne disponibilité des installations thermiques dans les DOM ;

L’effet périmètre, lié à l’intégration de la deuxième centrale de géothermie d’Albioma en Turquie, ainsi que les bonnes performances de la centrale de Gümüsköy au cours du semestre.

Faits marquants du premier semestre 2022





Signature de l’avenant conversion de la centrale du Gol, à La Réunion

Poursuite des travaux de conversion au 100 % biomasse de la centrale de Bois-Rouge

Acquisition de la deuxième centrale de géothermie Kuyucak en Turquie (18 MW)

Ouverture de l’Offre Publique d’Achat amicale de KKR visant les actions d’Albioma

France





Biomasse thermique

Très bonne disponibilité des installations





Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse thermique en France est en nette augmentation de 23 % par rapport au premier semestre de l’exercice 2021, à 328,3 millions d’euros, compte tenu de l’indexation contractuelle des prix de vente de l’électricité sur le prix des combustibles. Le cours de ces derniers a flambé, dans un contexte de reprise économique post COVID associée à la diminution de l’offre depuis le début du conflit en Ukraine. Hors effet prix des combustibles, le chiffre d’affaires est stable (+1 %). Le semestre a été marqué par la bonne disponibilité des installations et les arrêts de maintenance se sont déroulés dans de très bonnes conditions.

Le taux de disponibilité s’établit à 90,1 % au premier semestre 2022 contre 87,5 % au premier semestre 2021 ; la production d’électricité des installations thermiques atteint 740 GWh, à comparer à 952 GWh au premier semestre 2021, tenant compte de la forte baisse des taux d’appel par EDF à La Réunion notamment, en lien avec les prix élevés du charbon et du CO 2 .

L’EBITDA de l’activité atteint 81,7 millions d’euros, en légère hausse par rapport au premier semestre 2021 (80,3 millions d’euros).

Construction et développement des projets





Poursuite des travaux de conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Bois-Rouge

Le chantier de conversion de la centrale de Bois-Rouge au 100 % biomasse s’est poursuivi dans de bonnes conditions sur le semestre. Le redémarrage de la tranche 3 est prévu pour la fin de l’année pour un fonctionnement 100 % biomasse.

Feu vert pour la conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Le Gol

De nouveaux avenants ont été signés avec EDF après avis favorable de la Commission de Régulation de l’Énergie du 24 février 2022, validant l’avenant au contrat d’achat d’électricité et statuant sur le coût du projet complet de la conversion à la biomasse de la centrale Albioma Le Gol à La Réunion, ainsi que la prolongation de son exploitation jusqu’en 2044. Parallèlement, un financement complémentaire a été sécurisé le 18 mai 2022 permettant le lancement des travaux préparatoires au cours du semestre.

Le Groupe poursuit le développement de ses projets, notamment pour abandonner totalement le charbon dans les DOM au cours des prochaines années.

Solaire

Production stable et mise en service de nouvelles installations

En dépit de conditions d’ensoleillement fortement dégradées en Guyane notamment, les performances des centrales photovoltaïques sont stables au premier semestre 2022. La production d’électricité photovoltaïque de la période atteint 60 GWh.

L’EBITDA de l’activité atteint 15,3 millions d’euros au premier semestre 2022, en retrait par rapport au premier semestre 2021 (16,4 millions d’euros). Cette performance intègre la révision à la baisse des tarifs des contrats d’achat Solaire signés entre 2006 et 2010. Des discussions sont en cours avec la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) dans le cadre de la clause de sauvegarde pour deux installations.

De nouvelles installations ont été mises en service essentiellement dans l’Hexagone et à Mayotte.

Brésil

Biomasse thermique

Production en baisse sur le premier semestre





La production est en retrait à 156 GWh sur la période à comparer à 228 GWh au premier semestre 2021. Cette diminution résulte d’un incident technique ayant entraîné un arrêt de la centrale d’Esplanada sur le mois de mai et d’une intercampagne 2021 écourtée pour la centrale de Vale Do Parana qui avait exceptionnellement fonctionné en janvier et février 2021 afin d’utiliser le stock de bagasse accumulé avant sa mise en service.

La situation macro-économique est marquée par l’appréciation du taux de change réal/euro au cours du premier semestre et la remontée des coûts de financement. Les prix de l’électricité sur le marché spot sont au plancher compte tenu de la forte pluviométrie constatée durant le semestre.

L’EBITDA de l’activité atteint 1,2 million d’euros sur la période, contre 3,3 millions d’euros au premier semestre 2021.

Turquie

Géothermie

Amélioration des rendements et acquisition d’une seconde unité

La centrale de Gümüsköy a réalisé de bonnes performances sur le semestre. La production atteint 33 GWh, en hausse de plus de 30 % par rapport à la même période l'année dernière, grâce aux travaux d’optimisation réalisés en 2021.

Le Groupe a finalisé le 14 février 2022 le rachat d’une deuxième centrale de géothermie (Kuyucak), en Turquie, en devenant son actionnaire unique. Mise en service fin 2017, la centrale (18 MW bruts) est assise sur une licence d’exploitation expirant à l’horizon 2042, avec possibilité d’extension pour une période de 10 ans supplémentaires. Elle produit de l’électricité à partir de cinq puits de production pour une production nette exportée à fin 2021 de 83 GWh. La centrale bénéficie jusqu’à fin 2022 d’un tarif en obligation d’achat dollarisé d’environ 118 USD/MWh (Feed-in tariff) et d’un tarif de 105 USD/MWh entre 2023 et 2027. La production s’est élevée à 49 GWh sur le semestre.

L’EBITDA de l’activité atteint 5,3 millions d’euros sur la période, contre 1,0 million d’euros au premier semestre 2021.

L’acquisition de cette deuxième centrale conforte l’entrée d’Albioma dans le métier de la géothermie. Le Groupe bénéficiera des synergies entre les centrales voisines de Gümüsköy et de Kuyucak et pourra capitaliser sur le savoir-faire des équipes pour le déployer sur de nouvelles géographies.

Offre publique d’achat amicale initiée par KKR





À la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires requises, l’offre publique d’achat portant sur les actions et les BSAAR Albioma initiée par KKR en début d’année a ouvert le 23 juin 2022.

L’Offre a été jugée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 21 juin 2022 et l’ensemble des documents afférents à l’opération ont été mis à disposition du public. Le prix de l’Offre est de 50 euros par action Albioma (dividende de 0,84 euro détaché). Il a été établi en appliquant un ensemble de critères de valorisation et reflète notamment :

une prime de 51,6 % par rapport au dernier cours de clôture, avant rumeurs de marché, de l'action Albioma le 7 mars 2022 ;

une prime de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois.

Le prix des BSAAR a été fixé à 29,10 euros par bon de souscription Albioma.

La Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), actionnaire de référence de la Société, s’est engagée pour sa part à apporter à l’Offre l’ensemble de ses actions Albioma représentant environ 6,04 % du capital social et des droits de vote de la Société. CDC Croissance, actionnaire d’Albioma à hauteur de 4,45% du capital, et Norges Bank, actionnaire d’Albioma à hauteur de 4,79% du capital, ont également déclaré à l’AMF leur intention d’apporter tout ou partie de leurs actions à l’Offre. La réalisation de l'Offre Publique d'Achat sera soumise, outre la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à une condition d'acceptation minimale selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01 % du capital social et des droits de vote « théoriques ». KKR a l’intention, s’il vient à détenir au moins 90 % du capital social et des droits de vote d’Albioma à la clôture de l'Offre, de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

La clôture de l’offre est fixée au 27 juillet 2022.

Position de liquidité solide





La trésorerie consolidée, y compris les dépôts de garantie, reste à un niveau élevé à 134 millions d’euros. Le Groupe conserve des moyens adaptés à la poursuite de son développement.

La dette financière brute hors IFRS16 est en hausse à 1 117 millions d’euros, à comparer à 971 millions d’euros au 31 décembre 2021. Elle inclut, au 30 juin 2022, 904 millions d’euros de dette projet, contre 828 millions d’euros au 31 décembre 2021. En juin 2022, la dette RCF a été tirée à hauteur de 90 millions d’euros.

La dette financière nette consolidée ressort à 983 millions d’euros, en hausse de 14 % par rapport au 31 décembre 2021 (859 millions d’euros).

Objectifs 2022





Le Groupe confirme ses objectifs d’EBITDA de 210 à 220 millions d’euros et de résultat net part du Groupe de 52 à 60 millions d’euros pour l’exercice 2022 (hors frais de transaction en cas de réussite de l’Offre publique d’achat amicale en cours).

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2021, le 25 octobre 2022 (après bourse).

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, dans l’Hexagone, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 30 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi que dans l’Hexagone.



En 2021, le Groupe fait l’acquisition d’une première centrale de géothermie en Turquie. L’activité se développe en 2022 avec une deuxième centrale dans la même zone géographique. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com



Albioma est coté sur Euronext Paris compartiment B, éligible SRD, PEA, PEAPME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60.



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com





Annexes

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2022

En milliers d'euros Période close au 30 juin 2022 Période close au 30 juin 2021 Chiffre d'affaires 328 324 267 693 Achats (variation des stocks incluse) (131 411) (86 633) Frais de logistique (6 098) (6 845) Charges de personnel (34 086) (30 341) Autres charges et produits d'exploitation (57 759) (46 670) Amortissements des contrats de fourniture d’énergie et de licences (4 000) (3 384) Dotations aux amortissements et aux provisions (39 006) (39 739) Quote-part du résultat net des entreprises associées (2 154) 1 400 Résultat opérationnel courant 53 808 55 482 Autres produits et charges opérationnels (178) 7 Résultat opérationnel 53 630 55 489 Coût de l'endettement financier (16 225) (15 830) Autres produits financiers 1 204 2 737 Autres charges financières (612) (2 772) Résultat avant impôt 37 997 39 624 Charge d'impôt (11 862) (10 741) Résultat net de l'exercice des activités poursuivies 26 136 28 883 Résultat net de l'ensemble consolidé 26 136 28 883 Résultat net de l'ensemble consolidé revenant : aux actionnaires d'Albioma 21 423 23 501 aux intérêts ne conférant pas le contrôle 4 713 5 382 Résultat par action de base 0,665 0,751 Résultat par action dilué 0,650 0,731

Bilan consolidé au 30 juin 2022





Actif

En milliers d'euros 30/06/2022 31/12/2021 Actifs non courants Ecarts d'acquisition 27 172 15 591 Immobilisations incorporelles 123 061 90 450 Droits d'utilisation (IFRS 16) 34 132 29 099 Immobilisations corporelles 1 448 685 1 384 260 Actifs financiers non courants 59 159 13 072 Participations dans les entreprises associées 23 921 25 667 Impôts différés actifs 10 127 2 439 Total des actifs non courants 1 726 258 1 560 579 Actifs courants Stocks et en cours 106 877 75 798 Clients 80 366 95 810 Autres actifs d'exploitation courants 60 531 36 699 Trésorerie et équivalents de trésorerie 128 843 107 860 Total des actifs courants 376 616 316 167 Total de l'actif 2 102 874 1 876 746

Passif

En milliers d'euros 30/06/2022 31/12/2021 Capitaux propres part du groupe Capital 1 246 1 234 Primes 83 205 76 557 Réserves 511 028 409 208 Réserves de conversion (36 198) (43 081) Résultat de la période 21 423 59 024 Total des capitaux propres du groupe 580 704 502 942 Intérêts ne conférant pas le contrôle 94 723 96 544 Total des capitaux propres 675 427 599 486 Passifs non courants Avantages au personnel 30 668 48 612 Provisions pour risques 3 073 3 392 Impôts différés passifs 53 445 22 975 Dettes financières non courantes 929 844 860 174 Dettes liées aux droits d'utilisation (IFRS 16) 45 489 39 982 Instruments dérivés non courants 6 352 32 543 Total des passifs non courants 1 068 871 1 007 678 Passifs courants Fournisseurs 93 348 91 328 Dettes fiscales et sociales 44 033 43 032 Dettes financières courantes 186 844 110 795 Dettes liées aux droits d'utilisation (IFRS 16) 2 340 2 010 Autres passifs d'exploitation courants 32 010 22 417 Total des passifs courants 358 576 269 582 Total du passif 2 102 874 1 876 746

Tableau des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2022





En milliers d'euros Période close au 30 juin 2022 Période close au 30 juin 2021 Activités opérationnelles Résultat net revenant aux actionnaires d'Albioma 21 423 23 501 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4 713 5 382 Ajustements . Dotations aux amortissements et aux provisions 45 682 44 101 . Variation des impôts différés (2 320) (1 278) . Résultat des entreprises associées net des dividendes reçus 3 396 (656) . Plus ou moins-values de cession (53) . Paiements en actions 2 475 2 412 . Coût de l'endettement financier 16 225 15 830 . Charge d'impôt courant de la période 14 181 12 020 Capacité d'autofinancement 105 775 101 258 Effet de la variation du besoin en fonds de roulement (37 224) (28 637) Impôt décaissé (28 731) (22 821) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 39 820 49 800 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (72 995) (60 358) Prix de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 354 Prix de cessions et diminutions d'actifs financiers 1 299 Acquisition/cession de filiales sous déduction de la trésorerie acquise/cédée (13 355) (4 404) Flux net de trésorerie généré par les activités d'investissement (86 350) (63 110) Opérations de financement Réduction de capital au profit d’actionnaires hors groupe (2 331) Augmentations de capital souscrites par des actionnaires hors-groupe 6 660 Variation des titres d'auto-contrôle 3 178 (5 000) Distributions de dividendes aux actionnaires d'Albioma SA (27 381) Distributions de dividendes aux intérêts hors groupe (1 482) (1 989) Emissions ou souscriptions d'emprunts et dettes financières 142 608 59 345 Coût de l'endettement financier (16 012) (15 720) Remboursements d'emprunts et dettes financières (40 941) (36 705) Autres éléments 614 (579) Flux net de trésorerie généré par les activités de financement 64 913 (649) Effet du change sur la trésorerie et autres variations 2 600 (117) Variation nette de la trésorerie 20 983 (14 076) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 107 860 125 202 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 128 843 111 126 Variation de trésorerie 20 983 (14 076) Trésorerie 104 899 84 907 Equivalents de trésorerie 23 943 26 219 Sous-total trésorerie 128 843 111 126 Concours bancaires courants Trésorerie nette 128 843 111 126

Pièce jointe